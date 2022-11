Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I Danmark ble det altså et brakvalg for Aps søsterparti Socialdemokratiet. For det hjemlige Ap ser det dystert ut.

Novembermålingen som Norfakta har gjennomført for Nationen viser små endringer, med stabilt dårlig oppslutning for både Ap og Sp. Mens Høyre ser ut til å stabilisere seg på rundt 30 prosent (29,4).

Arbeiderpartiet ender over 20 prosent (20,5), og det er noe bedre enn NRKs novembermåling, der Ap endte på 18, 2 prosent. For Ap kan nok hver måling over 20-streken fortone seg som et lite lyspunkt. Så dårlig vant er partiet nå. Historisk sett er 20 prosent et elendig resultat for Ap, som valganalytiker Svein Tore Marthinsen også slår fast her i avisa.

Mange av de frafalne velgerne sitter på gjerdet. Både Ap og Sp bør nok spørre seg hvordan de kan gjenopprette tilliten hos sine egne velgerne. Likevel forblir refrenget at meningsmålinger ikke betyr noe i krisetid.

Det kan oppfattes som om Ap-Sp-regjeringa hever seg over velgeres frustrasjon, over de konsekvensene av krise- og dyrtid som velgerne så smertelig merker på kroppen.

Å henvende seg til velgere med noe som ligner en ovenfra og ned-holdning, er verken tillitvekkende eller klokt. Støre og Vedum styrker neppe velgernes tillit ved å vise manglende forståelse (eller ydmykhet) overfor de signalene meningsmålingene gir.

"Vårt fokus nå er ikke dårlige meningsmålinger, men å få folk trygt gjennom en krigs- og krisetid." Det svarte partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, da hun ble spurt om hvorfor det går så godt med sosialdemokratene i Danmark, og så dårlig med Ap. Stenseng svarer omtrent på linje med statsminister Jonas Gahr Støre (og finansminister Trygve Slagsvold Vedum).

Men er det mindre krigs- og krisetid i vårt naboland Danmark? Valget i Danmark viser med all tydelighet at Socialdemokratiet og partileder Mette Frederiksen evner å inngi trygghet gjennom sin politikk, en gjenkjennelig velferdspolitikk. I krigs- og krisetid.

Og ikke minst: Mette Frederiksen har åpenbart en langt bedre dialog med velgerne enn Jonas Gahr Støre. Det er ikke gitt at runde formuleringer a la "trygt igjennom krigs- og krisetid" og gjentatte lekser om rentespøkelset, er det som til enhver tid og i enhver situasjon inngir tillit.

Det må ha slått både partisekretær Kjersti Stenseng og andre sentrale ledere i Ap at Mette Frederiksens og sosialdemokratenes jubelvalg i Danmark, etter å ha hatt regjeringsmakt i krigs- og krisetid, stiller den hjemlige Ap-retorikken i et noe annet lys.

Så hører det til bildet at vi her på berget har noen konflikter som Danmark ikke har. For eksempel energipolitikken, inkludert den såkalte Acer-saken, der konfliktlinjen går tvers igjennom Ap. Uansett kan nok regjerings-Ap ha noe å lære av sitt danske søsterparti.

Sp ser ut til å ligge noenlunde stabilt på 6 prosents oppslutning, som regnes som grunnfjellet av Sp-velgerne. Oppslutningen er mer enn halvert siden valget, da Sp fikk tillit fra 13, 5 prosent av landets velgere.

Årsakene til Sps fall på målingene er sammensatte, men frustrasjonen over manglende evne til å håndtere norsk vannkraft i krisetid, er åpenbart en hovedårsak. Velgerne vet at det er norsk gass som betyr noe for resten av Europa, at det ikke er nødvendig å skusle bort vannkrafta.