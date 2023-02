Det bør ikke være så vanskelig å si ting enkelt. Det er i tillegg penger å spare.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Hvis kommuner og offentlige kontorer bruker klarere, enklere språk, sparer de både tid og penger. Man skulle tro det var opplagt, men nå er det også slått fast i en ny rapport.

Som en bonus blir tilbudet og tjenestene bedre. Innbyggerne, brukerne, alle blir mer fornøyd. For de fleste veit hvor frustrerende det er å stange i en språkvegg, enten det er helsevesenet, Nav eller en annen etat som prøver seg på «kommunikasjon».

Jeg fikk for ei stund siden kneet ut av ledd – en folkelig beskrivelse av diagnosen – og venta på behandlingssvar fra sjukehuset.

Brevet angående min patellaluksasjon, som det heter på fagspråket, var klassisk skivebom. Hvis vi altså har som utgangspunkt at kommunikasjon handler om å dele et meningsinnhold.

Når en tekst ikke er til å begripe for mottakeren, skjer det i praksis ingen overføring av informasjon eller kunnskap. Kommunikasjonen faller på steingrunn, som en samtale uten «sam».

Ut fra MR-bilder og fastlegens notater hadde overlegen «vurdert om du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten» og konkludert med at jeg ikke hadde «rett til utredning eller behandling».

Ikke rett til? Sjøl om jeg er normalt skattebetalende innbygger av velferdsstaten? Veien er kort fra å bli dynka i fremmedord til å føle seg dum, umyndiggjort og skjøvet ut på sidelinja – sjøl om det handler om egen helse.

Kanskje tror de at de henvender seg presist og nøyaktig, mens resultatet i praksis, når man bruker fagspråk og fremmedord, er feiltolkning, frustrasjon og aggresjon.

Google hjalp meg å tyde at overlegen mente jeg ikke behøvde noen operasjon. I brevet sto det altså egentlig «du trenger ikke operere kneet». Så enkelt kunne det vært. Hvis de ville. Hvis statens klarspråk-regler var obligatorisk å følge.

Så må forskere, jurister, politikere, saksbehandlere – for den del rørleggere og murere – gjerne ty til spesifikt stammespråk seg imellom. Det er bra at legene er presise når de håndterer «skade på MPFL», «troklea» og «ligament», snakker om «konservativ behandling», «myk ortose og traumatisk, residiverende patellaluksasjoner».

Men tenk på målgruppa, da folkens! For å unngå misforståelser er det tvingende nødvendig å tilpasse og forenkle. I tillegg er det lønnsomt å allmenngjøre språket.

Bergen kommune har bevist det. De forenkla språket i en søknad om bostøtte og sparer anslagsvis 12.000 kroner i året, skriver nrk.no. På ett skjema. De slipper å bruke saksbehandlingstid og -krefter på å sende ut rundt 200 mangelbrev til folk som ikke har skjønt hva de skal fylle ut, som ringer og spør eller må purres på.

Store besparelser i få det riktig første gang. Mindre frustrasjon hos søkeren, mer tid til overs hos byråkraten. Virkelig innsparing blir det når kommunens etater har over hundre forskjellige skjemaer til forskjellige formål: søknader, bestillinger og meldinger som brukerne skal forstå og sende inn.

For hver krone norske kommuner investerer i klart språk, kan de ta en avkastning på mellom 1,3 og fire kroner! Det er anslaget etter at KS, kommunenes organisasjon, fikk økonomene i Menon Economics til å undersøke effekten og gevinstene av enklere språk hos saksbehandlerne.

Tønsberg kommune endret formuleringene i én faktura – og vips; færre innbyggere hadde behov for å kontakte kommunen. Da får de ansatte tid til sånt som å tilby bedre tjenester til folk. I retur får de mer positivt innstilte innbyggere med økt tillit til det offentlige.

Fagterminologi skaper avstand og fremmedgjøring, usikkerhet og misforståelser. Det konstruerer et «oss som forstår og er innafor» – mot dem, bermen, som i frustrasjon skyves bort.

Derfor er det nedfelt i Språklovas paragraf ni at offentlige organ skal «kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa».

Bergen kommune byttet ut «Avtjener noen i husstanden verneplikt?» med «Er noen i boligen i militæret (førstegangstjeneste)?» i et skjema. Helt uten at meningen ble endret eller nyanser forsvant.

Om man ikke ser den demokratiske rekkevidden og betydningen, kan kanskje utsiktene til bedre omdømme for kommunen og sjansen for økonomisk innsparing gjøre det attraktivt å legge inn en ekstra innsats?

Språket er plattformen for fellesskap. Språk er nøkkel til informasjon og kunnskap. Som igjen er nøkkelen til demokratisk deltakelse, rettssikkerhet og for makt over eget liv. Det er for viktig til at det offentlige skal ta lett på det.

De virkelige gevinstene i samfunnsøkonomisk perspektiv kommer når kommunene, både innad og seg imellom, deler og gjenbruker tekster og skjemaer som er formulert med klart språk. Til beste for både seg selv om dem de kommuniserer med.

Kneet mitt er blitt ganske bra igjen. Sjøl uten behandling på sjukehus. Men rett til utredning og behandling, det mener jeg fortsatt bestemt at jeg har.