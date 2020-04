Skuteren lever – loven brast!

Høytiden er ikke som før. Oslo-folk må prøve å gå utenfor merkede løyper og stier i Nordmarka, istedenfor å gå merkede løyper i Hallingdal.

Men selv milevis fra hytta og snøen går det an å diskutere elsk/hat-samferdselen par excellence – snøskutertrafikken. Ja, det viser seg at det gjerne er lettere å diskutere hva som skjer jo fjernere man er fra det som skjer. Også geografisk.

Senterpartiets Motorhead Sandra Borch har greid å få stortingsflertall for at alle hyttefolk uten vei til hytta skal få kjøre egen skuter – til hytta.

Når hun lykkes i tredje forsøk på like mange år, skyldes det til dels at Frp nå er ute av regjering og derfor slipper å være bundet opp av Venstre, mens Ap er så til de grader i opposisjon at partiet ikke kan si nei til å påføre regjeringen et nederlag i ny og ne, spesielt ikke når det også pleaser partiets bygdeordførere.

What's the fuss? Siden 80-tallet har hyttefolk brukt skuter lovlig til hytta – dersom avstanden fra hytte til bilvei er over 2500 meter.

Når jeg bruker meter som mål, er det fordi flere kommuner har gjort nettopp det. Med tommestokk og desimaler har de målt opp avstanden på kartet, rett over skog og hei, over tjernet, opp ura til hytta. Kanskje måler de bare 2490 meter. Og siden loven krever 10 meter til, blir det avslag på søknad om hyttekjøring.

Hyttefolk vet at skutre verken kan kjøre gjennom skog, over dårlig is eller opp ura, men må ta en omvei som ofte blir både 2,5 og 5 kilometer. Hytteeiere som får sin skuter målt og funnet for kort, gjør lang prosess, gjennom ordrike klager til kommunen.

Snøskuteren er i det hele tatt et kjøretøy som kaller på den storslagne poesi. I 2014 var opprettelsen av rekreasjonsløyper for snøskuter på beddingen, etter tiår med forsøk. Seks tidligere miljøvernministre advarte i VG mot at løypene ville utløse et "råkjør over hvite vidder". Skuterparken kunne på få år øke fra 77.500 kjøretøy – til 200.000.

Det skulle vise seg at eksstatsrådene var bedre på poesi enn på tall. Drøyt fem år etter spådommen om 200.000 skutre har vi 92.000. Det er en årlig vekst på 3,1 prosent. Denne veksten har altså kommet i en periode hvor stadig nye kommuner har åpnet løyper der hvem som helst kan kjøre snøskuter.

Drøye fem år etter forrige advarsel uler det i alarmen igjen. Sps, Aps og Frps hytte-liberalisering vil gi "en eksplosjon i antall snøscootere", ifølge generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang.

Hvor mange av landets 438.000 hytteeiere er det som nå skal eksplodere i motorferdsel? Liberaliseringen angår ikke hytter ved sjøen eller ved bilvei, heller ikke hytter over 2,5 km fra vei.

Vil liberaliseringen åpne nye områder for støy? Der jeg går på ski et par ganger i uka, er det jevn skutertrafikk gjennom veinære hytteområder allerede i dag. Folk som har 3 km til hytta kjører forbi folk som har 2 km til hytta. Det er riktig at dette skaper konflikt. Men den går mellom hytteeierne som ikke får kjøre, og kommunen.

Hvor mange kjører der det ikke er lov å kjøre? For to år siden oppga Statens Naturoppsyn (SNO) sin direktør Pål Prestrud at det foregår "omfattende ulovlig kjøring over store deler av landet."

Prestrud oppga følgende datagrunnlag: "Vi ser spor mange steder etter ulovlig kjøring. Det er store mørketall."

Er du skeptisk til motor i utmark, vil du trolig legge vekt på at Prestrud sa at den totale trafikken øker – og det er jo ikke rart, siden kommunene stadig oppretter nye løyper for trafikk.

Den skuterglade vil legge vekt på at den ulovlige kjøringen ifølge Prestrud er "redusert i flere områder hvor vi har gjennomført kontroller over tid".

Direktørens manglende tallbruk er forståelig. Regelverks- og kontrollregimet er notorisk mangslungent. På skuter kan du bli kontrollert både av politiet, Statens Naturoppsyn og Reinpolitiet, etter både kjøretøyforskrift, veitrafikklov, kommunale forskrifter, reindriftslov OG lov om motorferdsel i utmark.

Selv om du kjører der det er lov å kjøre, kan du få bot for ikke å bruke hjelm, for manglende førerkort, for uregistrert kjøretøy, for å kjøre for fort, for å kjøre ruspåvirket, for å ha lagt igjen kjøreløyvet hjemme.

Så hva med de tallene vi kjenner? Forrige sesong anmeldte Statens Naturoppsyn 40 personer for "ulovlig kjøring med snøskuter i Norge." Om alle disse ble straffet for å kjøre der det ikke er lov, er det 40 for mange.

Samtidig: Det går 2300 snøskutre på en anmeldelse. Andelen snøskutre som ble anmeldt i fjor var 0,4 promille.

Som vi vet, er en slik promille mer enn nok til å skape støy i hytteveggen. Det blir nok høylytt skuterdebatt over pappvinglassene i år også.