Sikkerhet i et nytt klima

Januar er en god måned for norske kornkonferanser. Åkeren hviler under snøen, og kornskipene flyter sakte over verdenshavene.

Årets konferanse blir ikke søvndyssende. Den nye landbruks- og matministeren, Olaug Bollestad (KrF), kommer for å svare på om norsk matforsyning er sikker.

Både statsråden og spørsmålet har nyhetsverdi. Kornhøsten 2018 ble på 54 prosent av siste femårssnitt. Europa mangler en million tonn løk etter fjorårets tørkesommer, og kjedene jakter import fra stadig nye land.

En full kornsilo i Stavanger kan ganske visst mette mange. Den er også sårbar for terror, og det er langt fra Stavanger til spisebordet i Vardø. Og en kornsilo produserer ingenting. Kornet bare står der.

Det finnes imidlertid tusenvis av desentrale matlagre rundt om i Norge. Om uår rammer, kan de reduseres og mette folk. Et par normale år, så er lagrene fylt opp igjen.

Det beste er at disse lagrene ikke bare står der. De produserer ny mat, ikke bare matvaresikkerhet. Disse lagrene kalles fjøs.

Rundt fjøset ligger grasland. Om krisen rammer nå, vil graset like fullt vokse til sommeren, og mette dyr som gir oss kjøtt og melk til neste vinter. Årets kornavling er ennå ikke sådd.

Klimatenkende kjøttskeptikere og troende veganere vil bygge ned fjøslagrene. Vi skal spise mer plantekost isteden.

Genetikk, plantevern og import beskytter norske grøntspisere. Men klimaet kan ikke sprøytes vekk. I februar er det slutt på norsk løk. Grønnsaklagrene krymper både hjemme og ute, og prisene stiger. Og uten kjøtt på tallerkenene holder det ikke med en halv brokkoli for å mette familien.

Nye kornlagre vil være godt nytt for norsk matberedskap. Fulle fjøs også.