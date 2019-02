Regjeringa viser autoritære trekk

Solberg-regjeringa ber EU om å gripe inn i det norske folkestyret. Det provoserer mer enn det overrasker.

Det handler om EUs «Services Notification Procedure», som er en svært kontroversiell sak i medlemslandene. En rekke organisasjoner, lokalpolitikere, ordførere, røde og grønne politiske partier, organisasjoner som ATTAC, miljøorganisasjoner, fagforbund og fagforeninger protesterer. I januar sendte for eksempel 160 organisasjoner fra en rekke medlemsland et åpent protestbrev til EU-kommisjonen. De mener «notifiserings-prosedyren» skader lokaldemokratiet og snevrer inn spillerommet for progressiv politikk i medlemslandene. Dette er en helt uakseptabel framgangsmåte, mener de 160 organisasjonene.

Solberg-regjeringa ber altså om å bli kvitt lokaldemokratisk spillerom, i Norge – utenfor EU. Det er ikke demokratisk, det er i motstrid med folkestyret og avdekker et autoritært trekk.

I praksis ber regjeringa om at EU skal forhåndssjekke og sensurere norske demokratiske vedtak – av hensyn til «vekst, jobber og forbrukere», som det heter i brevet. Konkret handler det om vedtak som kan tenkes å få betydning for den «frie» flyten av tjenester.

Ett eksempel på hva dette kan handle om i praksis: Onsdag advarte NHO her i Nationen om at mindre bedrifter i distriktene ekskluderes av EØS-regelverket for offentlige anbud. Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, ba regjeringa senke grensa for offentlige anbud fra 1, 3 millioner kroner (som er en ny og høyere grense). NHO ber også offentlige oppdragsgivere om å dele opp anbud. Unødig store «sammenbuntede» anbud/oppdrag favoriserer de aller største selskapene. Dersom anbudene deles opp, kan også mindre bedrifter i distriktene slippe til i konkurransen. Det er flest små og mellomstore bedrifter i dette langstrakte landet.

Om Solberg-regjeringa får det som den vil, skulle de tiltakene NHO foreslår altså sendes til forhåndsgodkjenning i EU, via ESA (overvåkingsorganet for EØS). Jeg minner om at den nye, høye anbudsgrensa er satt av EU.

LO har kommet med en klar advarsel mot den EU-inngripen som regjeringa ber om. «At regjeringa gøymer seg bak EØS-avtalen for å drive høgrepolitikk, er vi rett og slett opprørte over», sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, til Nationen. LO har sendt en svært kritisk høringsuttalelse, som regjeringa ser helt bort fra. «LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser», skriver LO blant annet.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, advarer også kraftig: «Det vil vere ei urettmessig innblanding i norsk lovgiving at ESA kan gjere bindande vurderingar av forslag og lovar før dei blir vedtekne av norske folkevelde organ. Det vil vere noko helt nytt, ein sterk inngriping i den folkevelde styringa. Det er stor grunn til uro», sier Arnstad til Nationen.

Jeg har ikke grunnlag for å beskylde Erna Solberg for å være intellektuell, men hun vet selvsagt at både hun selv og alle vi andre er satt sammen av både fornuft og følelser.

Hvorfor regjeringa provoserer mer enn den overrasker? Mange vil for eksempel huske statsminister Erna Solbergs grandiose utsagn i Brussel i fjor: «Det er et problem med folkeavstemninger for å løse spørsmål om EU-medlemskap, fordi velgerne tar stilling på et følelsesmessig nivå i stedet for å gjøre seg opp en mening bygd på økonomiske fordeler og ulemper», sa Erna Solberg i et intervju med Politico, gjengitt i abc-nyheter 6. juni.

Jeg har ikke grunnlag for å beskylde Erna Solberg for å være intellektuell, men hun vet selvsagt at både hun selv og alle vi andre er satt sammen av både fornuft og følelser. Slik er det – helt uavhengig av menneskesyn, politisk syn, verdisett og økonomiske interesser. Solberg deltok svært aktivt i EU-debatten i årene før folkeavstemninga i 1994. Hun vet bedre enn å servere tull om «følelsesmessig nivå». Når det gjelder formuleringen «bygd på økonomiske fordeler og ulemper», så kan vi slå fast at høyrelederen kjenner til at ulike grupper har ulike økonomiske interesser. Det er selvsagt årsaken til at regjeringa ikke tar hensyn til LOs advarsler mot EUs forhåndskontroll. Solberg-regjeringa har omsorg for andre økonomiske interesser enn LO-medlemmenes.

Så hvorfor snakker den norske statsministeren mot bedre vitende? Uansett motiv, så underminerer uttalelsen en viktig del av det norske folkestyret: Folkeavstemning som demokratisk institusjon. Det gir mening at Solberg ønsker å gjøre det, for Norge blir neppe EU-medlem i overskuelig framtid så lenge det er opp til det norske folk i en folkeavstemning. Forsøk på å undergrave meningen til langt mer enn halvparten av det norske folk, kan ikke kalles annet enn et autoritært trekk.

Oppsummert Innsnevrer folkestyret 1 Regjeringa ber EU forhånds­sjekke norske demokratiske vedtak – av hensyn til «vekst, jobber og forbrukere», som det heter i brevet. Sikre «fri» flyt av tjenester 2 Konkret handler det om EU-kontroll av norske vedtak som kan tenkes å få betydning for den «frie» flyten av tjenester. Omstridt i EU 3 Prosedyren er svært kontroversiell også i EU, fordi enda mer makt sentraliseres til Brussel. Protestene strømmer inn fra medlemslandene.