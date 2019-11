Rødgrønn splitt og lim

Tirsdag kunne en selvsikker og bredbent Trygve Slagsvold legge fram Senterpartiets alternative budsjett. Dagen før hadde Audun Lysbakken gjort det samme på vegne av SV, mens Jonas Gahr Støre var ute med Aps alternativbudsjett i forrige uke.

Trekløveret utgjør den toneangivende opposisjonen i Stortinget. Det var disse partiene som styrte landet i perioden 2005-2013. Mye har skjedd siden den gang. De tre partiene har utviklet seg i ulike retninger i opposisjon - både i oppslutning og innhold.

De tre partiene har utarbeidet sine alternative statsbudsjetter på egen kjøl. Både Sp, Ap og SV ønsker å vise fram sin primære politikk i disse dokumentene, hva som identifiserer det enkelte partis politikk.

Når Vedum legger fram Sps alternative budsjett representerer det Sps politiske alternativ, ikke et rødgrønt alternativ. Rødgrønn politikk vil være summen av en lang rekke kompromisser mellom de ulike partiene som deltar i et rødgrønt prosjekt.

Ser vi Sps, SVs og Aps alternative budsjetter under ett, ser vi imidlertid konturer av et nytt rødgrønt samarbeid. Disse tre punktene trer fram som hovedsatsninger for en mulig ny rødgrønn regjering:

Ny skatteprofil. Alle tre partier øker skattene for høyere inntekter, og alle vil øke formuesskatten. De tre partiene vil også senke skattene for lavere og midlere inntekter.

Velferdsløft. Alle tre partiene styrker kommuneøkonomien for å løfte velferdstjenestene. De tre partiene øker overføringene til sykehusene kraftig.

Målrettet næringspolitikk. Alle de tre partiene vil vil fremme det grønne skiftet. SV snakker for eksempel om "ny grønn deal", Sp vil opprette et "grønt investeringsselskap". Dette høres ikke næringsnøytralt ut.

Hvis vi skal karakterisere det rødgrønne alternativet av i dag, kan vi si at det fremstår mer fellesskapsorientert enn den sittende regjeringen gjør, og at det er mer tilbøyelig til politisk styring i næringspolitikken. Dette er gjenkjennelige toner fra den politiske debatten mellom de partiene som sitter i regjering og de som befinner seg i opposisjon.

Alle som følger litt med i politikken vet imidlertid at det er mye som skiller partiene på rødgrønn side. Dette kommer også tydelig fram i de alternative budsjettene.

Et punkt som opplagt vil bli brukt som et angrepspunkt av regjeringspartiene, er klimapolitikken. Senterpartiet vil redusere avgiftene med 3,7 milliarder kroner. Flere av disse avgiftene er innført av klimahensyn, begrunnet ut fra prinsippet om at forurenser skal betale. Sp vil imidlertid "styre unna tiltak som gjør hverdagen dyrere og vanskeligere for folk".

Dette står i sterk kontrast til både Ap og SVs politikk. Sistnevnte parti vil for eksempel øke drivstoffavgiftene med 1,5 kroner per liter bensin og 2 kroner per liter diesel. Sp vil kutte.

Avstanden mellom å øke og å redusere en avgift er stor nok i seg selv. I dette tilfellet vil den opplevde avstanden forsterkes av at saken kjøres fram som særlig viktige saker for Sp og SV. Et matematisk kompromiss, ingen avgiftsendring, vil framstå som et utilfredsstillende resultat for begge parter.

Så har vi fortsatt de gamle konfliktlinjene på rødgrønn side, der EU og EØS kanskje er det mest krevende. I den forrige rødgrønne regjeringen dikterte Arbeiderpartiet det rødgrønne kompromisset. I en situasjon der landets mest innbitte nei-parti er jevnstort eller større enn Ap, er det duket for et heftig, flombelyst oppgjør om den rødgrønne linjen i EØS-politikken.

Ser vi på det rødgrønne alternativet med overordnet blikk, går de tydeligste skillene mellom Sp på den ene siden og Ap og SV på den andre.

I sitt alternative budsjett framhever også Sp dette poenget, da det understrekes at partiet verken tilhører høyre- eller venstresiden, men representerer et eget alternativ.

Dette forklarer også hvordan partiet forsyner seg av velgerne til både politiske samarbeidspartnere og motstandere. Partiets avgiftsretorikk, som av mange karakteriseres som populistisk, appellerer til potensielle Frp-velgere, mens partiets harde EØS-linje vinner gehør i de delene av arbeiderbevegelsen som opplever at både arbeidsplasser og arbeidsvilkår trues som følge av EØS-avtalen, for å nevne to opplagte eksempler.

En kort oppsummering vil være at de gamle rødgrønne forbundsfellene, gjennom sine alternative budsjetter, varsler en tydelig kursendring dersom de overtar makten i 2021. En rødgrønn statsminister vil imidlertid også overta Per Bortens lodd, som i dag bæres av Erna Solberg: Å bære staur som spriker.