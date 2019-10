Sliter med EØS og Ap-ledelsen

Fellesforbundets landsmøte vedtok onsdag et krav om offentlig utredning av alternativene til EØS – som skal bygge på «WTO-regelverket og vår handelsavtale med EU fra 1973», stikk i strid med Ap-leder Jonas Gahr Støres advarsler mot et slikt vedtak. Støre mente Fellesforbundet burde ha nøyd seg med å utrede handlingsrommet innenfor EØS.

Vedtaket er en kraftig advarsel om at konsekvensene av EØS nå rammer store deler av norsk arbeidsliv. Kravet om utredning gjenspeiler noe av den sterke kritikken mot EØS-avtalen som finnes i Fellesforbundets rekker – til tross for at vedtaket verken «sier ja eller nei» til EØS-avtalen, som lederen i redaksjonskomiteen, Steinar Krogstad, sa det. Mindretallets forslag om en utredning basert på at Norge må si opp EØS, ble nedstemt. Flertallsforslaget fikk 300, og mindretallsforslaget 218 stemmer.

Ståle Knoff Johansen fra avd. 108 presenterte mindretallsinnstillingen – ut av EØS – og viste til at forbundet for fire år siden vedtok at norsk arbeidslivslovgivning må ha forrang. «Hva er endret? Jo etterpå har vi fått både Holshipsaken og verftssaken. Det vi advarte mot i 2015, er nå en realitet. EØS står over norsk Høyesterett», sa Knoff Johansen, som var skuffet over at landsmøtet ikke vedtok at Norge bør ut av EØS-avtalen. «Vedtaket reflekterte ikke debatten her på landsmøtet», sa Ståle Knoff Johansen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Fellesforbundets vedtak åpner for flere alliansepartnere i EØS-politikken. «Vårt primærstandpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med nye og bedre avtaler. Dette peker i samme retning. I hverdagspolitikken handler det om hva man gjør når man får EUs energibyrå Acer, EUs arbeidsmarkedsbyrå og EUs finanstilsyn», sa Vedum.

Ved siden av EØS-kritikken, er det kraftigste signalet fra Fellesforbundets landsmøte den massive kritikken av Ap-lederen. De tradisjonelt sterke båndene mellom fagbevegelsen og Ap-ledelsen er tynnslitte. Beskjedene fra Fellesforbundets medlemmer til Jonas Gahr Støre var krasse da Støre gjestet landsmøtet tirsdag: Ap er ikke «rødt nok», Ap mangler politikere som har hatt «møkk under neglene», Ap må lytte til – og respektere – fagbevegelsen. «Hvorfor skal vi stemme på deg når du ikke gir stemme til en politikk som gagner oss?» spurte en av delegatene. En annen ga klar beskjed om at Ap ikke kunne vinne valget med nåværende ledelse.

Frustrasjonen og sinnet i fagbevegelsen bør ikke komme overraskende på Jonas Gahr Støre. Det er ikke så mange månedene siden Ap-ledelsen valgte å valse over både store deler av egen grasrot og LO i Acer-saken – som handler om å bevare full råderett over norsk energipolitikk.

«Det blåser en rødgrønn vind over landet – og det er ikke Aps fortjeneste!», sa Terje Berghagen, avd. 43. «Ap er ikke rødt nok! Det er Rødt, SV og Senterpartiet som snakker om sosial dumping», sa Vegar Mæhre fra representantskapet. «Hvorfor skal vi støtte opp om Ap, når Ap ikke støtter opp om oss?», spurte Jan Erik Vinkfjord, avd. 730.

Støre er en varm tilhenger av EØS, og gjentok budskapet om at det er Solberg-regjeringa alene som har ansvaret for sosial dumping og de store problemene norsk arbeidsliv sliter med. Ap-lederen lovet «opprydding og storrengjøring» dersom de rødgrønne vinner valget. Han avviste utredning av alternativer til EØS, men åpnet for utredning om handlingrommet innenfor EØS. «Det er EU og overvåkingsorganet ESA som bestemmer hva dette handlingsrommet er, ikke Norge», repliserte Ole Ånon Langeland, avd. 3.

De tillitsvalgte i Fellesforbundet utgjør landets fremste ekspertise på sosial dumping, medlemmene i blant annet bygg og anlegg, industri og transport møter dumpingen så å si hver dag. Tilstandene i byggebransjen har lenge vært uholdbare. Under landsmøtet berettet delegatene fra transport dramatiske historier om raseringen av norsk transportbransje. «Handlingsrommet er blitt et tomrom. Transportbransjen er i fritt fall. Voksne menn gråter», sa Per Ole Melgård, avd. 56.

Oppsummert Krav om offentlig utredning 1 Det mektige Fellesforbundet, med 163.000 medlemmer, vedtok krav om utredning av alternativene til EØS, og av handlingsrommet i EØS. Sterk EØS-kritikk 2 Vedtaket er en kraftig advarsel om at konsekvensene av EØS nå rammer store deler av norsk arbeidsliv. Kraftig signal til Støre 3 Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte tåle uvanlig sterk kritikk på landsmøtet.