I ei ny "merkeordning" på heimesidene sine rettleiar Dyrevernalliansen deg til å velje dei mest dyrevenlege matvarene i butikkhyllene. Det vil seia om du absolutt vil ha meieri- og kjøttprodukt. Det aller, aller beste er å velje vegetarisk eller vegansk, ifylgje organisasjonen.

Med raude, gule og grøne lys blir du rettleia til varene som gir best dyrevelferd. Men lite slepp gjennom nålauga til Dyrevernalliansen. Organisasjonen har bestemt at alle norske meierivarer får raudt lys, bortsett frå tre produkt frå Grøndalen gård og Skarrud gård. Påstanden er at mjølka frå Tine og Q-meieriene er "blant de dårligste produktene".

Les også: Føkk det grøne skiftet

Dyrevernalliansen har ikkje vore inne på alle norske mjølkebruk. Likevel meiner organisasjonen at norsk mjølkeproduksjon fortener stempelet "dårleg produkt" når det gjeld dyrevelferd.

Er verkeleg dyrevelferda i Noreg så dårleg? Sjølvsagt ikkje. Men Dyrevernalliansen vil gjerne ha deg til å tru det. Og i eit samfunn der færre og færre jobbar med husdyr, og kunnskapsvegen frå jord til bord blir lengre og lengre, står kampen om forteljingane. Dyrevelferda blir aldri god nok for veganarar.

Me kan ikkje la matdebatten og kva som er etisk mat bli kuppa av ideologiske veganarar som ikkje har forståing for system og politikk. Samarbeidet mellom dyrevernorganisasjonar og daglegvarekjedene har også ein sur eim når me veit korleis daglegvarekjedene herjar i kjøttsektoren.

Les også: Det er fritt fram å hente mjølk hjå den norske bonden

På Dyrevernalliansen si liste over tilrådd vegansk og vegetarisk mat finn me mat frå internasjonale matgigantar som Nestlé og Danone. Det er billig, høgprosessert mat laga i land med svakare regelverk enn Noreg. Internasjonal matindustri har også sørgja for at regelverket for omarbeidd mat er svakt. Dette er ikkje eit rettferdig matsystem, men ifylgje Dyrevernalliansen er det likevel betre å velje mat som storkapital og investeringsselskap står bak, enn mat frå sjølveigande bønder, organiserte ei ein samvirkemodell i ei gjennomsiktig norsk verdikjede for mat.

Annonse

Eit godt døme på kvaliteten på dyrehaldet kan vera antibiotikabruk i husdyrhaldet. I Noreg er det mellom dei lågaste i Europa, berre slått av Island. Kyllingproduksjonen fasa ut narasin for nokre år sidan, som eit ledd i kampen mot antibiotikaresistente bakteriar. Samstundes vart det innført nye krav til dyrevelferda for kyllingane. Men det blir raudt lys frå Dyrevernalliansen.

Les også: Sorteringssamfunnet finst

Land me importerer kjøtt og mjølk frå, som Spania og Hellas, ligg på antibiotikatoppen i Europa. Å tilføre antibiotika i fôret til dyra er ein vanleg måte i industriell matproduksjon. Di meir antibiotika, di tettare kan dyra stå, di meir kan du produsere, di billigare kan maten bli. Det blir i det heile meiningslaust å putte maten vår i ferdig utfylte dyrevelferdsboksar utan å sjå korleis produksjonen faktisk er.

Til dømes står Synnøve Findens greske yoghurt frå Hellas på same bås som Q-meieriene sin Skyr, sjølv om det er estimert at berre ti prosent av mjølkekyrne i Hellas har tilgang til å beite, og lovkravet i Noreg er eit "mosjonskrav" på minimum 16 veker for kyr på bås, og alle fjøs bygd etter 1. januar 2014 skal ha tilgang på mosjonsbeite for mjølkekyrne.

Raudt lys får også Kavli sin smøreost produsert i Bergen, same farge som Arla sin importerte Apetina-osten frå Danmark. Fylgjer du logikken lista til Dyrevernalliansen kan du bli leia til å tru at det er det same om du kjøper Tine sin Selbu-ost frå norske mjølkekyr enn ein roquefort-ost frå Frankrike, der det nyleg vart avslørt uhaldbare og store brot på dyrevelferda i eit sauefjøs og slakteri knytt til roque fort-produksjonen.

Les også: Dårleg løn er verdas takk

Sidan det ikkje er nokon (openlyst) importerte kjøttprodukt på lista, og det ikkje fylgjer med eit "et norsk mat"-råd, kan du også bli lurt til å tru at det er fritt fram å gumle pålegg frå Tyskland, Spania eller Italia.

Før jul er det ikkje uvanleg å finne tysk ribbe i norske butikkar. I Tyskland kan purkene fikserast, altså at purka i praksis blir stengt frå å røre på seg etter grising og i vekene ho diar. Det er ulovleg i Noreg. I Tyskland er det å lov å kupere halen på grisungane. Det er også ulovleg i Noreg. Kotelettkongen Clemens Tönnies har bygd opp formuen si på 2 milliardar euro på dårleg dyrevelferd og sosial dumping. Vil svineribbe frå Tyskland få same trafikklyset som norsk?

Alt har ikkje vore bra i norsk husdyrhald. Dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" avslørte uhaldbare og ulovlege tilhøve. Men bransjen har teke grep. Norsk matproduksjon lever også av eit godt omdøme.

Eg skjønar det er vanskeleg for Dyrevernalliansen å rosemåla norsk matproduksjon med at det er verre i andre land. Men organisasjonen treng heller ikkje å svartmåle. Då mistar arbeidet for betre dyrevelferd tydinga si.