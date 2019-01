Regionenes avmakt

Hvilket land har det beste valgsystemet, spurte jeg valgforsker Anders Todal Jenssen før siste stortingsvalg. "Nå går vi ut så du får tatt noen bilder", svarte Jenssen.

Stemmer teller, ressurser avgjør, sa Stein Rokkan. Stemmene i Norge teller fylkesvis, og areal er en ressurs. Hvert fylke får inn sine på tinget, men fylker som har mye folk langt fra folk, får inn litt flere enn folketallet skulle tilsi. Folk i Oslo får inn litt færre. Sånn har vi tenkt det naturlig. Norske valg skal speile både land og folk.

Den utøvende makt i Norge burde ha gode muligheter til å styre representativt. Rekordmange 22 statsråder er selvsagt ikke nødvendig for å styre et ganske lite, ganske homogent land. Men det er nødvendig for å kryste utøvende makt ut av en ganske balstyrig småpartibase. Erna Solbergs parlamentarisme har lært dem at skal alle få.

Erna Solberg tar også den ekteskapelige representasjon i bruk for å gjøre alle til lags: Christian Tybring-Gjedde og Sylvi Listhaug er ikke selv Frp-ere i regjering, men representeres av sine ektefeller, statsråd Ingvil Tybring-Gjedde og statssekretær Espen Espeset.

Den geografiske representasjonen som er rigid regulert i stortingsvalg, opphører når makten skal utøves. Regioner som Innlandet og Trøndelag dekker 30 prosent av landet og har 16 prosent av innbyggerne, men er uten statsråder.

Senterpartiet, Trøndelag og Hedmark Høyre og alle andre som mener Norge er noe mer enn folk og finans, belæres nå av twitteratet: I regjering representerer man hele landet, ikke deler av landet. Det er selvsagt riktig. Det er like riktig som at som hvite eldre menn i regjering også representerer unge samiske kvinner. Det har likevel vært et mål å få inn yngre, kvinner og minoriteter i regjering, i Norge som ellers i verden.

I neste omgang forklares og forsvares den geografiske mindretallsregjeringen Solberg med at regjeringspartiene står svakt både i Innlandet og i Trøndelag. Javel? Skulle ikke regjeringen representere hele landet, ikke bare landsdelene der regjeringspartiene står sterkt?

Solberg-regjeringen er så glad i regioner at den driver en regionreform. Ut fra kart, kultur, språk, historie og næringsliv er det mulig å se Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet, Viken og Østlandet som hver sin.

En av dem samlet seg raskt og ganske entusiastisk. 1. januar i fjor halverte Trøndelag frivillig antallet fylker i regionen. Det skulle styrke regionen på bekostning av sentralmakten. Det trodde iallfall KrF og Venstre, som ivrer mest for færre og større fylker.

– Trønderne har ikke fått noen uttelling for regionaliseringen av Erna Solberg, sier statsviter Espen Leirset til Trønder-Avisa. Det er mulig å si at det så langt har straffet seg.

Antallet rekrutteringsarenaer for politikere er halvert. Samtidig fører sammenslåingen av Trøndelag til at regionen kan holdes ute av regjeringskontorene med argumenter av typen "Østfold fylke har heller ingen statsråder". Hvilket er et Mor Nille-argument. Fylket Østfold blir ingen region bare fordi Trøndelagsregionen også er blitt et fylke.

Vi har nå en regjering som sikrer at begge fløyene i 3,6-prosentpartiet KrF skal ha sete ved kongens bord. Der sitter Høyre, Venstre, KrFs blå fløy, KrFs røde fløy, Frps limousinfløy og Frps Listhaug-fløy, i alt seks partier i regjering. Det står dermed ikke på evnen, men viljen til å sørge for at landets seks regioner også blir representert, og ikke bare fire av dem.

Hedmarkingenes saktmodige aksept av at innlandet ikke har hatt en statsråd på seks år, er ikke noe argument for Erna Solbergs Oslo/Bergen/jærregjering. Det er snarere et prov på regional avmakt. Trøndelag slo seg sammen, men falt fra regjeringsmakt. Det pirrer ikke maktgenene i Hedmark og Oppland til å slå seg sammen.

Uakseptabelt, arrogant og historieløst, sier Trondheims og Trøndelags Høyre-topper til VG om trønderløs regjering. Reaksjonene er et omen for Erna Solberg. Når hun belærer trønderne via Adresseavisen om at de egentlig har vært godt representert i regjeringen hennes, begår hun den samme feilen som Håkon den Gode, Olav Tryggvason og Olav den Hellige har gjort før henne, og som alltid bruker å straffe seg.

Det er ikke makta sørpå som avgjør når trønderne er godt nok representert i styre og stell her i landet. Det er trønderne.