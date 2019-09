Raskere, billigere, dummere

Træge Trøndelag er historie. Nå kan trønderske bilister få åkerflat og fin 4-felts motorvei med 110-sone mellom Åsen og Steinkjer. En 45 km lang, blazerblå drøm i håret for oss som jevnlig suser gjennom Innherred i arbeidstiden. Og veldig få andre.

På grunn av noe greier som heter jordvern har frihetsdrømmen blitt midlertidig forkludret og utsatt. Kommunene på Innherred har i de siste årene hatt to andre E6-traseer til vurdering. Disse alternativene har mer tunnel og berg, og ødelegger ikke så mye matjord.

Men det er ikke sikkert at regjeringen har råd til å la så mye matjord ligge uten asfalt her i landet. Det har ikke så mye å gjøre med jordbruk, men ganske mye å gjøre med regjeringens overlevelse.

Regjeringen bygger veldig mye mer vei. Så mye at selv om bompenge-andelen av totale veikostnader synker, øker bompengekostnadene for folk uansett. Det gir igjen politiske omkostninger for regjeringspartiene, i form av velgerflukt til bomlister. Som igjen krever oljemilliarder i ekstrakostnader til både kollektiv og vei, for å tekkes både Frp og V.

Derfor er Vegvesenet pålagt å hente gamle, matjordødeleggende trasévalg fram igjen fra historiens skraphaug. Vi kan vente oss flere saker som i Levanger.

– Dette forslaget ble egentlig forkastet tidlig i prosessen på grunn av jordvernet, men nå vil Samferdselsdepartementet at vi skal utrede det likevel, sier prosjektleder Bernt Helberg i Statens vegvesen til avisa Innherred.

Hans forvirring er til å forstå. I nasjonal transportplan kom Samferdselsdepartementet med "klare forventningar til transportetatane om å ta omsyn til jordvernet".

Nå skal vi vurdere å bygge ned enorme kornåkre, for å spare inn seks prosent av totalkostnaden på veistrekningen.

Nå skal vi vurdere å bygge ned enorme kornåkre på Skogn, som en utstrakt langfinger til kommende generasjoner, for å spare inn - hold dere fast - seks prosent av totalkostnaden på veistrekningen.

Annonse

Regjeringen er blitt mer oppmerksom på verdien av jord, forsikret daværende landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) 8. oktober i fjor, da den reviderte jordvernstrategien ble fremlagt. Regjeringens nye forslag dengang var å gjøre det verre for bønder å bygge nye fjøs, og verre for grunneiere å inngå opsjonsavtaler, slik at de kan sikre seg sin andel av verdistigningen dersom samfunnet bygger ned jord i framtida.

Dette kan se ut som puslete jordvernpolitikk. Men forslaget "hente fram igjen matjordødeleggende motorveiplaner for å spare noen millioner" er det ikke mye puslete over.

Dersom regjeringen skulle finne på å mene det den sier i jordvernstrategien, nemlig at "det er svært viktig å leggje til rette for å sikre matjorda som ressurs", finnes det gode muligheter til å spare veipenger uten å ødelegge matjord.

Om man senker hastighet og standard på veien er det mulig å kutte kostnadene, sier direktør Bjørne Grimsrud i Styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet til Teknisk Ukeblad.

Men om hastigheten senkes fra 110 til 90 km/h, tar det 5 minutter mer å kjøre fra Trondheim til Steinkjer for de kjappe privatbilistene (tungtransporten kan uansett bare kjøre 90). Da er det bedre å holde farten oppe og bygge på matjord isteden.

Matjord er billig - og som administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland sier til TU, presser Nye Veier også ned kostnadene til grunnerverv. Kjøretid er penger, matjorda faller i verdi. Med ny 4-felts vei over matjorda sparer du så mye tid at du kan nyte en burger til 18 kroner på Burger King.

Den nye E6-traseen gjennom Innherred skal gå over Mæresmyra sør for Steinkjer, i dag et frodig jordbrukslandskap. I 1909 satte de første straffangene spaden i myra her. Fire år senere var flere hundre dekar myr dyrket opp og satt i matproduksjon. Myrdyrking satte jord og folk fri.

110 år senere har vi en regjering som vil kriminalisere folk som dyrker opp myr for å lage mat, men legaliserer veibygging på matjord for å spare 5 minutter kjøretid og 6 prosent kostnader.

– Over 110 km/h ble sikten uklar, rapporterte Kjell Aukrust fra sin kjøretur langs autostradaen på Po-sletta i Italia. Det er ikke annerledes med gangsynet langs motorveien i Trøndelag.

Oppsummert Spøkelsesvei 1 Et forlengst begravet lik er igjen på vei ut i trafikken i Trøndelag. Det lukter ikke bra. Asfalt og asparges 2 Mer vei og mindre bompenger? Da må vi bygge der det er aller billigst. I matfatet. Nye tider 3 Der vi før dyrket opp myr og vernet matjord, skal vi nå verne myr og bygge ned matjord.