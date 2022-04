Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Klokka 14.14. tirsdag kom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ut på slottsplassen, flankert av Bjørn Arild Gram og Sigbjørn Gjelsvik, begge fra Senterpartiet.

Bjørn Arild Gram har siden i høst vært kommunal- og distriktsminister, og ble i statsråd tirsdag utnevnt til ny forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen (Sp). Enoksen måtte gå av etter avsløringene om et upassende forhold til en ung kvinne sist han var statsråd.

Støre hadde Gram som førstevalg til kommunalminister-posten. Mens det på Sp-grasrota har det versert kritikk av Gram – for å være altfor tilbakelent i statsrådsstolen.

Samtidig er det liten tvil om at Bjørn Arild Gram er kvalifisert til å håndtere både kommunal- og forsvarssaker. Og det skal mye til før en forsvarsminister blir kritisert for å være for tilbakelent (noe tilbakelenthet kan kanskje være en fordel i denne posisjonen). Gram har solid politisk erfaring, og kan bli en stødig forsvarsminister i ei urolig tid.

I forkant av utnevnelsene har det vært spekulert i hvem som ville etterfølge Enoksen. Flere kommentatorer har nevnt tidligere partileder Liv Signe Navarsete – som utvilsomt er godt kvalifisert til jobben som forsvarsminister. Samtidig som historien har vist at nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og Liv Signe Navarsete ikke bør sitte i samme regjering. Det er fortsatt fiendskap mellom de to. Denslags kan ikke Sp heftes av nå. Den pinlige avsløringen og Enoksens fall har gjort det vanskelig nok for partiet.

Andre har nevnt parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, som kandidat til statsrådsposten i Forsvarsdepartementet. Til tross for at Arnstad utvilsomt er partiets best kvalifiserte til enhver statsrådspost, så var ikke sannsynligheten særlig stor for at hun skulle forlate stortingsgruppa nå. Arnstad spiller en avgjørende rolle i Stortinget, i forhandlinger med andre partier, i å lede Sps stortingsgruppe i ei krevende tid, og som pådriver overfor Sp-fraksjonen i regjering.

Stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), blir altså ny kommunal- og distriktsminister.

Sigbjørn Gjelsvik har forutsetninger for å kunne styrke Sp i regjering. Han er en kunnskapsrik og erfaren politiker som høster respekt både i og utenfor partiet, av flere grunner. En av grunnene er hans tidligere innsats som leder i organisasjonen Nei til EU (1999 – 2004). En annen grunn er at Gjelsvik har vært en tydelig pådriver i mange av Sps kjernesaker. Sist da han først gikk offentlig ut imot å elektrifiseres oljeinstallasjonene på sokkelen med strøm fra land.