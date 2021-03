Akkurat som alle andre partiledere mener Bjørnar Moxnes at koronapandemien har aktualisert egen politikk. Meningsmålingene før helgens landsmøte åpner for at han kan få rett. Kanskje ikke.

Partiet måles for tiden som en jojo: Tirsdag kom en måling helt nede på 2,8 prosent (NRK/Aftenposten). Samme dag slo TV2 til med en måling på 6,8 prosent og 12 Rødt-representanter på Stortinget.

Det kunne sett verre ut. Siden april i fjor har Rødt - med unntak av 3,9 prosent i februar - blitt snittmålt over sperregrensen hver måned. Tendensen gir Rødt et bedre utgangspunkt enn MDG (dalende ned mot sperregrensen), KrF (stabilt nede på tretallet) og Venstre (berg- og dalbane under der igjen).

Valgkampbudsjettet til Rødt er rekordstort. Det trengs. Rødts unge og erfaringsmessig ustabile velgermasse gjør at partiet bruker å score dårligere i valg enn på meningsmålingene. Et målt snitt rundt 4 vil neppe holde til å ta partiet over sperregrensen.

Titusener av ytre venstrevelgere kan også i år få dårlig uttelling for stemmen sin. Flere enn Jo Moen Bredeveien i Dagsavisen kunne ønske "at det fantes et ganske stort parti til venstre for Ap i norsk politikk". Et samlet SV og Rødt vil bety mer stortingsmakt per velger - og "kunne dra norsk politikk i progressiv retning."

Spørsmålet er hvor progressivt det blir. Et Rødt Venstreparti vil måtte forene folk som Kari Elisabeth Kaski (SV), som synes fornybar energiutbygging er bra for felleskap og arbeidsfolk, og Bjørnar Moxnes, som ikke vil love noen sluttdato på fossilalderen, og slett ikke vil elektrifisere sokkelen slik SV-erne vil.

Også i rusreformen heller Rødt i verdikonservativ retning. Moxnes har begynt å snakke om "landet vårt", og frir til vindmøllemotstandere med dieselbil.

Han tar rett og slett en Vedum. Det har gode grunner. Siv Sandvik i Adresseavisen påpeker at nesten hver femte (trønder)Rødt-velger i 2017 sier hun vil stemme Sp i 2021.

Akkurat som Sp-lederen nekter Moxnes å snakke om den progressive "dritten i midten" på venstresiden. På spørsmål fra NRK om uenighet mellom Rødt og SV, nekter Moxnes å ta lyserødsosialistenes partinavn i sin munn.

Som Dagsavisen påpeker, vil både SV og Rødt ha et nytt, grønt og rettferdig samfunn og Stor Sterk Stat - men hvor skal penga brukes? På SVs grønne næringsfond? Eller på oppkjøp av Equinor, Telenor, Norsk Hydro, Yara og DnB, slik Rødt snakker om?

Som et ekko av det revolusjonære Ap på 1920-tallet innleder Moxnes sitt potensielt store 20-tall med villet parlamentarisk utenforskap: Partiet han leder, skal ikke i regjering med fornybarkraftsosialister og Sps grønne grunneiere. Rødt skal holde på den fabrikkgrå oljeflekkede overall.

Norsk parlamentarisme gir småpartier gode kort på hånden til å spille seg til gjennomslag ut over velgeroppsutning. Men ikke i spillet om regjeringsmakt. Norske regjeringer blir ikke innsatt av folkevalgte, som i mange andre land. Stortinget kan kun avsette regjeringer. Det er Kongens lodd å be en leder i et (fortrinnsvis) stort parti danne regjering. Det blir oftest (med nylig unntak av årene 2005-2013) en mindretallsregjering. Den sitter så lenge Stortinget ikke kaster den.

Når Moxnes snakker om at Støre og Vedum "blir avhengige av Rødt for å kunne danne flertall", truer han med en papirtiger. Hvis de blå taper valget (noe det ser ut til) og Erna Solberg tar hintet og går av (mer tvilsomt), vil Kongen spørre Støre - eller Vedum - om å stikke en tur opp på slottet. Rødt kan sitte på vippen på Løvebakken så mye de vil. Det er ikke der regjeringer lages.

Hvis Solberg velger å bli sittende etter et valgtap, må det et flertall til for å kaste henne. Vil Rødt nekte å være med på å felle en superblå regjering? På onsdag spurte NRK om Moxnes vil ha Jonas eller Trygve som statsminister. De burde føyd til "eller Erna".

Resultatet vil nok bli at Rødt vil fjerne Erna og rydde vei for Jonas eller Trygve. Deretter vil Bjørnar Moxnes kunne fiske i rødt vann hver eneste gang Støre og Vedum gjør noe sentrumsk.

SV som haleheng i regjering vil være perfekt for Rødt. Med SV og Rødt som konkurrerende opposisjonspartier blir det verre for Moxnes å profitere på utenforskapet, og sperregrensen vil (igjen) kunne redusere den radikale venstrevelgermakta.

Det er ikke sikkert det har så mye å si. Rødts landsmøte på Gardermoen vil neppe avklare om den radikale realpolitik til venstre for Ap skal tilbake til 1920-tallet - eller til Brave New World.