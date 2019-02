Skyttersportens gentlemann

Den kritthvite luggen, de karakteristske firkantede brillene, den umiskjennelige stemmen. Det er slik vi minnes Per Jorsett, den ytterst korrekte mannen som i tre tiår kommenterte skøyter og friidrett for NRK sammen med Knut Bjørnsen.

Natt til onsdag døde Jorsett, 98 år gammel. Idretts-Norge har mistet en søyle.

For dagens yngre generasjoner er det kanskje vanskelig å forstå hvor store kjendiser Jorsett og Bjørnsen var. Fra 1961 til 1991 kommenterte de en av landets desidert størte folkesporter. Dette var i en tid der NRK hadde monopol i eteren, og hvor skøyteinteressen var minst like stor som interessen for langrenn er i dag.

"Alle" hadde et forhold Bjørnsen og Jorsett. Jorsetts spesiale var statistikk og rundetider. Han holdt det idrettsinteresserte publikum oppdatert på løpenes utvikling. Han hadde alltid et skjema for hånden som antydet hvilke rundetider løperne burde holde for å holde tritt eller avansere i sammendraget.

Dette med skjemaer og tallforståelse hadde han i blodet. Han jobbet i Den østenfjelske Bykredittforening i hele sitt yrkesaktive liv, fra han startet som bud som 14-åring, til han gikk av med pensjon som kontorsjef i 1985.

Når en ser de mange minneordene og kommentarene om Jorsetts bortgang på sosiale medier, slår det meg hvor mange bilder som er lagt ut. Folk lot seg avbilde med Jorsett lenge før selfien ble et fenomen. Det sier noe om kjendisstatusen hans, men også om hans velvilje og imøtekommenhet. Han kom lett i kontakt med folk.

Selv traff jeg Jorsett på Løvenskioldbanen på slutten av 90-tallet. Dette var under finalen i Nationens landsskyting, og Jorsett var som alltid med på arrangørsiden. Som ung "utskremt" journalist var det ikke uten ærefrykt og nerver jeg henvendte meg til den landskjente speakeren på arrangementet.

Det ble et svært hyggelig møte, Jorsett viste seg som en jordnær og hjelpsom mann - med stor forståelse for en journalist uten spesialkunnskap om verken skyttersporten og konkurranseformen. På banketten utover kvelden kom også andre sider fram; Den litt tørre humoren, den kjappe replikken og de gode historiene. Jorsett hadde gjennom årenes løp skaffet seg et kontaktnett få andre kan vise til.

Selv om han er mest kjent som skøytekommentator, var det nettopp skytterbanen som var hans egentlige arena. Han deltok selv som aktiv skytter på 25 landsskytterstevner, og fikk med seg én gullmedalje for lag. Dette var en interesse som hele familien delte, kona Gerd deltok også i en årrekke, datteren Marit ble norgesmester og sønnen Ole-Jacob tilhørte lenge eliten i hurtigskyting.

Nationen er Jorsett en stor takk skyldig, etter mange års innsats for Nationens landsskyting. Dette var en nasjonal skytekonkurranse som Nationen arrangerte i samarbeid med Det Frivillige Skyttervesen. Landsskytinga ble første gang arrangert i 1959, og ble med ett års unntak arrangert fram til 2000. I årene 2008 og 2009 gjenoppstod Nationens landsskyting, før den den dessverre ble lagt ned for godt.

Per Jorsett var samarbeidspartner og medarrangør på alle disse arrangementene, ofte som speaker eller som sidemann i speakerbua, og alltid som leverandør av statistikk før finalene. Når finalelaget først var klart, gikk det aldri lang tid før informasjon om hver eneste finalist var klar.

Jorsett var kjent for å ha en usedvanlig god hukommelse, om det så gjaldt skøytetider eller skyteresultat. Det mest slående karaktertrekket var likevel nøyaktigheten. Om han ikke var bombesikker på tallene, gikk han straks til kildene sine - et omfattende idrettsarkiv - før han sa noe skråsikkert.

Han er også en av de fremste idrettshistorikerne i landet. Han var ikke mer enn 10 år da han skaffet seg sin første idrettsbok. I løpet av årene samlet han seg et idrettbibliotek med over 1000 titler. Selv skrev han en lang rekke bøker om olympisk idrett og om skytesporten, i tillegg til et tjuetalls jubileumsberetninger for diverse idrettslag og forbund.

Jorsett er en av Idretts-Norges mest dekorerte personligheter. Han har mottatt i alt 22 utmerkelser, de fleste av dem fra skytterorganisasjoner i Norge og Norden. Han mottok dessuten Kongens Fortjenestemedalje for sine 50 år i Bykreditt.

Dagens kjendiser er ikke som de gamle. I dagens fragmenterte mediebilde skal det mye til å bli "allemannseie", slik som Jorsett ble. Likevel, selv i NRK-monopolets tidsalder, var det bare et fåtall som oppnådde den statusen som ble Jorsett til del.

Det skyldes den gode stemmen, de korrekte opplysningene, forståelsen for sportens spenning, evnen til å formidle. Jorsett var gentlemannen i kommentatorbua, om det så var på skøytearenaen, på friidrettsstadionen eller på skytterbanen.