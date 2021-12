Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Jordbruksforhandlingene er vårens pussigste eventyr – helt fra prologen, der Norges Bondelag har brukt å "realitetsorientere" Småbrukarlaget i lukkede rom. Så bæres et måtelig krav ut i offentligheten.

I vår ble døra inn til prosessen åpnet på gløtt. Det felles kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble på 2,1 milliarder. Småbrukerne hadde opprinnelig krevd 2,9 milliarder. Men hva var Bondelagets opprinnelige krav?

Var det 1,6 milliarder, et krav som ville gitt realinntektsnedgang for bøndene? Det hevdet Kjersti Hoff, leder i Småbrukarlaget.

Eller var Bondelagets utgangskrav, slik daværende bondelagsleder Lars Petter Bartnes hevdet, identisk med bøndenes felleskrav på 2,1 milliarder? Noe som i så fall ville betydd at Småbrukarlagets ledelse hadde fått til null og niks i forhandlinger med Bondelaget?

I oktober tok småbrukerne konsekvensen av at Bartnes lot dem fremstå som rundingsbøye. Småbrukarlandsmøtet vedtok at deres krav skal bygge på hva bøndene trenger, ikke hva Bondelaget ønsker.

Det fikk Bondelagets nye leder til å forsøke å plassere et skap.

– Det går på tvers av det som er oppdraget i jordbruksoppgjøret, sa Bjørn Gimming til sin egen avis forrige uke.

Det kan oppfattes som foraktfullt når Gimming anklager Småbrukarlagets tøffe, varslede krav for å bygge for ensidig på "det subjektive behovet til bonden og landbruket." Er det virkelig Bondelagets lave krav som viser det objektive behovet?

Det er rimelig selektiv analyse når Gimming vil bygge krav ut fra "det Stortinget har vedtatt". Stortinget har for lenge siden vedtatt økt matproduksjon på norske ressurser. De krav Bondelaget har fremmet, forhandlet med ulike regjeringer på, og i stor grad signert på i mange år, har fjernet jordbruket fra dette vedtaket.

Bondelagslederens systemlojalitet har skapt sinne i egen organisasjon. Lokallagslederen i Bygland, Jørund Kvaale Hansen, nailer saken når han påpeker at et krav som viser hva bøndene må ha for å tette inntektsgapet, ikke er "subjektivt". Det er tvert imot objektivt.

Om forhandlingsinstituttet som har hensatt bøndene i armod ikke lar seg forbedre kan det like godt pløyes ned, skriver Kvaale Hansen på Facebook.

På fredag måtte Bjørn Gimming ut og slukke brannen han selv stiftet – og hans egen informasjonsavdeling ikke luktet før det var full fyr.

– Jeg og Bondelaget er og skal være offensive for å øke bondens inntekt, forsikret Gimming. Dette, kan man mene, burde det ikke være nødvendig å fortelle Bondelagets medlemmer.

Korridorgjengeri og alle fingre presset på politikernes puls og behov skal fortsatt være kilden til et "et best mulig resultat". Det er bra. Smartness, politikerpleie og kunnskap er aldri dumt.

Problemet er at den betydelige erfaring som er avleiret i bøndenes hus, i mange år har fått sentralleddet til å presse ned bøndenes utgangskrav. Slik at det blir sentralleddets, ikke medlemmenes krav man forhandler på.

Målet er godt, resultatet er elendig. Summen av de "best mulige" resultater har gitt bonden en timeinntekt som nå er lavere enn minstelønnen til arbeiderne de hyrer. De som er igjen, bruker i stadig større grad fôr og arbeidskraft fra utlandet.

Gimming bedyrer at Bondelaget ikke utformer sitt krav etter hva politikerne mener. Hvis han vil bli trodd, kan han utforme vårens krav etter hva medlemmene mener. Selv om han mener kravet vil se drøyt ut i stortingskorridorene til våren.

Eller som styremedlem Per Magne Tøse i Hustad Bondelag sier: Bondelaget skal fremme våre krav, ikke løpe Stortinget sitt ærend.

– Har det egentlig noen hensikt at vi i lokallagene bruker tid på utforming av lokale krav hvert år, når ledelsen i Bondelaget bare modererer kravene for å tilpasse det til Stortingets mening, spør Tøse.

Når "best mulig resultat" har vist seg å være 50 shades of sveltihel, er det kanskje på tide å 1) fremme et krav som – fratrukket prutingsmonn – sikter mot et resultat på fem milliarder kroner til til våren. Som er en firedel av de 15–20 milliardene som trengs for å tette inntektsgapet.

Og 2) la være å signere på et tilbud som ikke gir de nødvendige milliarder.

Også utenom Bondeopprøret, i Bondelagets egne rekker, mener stadig flere at Gimmings jobb er å levere på norske matprodusenters oppdrag, snarere enn på "Stortingets oppdrag".

I norsk konstitusjon er det Regjeringen, ikke underbetalte bønder, som skal levere på Stortingets oppdrag.