Regjering på bomtur

Tre uker før kommunevalget ryker regjeringspartiene ihop et forbløffende svarteperspill om bompenger. Det burde være krevende nok å be slitne velgere om fornyet tillit etter noen utmattende år i regjering, om en ikke også skal by på en ny heftig krangel for åpne scene. Dette kan nesten ikke bli noe annet enn en veritabel bomtur.

Ut av det blå ble Fremskrittspartiets landsstyre søndag hasteinnkalt for å gå gjennom en "skisse" til en ny bompengeavtale mellom de fire regjeringspartiene. En skisse som regjeringspartiene har arbeidet med helt siden sist Frps landsstyre ble hasteinnkalt til krisemøte - før sommeren.

Frps landsstyre sluttet seg til skissen, fikk vi høre av partiledelsen da den oppsummerte resultatet fra møtet.

Problemet for Frp og regjeringen er at denne skissen ikke er noen annet enn en skisse. Venstres nestleder Ola Elvestuen påpekte allerede samme kveld at Frp ikke kan inngå en avtale med seg selv. Alle regjeringspartiene må være med. Venstre er slett ikke rede til å skrive under på en avtale som innebærer at det blir billigere å kjøre bil inn til de store byene våre.

Status er altså at Frp slutter seg til en skisse Venstre ikke vil vite noe av, en skisse som Høyre støtter dersom alle de andre partiene er med på den, men som KrF så langt ikke har sagt noe som helst om.

Inntrykket av borgerlig kaos blir ikke mindre med tiden.

Forvirrende? Det blir ikke bedre av at Frp sier at partiet er ferdig snakka om bompengepolitikken, mens Venstre sier at det må forhandles videre dersom det skal bli en avtale.

Hva som ligger i skissen som Frps landsstyre har sluttet seg til, er ikke offisielt kjent, men i følge lekkasjer skal det brukes 21 milliarder kroner over ti år. Om lag halvparten skal brukes på å øke den statlige andelen i storbypakkene fra 50 til 70 prosent, noe som innebærer at bompengesbelasningen for bilistene blir noe redusert. I tillegg går sju milliarder kroner til å slette eller å redusere gjelden til veiprosjekter, mens fire milliarder kroner skal går til økt satsing på kollektivtrafikk.

Fra Frps side framstilles dette som et absolutt minimum. Venstre, derimot, frykter at biltrafikken vil øke - særlig i byene - med dette opplegget. Det vil være ødeleggende for partiets miljø- og klimaprofil.

Det kan virke underlig at Frp tar stilling til en skisse som ikke er ferdig forhandlet, og dermed bringer en for regjeringen både kinkig og uforløst sak fram i lyset rett før valget. Forklaringen ligger i meningsmålingene som viser et massivt tap av velgere for Frp, ikke minst til de fremadstormende anti-bompenge-partiene.

Frp var nødt til å skape et inntrykk av at partiet fortsatt er bilistenes parti, og "sluttet seg" altså til en bompengeløsning som fortsatt er langt unna å være en løsning. Og det hastet, valglokalene er allerede åpnet for forhåndsstemming.

Dermed er rabalderet igang, sikkert til glede for politiske motstandere. Denne saken vil forfølge regjeringspartiene langt forbi valget, inn i statsbudsjettforhandlingene og videre ut mot det viktige stortingsvalget om to år.

Om regjeringen holder så lenge da.

Det er slett ikke sikkert. Som politisk redaktør Trine Eilertsen skriver i Aftenposten: "Bompengesaken har vist frem regjeringens største svakhet, nemlig regjeringspartier som ikke vil hverandre vel".

Eller som en av mine kolleger utbrøt da vi drøftet saken i et redaksjonsmøte i går: "Denne saken handler om en fundamental interessekonflikt i regjeringen".

Det spørs om problemet ikke er enda større - at regjeringsprosjektet er en fundamental interessekonflikt i seg selv. Det er mulig jeg overdriver en smule, men det er nå engang slik at denne regjeringen består av ganske mange motsetninger. Noen vil ha strengere innvandringspolitikk, andre vil liberalisere. Noen vil sentralisere, andre vil desentralisere. Noen er glad i fest og moro, andre vil stramme til både skjenketider og -løyver. Der Frp er diesel, er Venstre bier.

Så langt har statsminister Erna Solberg glattet over motsetningene ved å sprøyte oljepenger over tumultene. Det er nærliggende å tro at penger er løsningen også i denne floken, at Venstre kjøpes ut med ytterligere noen milliarder til kollektivtrafikken.

Om så skjer, må vi stille et nytt spørsmål: Hvor lenge kan Solberg kjøpe seg borgerlig fred uten å komme på kant med sine egne - presumptivt økonomisk ansvarlige - velgere?

Oppsummert Skisse 1 Frps hasteinnkalte landsstyre "sluttet seg til" en skisse for ny borgerlig bompengepolitikk. Kaos 2 Problemet er bare at skissen bare er en skisse, og at Venstre slett ikke er rede til å gjøre den om til en avtale. Pengeløsning 3 Spørsmålet er om statsminister Erna Solberg gjør som hun pleier, og bruker oljepenger på å kjøpe seg borgerlig enhet.