Det er egnet til å skape uro i både Kristelig Folkeparti, MDG, SV og Arbeiderpartiet at Geir Lippestad sammen med profilerte, men nå frafalne KrF-medlemmer etablerer partiet Sentrum. I tillegg bør det skape bekymringsrynker i Høyre.

Sentrum har valgt FNs bærekraftsmål som verdimessig rettesnor og kan sånn sett beskyldes for å være "så brede at de blir smale". Men de setter miljø og migrasjon øverst på agendaen - viktige saker for svært mange velgere. Og arbeidet mot utenforskap er jobb nummer én, ifølge frontfigur Geir Lippestad.

Advokaten var inntil i fjor byråd i Oslo for Arbeiderpartiet, men mener nå at han kan få gjennomført mer og bedre politikk i et splitter nytt parti. Ved første øyekast kan det se ut som et tap for Arbeiderpartiet at Lippestad ikke vil fortsette sin politiske karriere der.

Men med Sentrum på banen kan det likevel være nettopp Arbeiderpartiet som indirekte får en håndsrekning. Til tross for at de hevder å være blokkuavhengige, er nemlig det nye partiet tydelige på at de ønsker et regjeringsskifte og vil støtte Jonas Gahr Støre som ny statsminister.

Selv om Sentrum kanskje ikke vil ta så mange stemmer direkte fra KrF, vil de slåss om velgerne som ikke har bestemt seg. Ved valget i 2017 satt 26.000 av KrFs tidligere velgere på gjerdet. Der sitter det en del fortsatt, særlig blant KrFs tilhengere som ønsket å følge Knut Arild Hareides vegvalg mot venstresiden i 2018.

Nå får disse et parti nærmest skreddersydd for dem. Et kristensosialistisk alternativ for de "etisk bevisste", et parti med nestekjærlighet som fanesak, et for dem som er enige med Støre i at KrF har etablert seg som kristenkonservativt, men som ikke har funnet seg til rette i Miljøpartiet De grønne eller SV.

Klarer Sentrum å overbevise disse velgerne, vil det være svært dramatisk for et KrF som ligger på vippen rundt sperregrensa. I seks av ni meningsmålinger for NRK i år har KrF ligget under fire prosents oppslutning. neste omgang spøker det dermed for Erna Solbergs regjeringskonstellasjon og hennes posisjon som statsminister. Altså en gavepakke til Støre.

Sentrum må først samle 5000 underskrifter for å kunne stille liste til stortingsvalget. Det blir neppe noe problem. Før de kaster seg ut i valgkampen, må de så tydeliggjøre både saker og argumentasjon, slik at velgerne opplever dem som et reelt alternativ, ikke minst hvis de vil lokke velgere fra MDG og SV.

Muligheten for å etablere nye partier er i seg selv en styrke for demokratiet, selv om man bare risikerer å splitte velgere seg imellom. Det er uansett opp til velgerne å avgjøre om de har livets rett.

Erfaring viser at små tuer kan velte stort lass og Sentrums inntog i norsk politikk kan få stor innflytelse på resultatet av neste års stortingsvalg.