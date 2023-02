Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Livet blir bedre med årene, men horisonten foran meg krymper. Den første kjipe erkjennelsen av å ha passert 50 kom i desember.

Kjæresten og jeg så NRK fortelle historien om Jan Sverre Borander (80), som selv gikk inn på Ullern Helsehus i januar i fjor. Der fikk han ligge i sin egen mat og uten oksygentilførsel, fordi ingen var der til å oppdage at sonden i spiserøret hans, og oksygenslangen, hadde falt ut.

Etter åtte dager på helsehuset var han så syk at han måtte på sykehus. To uker senere døde han. Kjæresten og jeg så på hverandre foran TV-en og regnet årene inni oss: Hvor lenge har vi igjen?

Rapporten fra Helsepersonellkommisjonen får meg ikke til å tenke mindre på støvets år.

Da jeg ble født jobbet sju prosent av de sysselsatte i pleie og omsorg. I dag er tallet 21 prosent, selv om vi ikke har SÅ mange eldre.

Men i de neste 20 årene blir vi 250.000 flere nordmenn over 80 år. Hvor mange flere blir det under 80 år, til å pleie alle de nye gamlingene?

Ingen.

Kommisjonsleder Gunnar Bovim har fått med seg hva kraftbransjen ber om, hva NHO trenger og det grønne skiftet og Forsvaret behøver: Mer folk, akkurat som helsevesenet.

– Det finnes ingen politiske initiativ som kan overdøve dette. Vi får færre ansatte per pasient.

Utgangspunktet er ikke helt krise. Vi har 5 leger og 18 sykepleiere per 1000 innbyggere, mer enn noe land i Europa. 1000 EU-borgere klarer seg med knapt 4 leger og drøyt 8 sykepleiere.

Det skyldes delvis at mange av mine sør-europeiske jevnaldrende forbereder seg på å stelle mor og far hjemme i deres alders høst. I Norge sender vi dem til velferdssamfunnet.

Det er liten grunn til å tvile på at sykepleierne opplever at belastningen stadig øker. Det som Helsepersonellkommisjonen gjør, er å avvise at løsningen er å utdanne og ansette enda flere, eller å pøse penger på problemet.

Hva kan gjøres? Masse! Pust med magen, for her kommer en provoserende liste:

Dersom alle sykepleiere jobbet heltid, ville sykepleiemangelen bli halvert. Også ellers i helsevesenet kan flere jobbe heltid, hvis turnusen endres slik at hver ansatt jobber mindre i uka og mer helg.

Vi kan legge ned noen sykehus og sykehjem, slik at grunnbemanningen går ned med samme antall pasienter. Vi kan slutte å utføre noen inngrep. Vi kan slutte å gi folk nye helserettigheter.

Vi kan droppe frontfagsmodellen, og gjøre helsepersonell til lønnsvinnere. Flere vil søke til sykehjem – og færre til konkurranseutsatt sektor. Men ledigheten er lav, industrien går godt og Oljefondet er stort.

Vi kan slutte å oppfordre ungdommen til "å bli det de vil", og heller oppfordre dem til å bli det som trengs. Kutte i læretilbud på samfunnsfag, opprette flere i helsefag.

Vi kan hente helsepersonell i utlandet. Vi importerer allerede bygningsarbeidere, lakseslaktere og sesongarbeidere i jordbruket.

Og vi kan la leger skrive færre skjemaer, la sykepleiere tømme færre bøtter, og helsearbeidere lempe litt mindre.

Det er dyrt og tidkrevende å la folk med lange studier gjøre arbeid som folk med fullført videregående kunne gjort. Akkurat som pasienter må ut av kostbare sykehussenger så raskt som mulig, må helsearbeidere ut av utdanningssystemet så raskt som mulig.

Færre år på studier og flere år i jobb betyr lavere studielån – og høyere pensjon. Alle som klarer å bekjempe mastersyken sin, vil finne at kjøpekraften kommer likevel.

Hvis du ser motforestillinger mot ett eller flere av disse tiltakene, er du ikke alene. Det finnes organisasjoner som jobber for å blokkere hvert eneste ett.

Problemet er ikke at disse motkreftenes argumenter er dårlige. Problemet er at de er gode.

For å gi god nok pleie til 250.000 nye eldre holder det ikke å brenne én kjepphest. Vi må brenne mange, inkludert noen av våre egne. Mange vil føle seg overkjørt, snytt, nedprioritert.

– Vi er optimister, men noen av oss folder hendene, sa Bovim da utsiktene for omsorgssektoren var utmalt i alle sine gråtoner på torsdag.

Den dagen jeg ligger på Selbu Sykehjem vil jeg folde hendene over en full mage, ikke en full bleie. Jeg vil be for min sjel og min etterslekt, ikke måtte be om å få være oppe til klokka sju.

Og i valget mellom å be en ikke-eksisterende offentlig sykepleier om hjelp til å gå på do, eller en ufaglært inder på utleie fra et privat konsern, vil jeg spørre inderen.

Det kommer alle som kjemper for kjepphester i helsesektoren også til å gjøre. Det er å håpe at denne erkjennelsen siger inn før de ligger der i egen bæsj.