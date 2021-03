Russland og Kina skal få Norge inn i EU

Nå er det "på tide å gå inn i EU", kunne vi lese i VG fredag, for "EØS-avtalen er skjør" og "Norge står overfor større trusler enn på lenge", skal vi tro politisk redaktør i avisa, Hanne Skartveit.

EØS-avtalen "er skjør" i den forstand at Høyesterett nå skal vurdere om overføringene av makt fra Stortinget til EUs kontrollorganer, som Acer og Era, er i strid med den norske konstitusjonen.

Suverenitetsavståelsen i EØS skal prøves mot den grunnlovsfestede norske selvbestemmelsen, som er betingelsen for det norske folkestyret. Folkestyret innebærer som kjent at politikere som fatter beslutninger på våre vegne, må stå til ansvar i valg. Alternativet er elitestyre, som i EU, eller autoritære styrer – som i Kina.

En av hovedårsakene til at et flertall i Norge har stemt nei til norsk EU-medlemskap i to folkeavstemninger, er nettopp ønsket om å beholde folkestyret. Selvbestemmelse er også en avgjørende grunn til at det er flertall mot norsk EU-medlemskap på meningsmålingene.

En annen grunn til at EØS-avtalen kan kalles skjør, er at den fører til en brutalisering av det norske arbeidslivet. Sosial dumping øker presset på lønninger og faglige rettigheter. Når det blir et konkurransefortrinn å betale minst mulig i lønn, et "race to the bottom", blir menneskehandel det styggeste utslaget.

Stortingsflertallets overføring av makt på energiområdet til EU/Acer, skaper naturlig nok intens debatt. Det handler om å avgi suverenitet på et område som har vært avgjørende for norsk industri, og er avgjørende for etableringen av ny, grønn industri. LO, AUF og store deler av Aps grasrot sa derfor nei til Acer, sammen med Sp, SV og Rødt.

Fellesforbundet krever en utredning av alternativene til EØS. Den utredningen bør en eventuell rødgrønn regjering bruke tid på. Det bør høstes av britiske erfaringer, også når de praktiske utfordringene med overgangen til selvstyre er tilbakelagt.

I tillegg har koronapandemien vist både høyreregjeringa og resten av Norge hvor viktig nasjonalstaten er i ei krise. Solberg-regjeringa har klokelig åpnet statskassa for å begrense skadevirkningene av pandemien, ikke minst for NHOs medlemmer – og for arbeidstakere.

I velferdsstaten Norge gis krisehjelpa uten krav om kutt i pensjonene. De EU-landene som er hardest rammet av koronaen, møter krav om kutt for at landet skal få krisehjelp. Brussel legger sten til byrden.

Solberg-regjeringas historie om at "uten EU ville ikke Norge fått vaksiner", er heller ikke særlig troverdig lenger.

Men det som gjør EØS aller mest "skjør", er at Storbritannia viser at Norge har et valg. Vi kan ha både suverenitet og folkestyre og handle med EU samtidig. Britene har gjennomført brexit, fått tilbake sin suverenitet og forhandlet fram en handelsavtale med EU.

Brexit er altså det levende eksemplet på at det går an å handle med EU uten å gi fra seg mer og mer suverenitet, uten å erstatte folkestyret bit for bit med elitestyre.

Dermed ødelegger brexit høyresidas historie om at "Norge må ha EØS" for å kunne handle med EU-landene. Og brexit ødelegger historien om at "uten EØS eller EU-medlemskap er Norge helt alene i Europa".

Det er med andre ord ikke tid for de gamle skremslene om hvor katastrofalt det blir med en handelsavtale i stedet for EØS-konstruksjonen.

Men det hindrer hverken NHO eller VG i å prøve seg med nye skremsler.

"På tide å gå inn i EU", konkluderer altså politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit. For "verden er mer urolig, og Norge står overfor større trusler enn på lenge." Truslene kommer fra Kina og Russland: "Målet til disse autoritære regimene er klart – de ønsker å undergrave våre verdier, og våre institusjoner, for å vise sine egne borgere at demokrati og frihet ikke er noe å trakte etter," kan Skartveit berette.

Logikken, eller kortslutningen, er at Norge skal bytte ut folkestyret med elitestyret i Brussel, for da "henger vi med de rette" folka og slipper angrep fra Russland og Kina.

"I møte med Kina og andre autoritære regimer er det helt avgjørende at vi står sammen med dem som deler våre verdier. EU er ikke perfekt (...) Men likevel: Vi bør henge med dem vi har mye til felles med. Vi trenger EU. Det handler om trygghet og sikkerhet. I usikre tider", skriver VG-redaktøren.

Før vi lar oss skremme av VG, bør vi nok dvele litt ved premisset om at Norge er "helt alene utenfor EU".

Vi er altså "alene" sammen med Storbritannia – og USA. Norge er medlem av NATO. Et godt samarbeid med våre allierte er neppe helt avhengig av Norge melder seg inn i EU.

Det er forståelig at norske EU-tilhengere er på jakt etter nye fortellinger og argumenter etter brexit, men påstanden om "at det er på tide å gå inn i EU", er en kortslutning.