Slik laget vi Nationen i koronaåret

For et år det har vært! Det har gått sakte og fort på samme tid. I lange perioder har det vært uvirkelig. For noen har det vært utålelig. Dét har det ikke vært i Nationen, tross alt. Men det har vært krevende å lage nyheter, gode reportasjer og skape spennende debatter fra hvert vårt hjemmekontor.

Selv sitter jeg i et 1 x 1,5 meter slags kott, klemt mellom en bråkete fryser og noe smårot vi aldri fant plass til. Gjennom vinduet ser jeg ekorn og fugler som seiler mellom tretoppene. Men tåka ligger som ei badehette over tilværelsen og gjør at tankene og dagene er seige.

Vanligvis møtes redaksjonen hver dag og diskuterer nyhetsbildet, tips og ideer. Vi gjør det samme nå, men digitale møter krever mer. Man må snakke etter tur når man møtes gjennom skjermen. Ideene myldrer ikke på samme måte. Kreative arbeidsprosesser må koordineres. Mange flere samtaler må skje én-til-én.

Koronaen rammer også Nationen. Flyruter er kuttet og budruter forsvinner. Dét har gitt store endringer for papiravisa. Vi har endret produksjonen. Avisa må være ferdig, trykkes og sendes tidligere enn før. Frister som gjaldt i forrige uke, er ikke nødvendigvis de samme som i neste uke. Vi har snudd opp-ned på produksjonen, slik at den løpende lar seg justere.

I 344 av 356 kommuner finner vi Nationen-abonnenter. Det er vi utrolig glade for! Det speiler avisas formål og samfunnsoppdrag - vi skal være distriktenes stemme og talerør. Relevant i hele landet og for hele landet.

Mange vil ha papiravisa. Den har blitt vanskeligere å få fram dette året. Koronaen har rystet "forsyningslinjene". At posten ikke lenger går med posten fem dager i uka har gjort det enda verre.

Derfor jobber vi hardt for å være enda bedre på mobil, nett og brett. Noen journalister jobber sammen som "leserjegere", slik at journalistikken kan nå enda flere. Og vi har koblet sammen en digital utvikler, digitale designere, journalister og fotografer til å fortelle historier på nye måter. På årets siste dag er det en glede for meg å trekke fram noe av det beste vi har levert av journalistikk:

Automatisering og robotifisering ruller inn på arbeidsplasser over hele verden. I slakterier kan roboter redusere risikoen for kuttskader og effektivisere driften uten rovdrift på mennesker. Prosjektet Robutcher utforsker om slaktelinjer kan erstattes av “arbeidsceller” som kan stenges ned når volumet er lite.

Med gode bilder og fortellende grafikk, tekst og video tas leserne med inn i dette unike forskningsprosjektet som som kan revolusjonere slakteridrift over hele verden. Dette er innovasjons- og næringslivsjournalistikk av topp kvalitet!

Strid om vindkraft rir distriktsnorge som en mare. For byfolk kan det være vanskelig å forstå hvor store inngrepene i naturen faktisk er - og hvor små folk kan føle seg i møtet med de pengesterke utbyggerne. Slike konflikter vil det grønne skiftet kunne føre med seg mer av.

Seint i september møtte Nationens journalist reineier Leif Arne Jåma. Med sterke bilde/video-løsninger og fortellende grafikker får leserne med selvsyn se hvor enorme vindmøllene er og hvordan de griper inn i reindrifta. Jåma mener hele den sørsamiske kulturen står på spill.

Alt er ikke alvor, heldigvis! Med fantastiske bilder og fiffige effekter tok Nationens journalist, utviklere og designere med leserne på en nostalgisk roadtrip til et lite småbruk i Vormsund i Nes. Ingvill Lindisdatter og venninnene Hilde-Marlen Wåhlberg og Stina Stephens deler raust tanker om kropp og vekt, selvtillit, vennskap og det å skille seg ut. Har du ikke lest den, bør du snarest unne deg denne livsglade saken om pinup-miljøet, Rockabilli Rumble og "Polkadotter og gubbeløft" fra Bygde-Norge 2020.

Saken fikk mye oppmerksomhet og litt bramfritt tror vi at selveste VG kan ha latt seg inspirere.

Ei avis må ha nyhetspuls. Våre journalister jakter nyheter fra tidlig morgen til sen kveld. Vi har styrket oss kraftig på politikk det siste året, og gleder oss til å gyve løs på valgåret 2021! Da vil det fortsatt handle om folks liv - om kampen for å opprettholde barnehager, skoler og andre tjenestetilbud. Om distriktsopprør og desentraliserte utdanningstilbud, om domstolsreform, politireform og sykehusreform.

I innspurten av 2020 har vi også dekket den beinharde kampen om dagligvaremakta. Det handler om kontrollen Rema, Coop og Norgesgruppen har over hele verdikjeden for mat og de enorme formuene dagligvarebaronene bygger opp.

Offentlige registre, som skattelistene og tilskuddslistene, er av uvurderlig betydning for at du og jeg skal kunne vite mer om hva som egentlig skjer. Nationens arbeid med tilskuddslistene i høst viser at gårdsbruk er lagt ned i stort tempo i tunge produksjoner, uten at det synes i statistikkene. Og slik endres Norge.

Brexit - og britenes kamp for selv å bestemme over egne ressurser - vil få konsekvenser også for vår landbrukssektor og våre fiskerier.

Nyhetsjakt handler også om de sakene som ville forblitt i mørket om ikke journalister hadde spurt og gravd, søkt i postlister og drevet kildepleie. Det siste året har Nationen dekket korrupsjon i kjøttbransjen. Tre menn er dømt til fengsel, selskapet Foods er idømt en bot på 3,6 millioner kroner, vi har fått innblikk i Økokrim-spaning på ei veikro og er tatt med inn i industrimarkedets irrganger.

I arbeidet med dyrevelferd og kyllingraser er det avdekket oppsiktsvekkende forbindelser mellom Mattilsynet og økonomiske interesser hos produsentene. Store penger står på spill. Like alvorlig er spørsmålet om de offentlige tilsynenes uhildethet.

Våre spaltister speiler hele landet og lesertallene viser at dere setter pris på de mange gode tekstene på debattarenaen #motkultur. Delta gjerne i debatten! Det gjør du ved å sende epost til debatt@nationen.no.

Tradisjoner er viktige, det merker vi i kontakten med dere lesere. Ansatte i Nationen er solid forankret i avisas formålsparagraf og visjon. Vi bygger videre på disse tradisjonene i løpende journalistikk, men også på sosiale medier som Instagram. Følg oss gjerne der - og del gjerne blinkskudd med oss på #bygdagram!

Ei av våre tradisjonsbærere er journalist Mariann Tvete. Mange av dere har fått besøk av henne i løpet av de 32 årene (!) hun har reist land og strand rundt i Nationens tjeneste. Med henne fikk vi bli med da hun oppsøkte karene bak Facebook-gruppa “Brakker, Skogsbrakker, Skogskoier, Hvilebrakker, Hus på hjul, hjulbrakker” med over 2000 medlemmer.

Slik er Nationen: Vi er til for hele landet og vi jobber for hele landet. Tips oss gjerne om historier du mener vi bør fortelle og mennesker vi bør møte i 2021. Godt nytt år!