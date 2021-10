Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er ikke måte på hvor trist og uforståelig det er at landet får en regjering uten Sosialistisk Venstreparti. Det skal være noe nær et svik mot folket at et parti med 7,4 prosent av velgerne ikke får statsråder.

Hurdalsforhandlingene har demonstrert den nostalgi og spillteori som preger observatører, kommentatorer og andre som vandrer i og rundt det rødgrønne landskap.

Støre er enten ufattelig svak eller Norges største bløffmaker, er DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsens oppsummering. Han påpeker at Støre "ga etter for" Senterpartiets krav til forhandlingsopplegg. Det var i praksis å tvinge SV ut, mener Jacobsen.

Men Støre ga også etter for SVs krav til forhandlingsopplegg: Få halt Sp og Ap til venstre, under trusselen om omkamp via avstemning hos SVs medlemmer, mens pressgrupper og lobbyister skriker "nei, nei" fra gjerdet.

Var ikke dette i praksis å tvinge Sp ut?

Støre lot SV forlate skuta, fordi han later til å se hva mange overser: At Aps avstand til SV er større enn avstanden til Sp.

For var det slik at Arbeiderpartiet gikk til valg på å stoppe oljeletingen? Har Ap lovet kraftige skattøkninger av SV-kaliber? Fikk velgerne løfter om at det var Vedum som skulle tuppes ut, dersom Støre måtte velge mellom Vedum og Lysbakken?

Nei, det var ikke slik. Jonas Gahr Støre forlot storbyvalgkampen og stilte seg opp under Lofotens sommerlys og funklet distriktspolitisk sammen med Trygve Slagsvold Vedum. Noen Lysbakken var ikke å se, ei heller nedleggelse av oljeindustri eller distrikter.

Dynamikken i valgkampen ga venstre fløy vekst i byene, mens Ap tok distriktene - og noen av Sp-velgerne - tilbake. Audun Lysbakken trakk SV hjem til byen og sine egne, mens Vedum & Støre satt igjen på bygda i Hurdal.

Dagsavisen er "helt sikker på at flertallet har stemt for en regjering med Ap, SV og Sp". Her skorter det både på regneferdigheter og hukommelse.

42,5 prosent av velgerne stemte på Ap, SV, Rødt og MDG. Men i april meldte Aftenposten at hver tredje Ap-velger ville at partiet skulle regjere UTEN SV.

Annonse

Velgerne har stemt overveldende for å bytte ut Erna Solberg. De har ikke stemt for noe venstre-prosjekt med mer vern, større stat, null olje og alt gratis. Venstresiden ble mer radikal, ikke større.

Det ga ikke noe regjeringsskifte at Rødt tok stemmer fra SV som tok stemmer fra Ap. Vi bytter regjering fordi Sp har tatt stemmer fra høyresiden og gjort dem til sentrumsvelgere.

Sps partileder tok ikke tok ordet SV i sin munn under hele valgkampen. Aftenposten melder at hver tredje Sp-velger hadde et borgerlig parti som andrevalg. Likevel påstår Dagsavisens lederskribent at "de fleste tok det for gitt" at Sp ville overse sitt eget landsmøtevedtak om en Ap/Sp-basert regjering. En grommere projisering av egne tvangstanker har knapt noen psykolog sett.

Var det selvsagt for velgerne at Sp skulle droppe sin drømmeregjering, mens det var utenkelig at Ap skulle droppe sin? Dette er bisarr analyse.

"Var det selvsagt at Sp skulle droppe sin drømmeregjering etter valget, men utenkelig at Ap skulle droppe sin? Dette er bisarr analyse."

Det finnes ikke flertall uten SV, meldte Audun Lysbakken etter valget. Det virker som heller ikke han husker at norsk politikk har et sentrum. Det er ikke en strek, men et politisk parti med 13,5 prosents oppslutning, som heter Senterpartiet.

Den kommende sentrum-venstreregjeringen kan finne mange ulike flertallskonstellasjoner uten SV. Noen av dem er usannsynlige. Noen er nær garantert.

Ap har inngått en rekke brede forlik med høyresiden de siste årene. Partiet står last og brast med Høyre om EØS-avtalen, ikke sin regjeringsforhandlingspartner Sp.

Dette er selvsagt ikke uttrykk for at Jonas Gahr Støre leder et høyreparti, men at Arbeiderpartiet ser behovet for politikk som tjener partiets velgere og interesser, også når høyrepartier tilfeldigvis vurderer det likedan.

I de fire neste årene kan sentrum/venstreregjeringen samarbeide med SV om budsjett, om fordelingspolitikk, om distrikts- og landbrukspolitikk. Ap og Sp vil også kunne inngå forlik med høyrepartiene om olje, forsvar, naturbruk, og rovdyr. Blant annet.

En god del er ryddet opp i og løst, sa Jonas Gahr Støre da arbeidsuka i Hurdal startet mandag morgen. Han utelukker ikke en regjeringsavtale denne uka.

Sp og Ap står hverandre nær i viktige saker. Dersom de avklarer og ikke begraver sine uenigheter slik de gjorde sammen med SV i 2005, og dersom de jakter stortingsflertall uten skylapper, kan vi få en styringsdyktig ny regjering som reflekterer den største velgerbevegelsen: Ikke mot storby-venstre, men mot sentrum.