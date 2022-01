Senterpartiet i skvis

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Mange forventet, med god grunn, at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin nyttårstale til folket ville lansere nye, kraftige grep for å få ned strømprisene. Nye grep som sikrer det norske folk, industrien og næringslivet, forutsigbare og rimelige strømpriser.

Mange forventet at statsministeren, som et minimum, ville presentere styrkede subsidieringstiltak (medisin mot sykdommen). Som for eksempel å styrke de såkalte sikringstiltakene. Nå slår statens sikring inn når prisen går over 70 øre per kilowattime. Halvparten av prisen over dette nivået, kompenseres. Innslaget kan med fordel nedjusteres (70 øre er ganske dyrt), og staten (med store kraftinntekter) kan ta langt mer enn 50 prosent av toppen av regninga.

De mer optimistiske ventet statsministerens bekreftelse på at Olje- og energidepartementet endrer Statnetts konsesjonsvilkår for kraftutveksling med Tyskland, og innfører restriksjoner: Klare grenser for hvor mye strøm som kan flyte ut av Norge når nivået i kraftverkenes vannmagasiner er på et minimum og prisnivået ute er skyhøyt. Og: Reforhandling av alle eksportkontrakter og avtaler for å sikre de samme restriksjonene og holde prisene nede i Norge. Slik Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi, Sps stortingsgruppe og flere har bedt om.

Det er jo ikke ukjent for nordmenn at Storbritannia og EU-land som Frankrike og Spania har innført pristak på strøm. Så de optimistiske ventet at statsministeren i Norge, landet som er tuftet på forutsigbar og rimelig tilgang på fornybar kraft, skulle si omtrent noe slikt:

"I dette lille landet mot nord, hvor en avgjørende ressurs for folk og næringer er tilgangen til rimelig, fornybar kraft som tilhører fellesskapet, må vi nå sette stopp. Vi setter stopp for kraftselskapenes adgang til å prise strøm til vanlige folk i Norge ut fra markedspriser i utlandet. Vi innfører med andre ord det som kalles makspris, eller et pristak, for hvor høyt kraftselskapene får lov å prise strømmen til norske kunder. Vi tar strukturelle grep."

Men det statsminister Jonas Gahr Støre sa i nyttårstalen, var at empati er viktig: Det er viktig å "forstå hvor utrygt det er å lure på om du har råd til å betale strømregningen". Mange vil si at de har mer forståelse for den utryggheten enn de har godt av, og at det er handling de trenger: En statsminister som fører en politikk som gir dem nattesøvnen tilbake, framfor å sitte på sengekanten og forstå. Noen vil kanskje også snu på det, og spørre om regjeringa "for vanlige folk og fellesskapet" har den nødvendige empati og forståelse for denne utryggheten.

Annonse

Mens statsministeren og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) nøler med å forstyrre markedskreftene, vokser frustrasjonen i Senterpartiet på alle plan, fra grasrot til stortingsgruppe. Det er også en viss bekymring i Ap-fraksjonen i Stortingets miljø- og energikomité. Ikke minst etter at flere LO-forbund krevde reduksjon i krafteksporten for å få ned prisene.

Men det var Sp som i valgkampen gjorde seg til garantist for nasjonal kontroll og lave strømpriser. Både regjeringsfraksjonen med partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum og stortingsgruppa ledet av Marit Arnstad, er selvsagt pinlig klar over at partiet nå har en historisk sjanse til å realisere partiets energipolitikk.

Og en historisk risiko for å miste partiets troverdighet og oppslutning – dersom det tar for lang tid før regjeringa tar grep som sikrer nasjonal kontroll, forutsigbarhet og rimelige strømpriser.

Som en sentral kilde i Sps stortingsgruppe sier det: "Sp har investert mye politisk kapital i energipolitikken, og kan på sikt ikke leve med subsidieringstiltak alene. Vi må ha nasjonal kontroll med strømprisene, for å sikre folk og industri forutsigbarhet og et rimelig prisnivå. Det er et avgjørende punkt for Sp."

Leder av Sp-fraksjonen i Stortingets energi- og miljøkomité, Ole André Myhrvold, slår overfor Nationen fast: "Norske forbrukere skal ikke gjøres til klienter fordi kontrollen over strømmarkedet er overlatt til markedskreftene". Med andre ord: For Sp holder det ikke med bedre subsidieringstiltak til "klienter" – vanlige folk – som ikke klarer strømregninga. Regjeringa må ta grep for å sikre nasjonal kontroll.

Mens energiminister Persen overrasker med å snakke til forveksling likt sin forgjenger fra Høyre, Tina Bru. Og viser takter til den samme motvilje mot politisk styring med offentlig eide kraftselskaper. Det frustrerer Sps representanter, men også flere i Ap.

Så kan vi bare spekulere: Mumler energiministeren det samme som Tina Bru snakket høyt om fordi hun er en svak statsråd som styres av byråkratiet i departementet? Eller lytter hun mer til den mektige kraftlobbyen enn til vanlige folk på grasrota? Eller kan det være at Ap-ledelsen verken vil utforske eller gjøre nødvendige utvidelser av "handlingsrommet i EØS"?

Uansett: Dersom Ap/Sp-regjeringa ikke sikrer nasjonal kontroll med energipolitikk og strømpris i nær framtid, så brister på et tidspunkt enten regjeringa – eller Senterpartiet.