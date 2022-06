Skjerfet jeg ikke fikk brukt

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I mai var jeg så heldig å være tilbake på Liverpools hjemmebane Anfield for første gang på 11 år. I sesongens siste serierunde var det en følelsesmessig berg- og dalbane.

Laget i mitt hjerte var så nærme seriegullet, og det var en skuffelse når det ikke holdt helt inn. Samtidig var stemningen helt elektrisk. Håpet, gløden og tilstedeværelsen gjorde opplevelsen magisk.

Det er noe unikt med å være i Liverpool. For eksempel er det sjelden godt voksne karer slår seg så løs i en klesbutikk, som når de entrer supporterbutikken til Liverpool FC.

Det gjorde jeg også. Det siste jeg plukket med meg var et skjerf med teksten «Liverpool FC» med regnbuefarger bak. Jeg hadde gledet meg til å bruke det i årets pridefeiring.

Å elske Liverpool har aldri vært problematisk for meg. Å være åpen om hvem jeg elsker ellers i livet har vært mer vanskelig. Skjerfet viste stolt fram begge deler.

Jeg har vært heldig, jeg har opplevd lite diskriminering på grunn av min legning. Jeg har opplevd full aksept i min familie, blant venner og kollegaer. Det er ofte å akseptere seg sjøl som er den største kampen.

Fredag, dagen før prideparaden, ble puben jeg ofte er innom, London Pub, beskutt. To ble drept. Det er all grunn til å tro at skeive var målet for terroristen.

Det er en grufull påminnelse om at den jeg er, og alle andre skeive, er dypt hatet av enkelte mennesker. I Norge er disse menneskene heldigvis i et lite mindretall, i andre land har de all makt.

Skytingen i Oslo viser at skeive stadig må kjempe for gode, trygge og rettferdige liv. Jeg håper Liverpool-supportere og alle andre vil være med på denne kampen.

Det viktigste den enkelte kan gjøre er å akseptere folk som er annerledes, og ikke akseptere at skeive folk diskrimineres. Si ifra at det ikke er greit når kompisen din eller familiemedlemmet ditt bruker nedsettende kommentarer om skeive.

Kampen fortsetter, men vi som Liverpool-supportere vet godt at hver eneste kamp kan vinnes. Og denne kampen skal vi vinne. Jeg håper så mange som mulig blir med på kampen for frihet. Jeg gleder meg til å bruke mitt Liverpool-skjerf med regnbuefarger under neste års Pride.

Dette innlegget ble først publisert på liverpool.no