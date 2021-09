Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er ille nok, men neppe lovstridig, å få gratis bolig av Stortinget i Oslo sentrum i ti år, fordi du sier du bor på gutterommet på Sørlandet. Selv om du også eier en bolig 30 minutter fra Oslo. Det gjorde Kjell Ingolf Ropstad, og det avslørte Aftenposten uka før valget.

En av de gode tingene med det norske demokratiet er at butikkmedarbeidere, bønder og slaktere velges til landets parlament sammen med jurister og næringslivsledere. Vanlige folk gjør feil overfor ligningsmyndighetene, noen i god tro, noen i tvil.

Verre er det at Ropstad - som statsråd - har spart hundretusener av kroner i skatt gjennom gale opplysninger - formidlet gjennom Statsministerens kontor.

I oktober 2020 henvendte Statsministerens kontor (SMK) seg til Skatteetaten: Skulle statsråd Ropstad betale skatt for fordelen av statsrådsboligen sin på Frogner.

Ifølge Aftenposten oppga SMK til Skatteetaten at Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos foreldrene, og at "han betaler husleie til foreldrene».

Det gjorde Ropstad aldri.

SMK hevder å ha tolket Skatteetatens svar slik at Ropstad ikke trengte å ha boutgifter hjemme for å slippe skatt. Ifølge Ropstad fikk han beskjed fra SMK om dette. Det skal være derfor Ropstad ikke betalte noen husleie.

– Basert på denne dialogen, oppfattet Statsministerens kontor at fri pendlerbolig for statsråd Ropstad ikke ville være skattepliktig selv om han ikke hadde hatt utgifter til bolig på sin registrerte adresse, sa kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK til Aftenposten fredag.

Men hele årsaken til at Skatteetaten svarte som den gjorde, var SMKs opplysning om at Ropstad betalte husleie. Uten denne feilaktige opplysningen ville rådet fra Skatteetaten vært annerledes.

En statsråd er ikke en hvilken som helst novise på Stortinget. Ropstad gjorde noe galt, og har gjort bot gjennom å si fra seg statsrådspost og partilederverv. Snart blir han menig stortingsrepresentant: Velgerne kan stille ham til ansvar først om fire år.

Men hvorfor hevdet SMK feilaktig overfor Skatteetaten at Ropstad betalte husleie?

Og hvorfor hevdet SMK at Skatteetaten deretter fortalte dem at pendlere uten utgifter til boligen på hjemstedet slipper å betale skatt av fri bolig fra arbeidsgiver? Når Skatteetaten benekter å ha kommunisert noe slikt?

Det henger igjen et bilde av Statsministerens kontor som aktiv skatteplanlegger for sin statsråd. Det hjelper neppe på tilliten til politikerstanden.

Stortinget har lovet å rydde opp i sitt femtiårige, tillitsbaserte og relativt kontroll-frie system for godtgjørelser, etter at en rekke stortingsrepresentanter har mottatt ytelser de ikke har hatt krav på.

Behovet for opprydding kan virke presserende også hos den utøvende makt. Økokrim har kontaktet Skatteetaten om saken, mens Ropstad er i dialog med Skatteetaten for å betale korrekt skatt. Dersom Økokrim likevel finner grunn til å ta ut tiltale mot Ropstad for skattesvik, blir er det vanskelig å se for seg annet enn at SMK må møte i retten og forklare sin rolle i saken.

Vi skal elske synderen, men hate synden, sa Martin Luther. Nordmenn er alltid klare til å tilgi en angrende synder. Et system som ser ut til å ha vært rigget for institusjonalisert skattebekvemmelighet for folkevalgte og statsråder minner mest om arvesynd. Det kan ikke tilgis.