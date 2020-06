Provoserende god

I fjor var jeg medansvarlig for lek og moro på skolens 17. mai-feiring. Jeg tok med luftgeværet, og satte opp noen bokser som kidsa kunne skyte på. Premien for et treff var et stykke sukkertøy.

Trodde jeg. Så fant jeg ut at ALLE forventet å få premie, enten de traff eller ikke. Siden jeg ikke ønsket bråk med sarte mødre av sløvtskytende barn på Grunnlovsdagen, ga jeg etter og ga sukker til bombarna også.

Etterhvert dukket det også opp barn som ikke VILLE skyte. De ville også ha sukkertøy, og det lot jeg dem få. DA var det noen andre barn som klaget på at de som ikke skjøt, fikk godter. Forsøket var alt, resultatet null.

Mediene har den siste tiden vært opphengt i prestasjonene til flinke elever, skriver 18-årige Benedicte Finneide i Aftenposten. Men det har media alltid vært. Hvert år melder vi om elever med sekserrike vitnemål fra videregående skole.

Det nye er at omtale av elever med topp-vitnemål skal bekjempes.

I Stjørdal har Ella Rian Sæther (18) gjort seg fortjent til et vitnemål med bare seksere fra Ole Vig videregående skole. Det skriver lokalavisene om. I SoMe beskyldes reportasjene for å demotivere de aller fleste elevene.

Media burde heller omtalt elever med lavere karakterer, men som har jobbet mye hardere (toppvitnemålene kommer som kjent rekende på ei fjøl), og elever som har hevet seg fra stryk til bestått. At også de har gjort en god jobb.

Har ikke skolen gjort elevene klar over dette? Jeg har ikke hørt en lærer (og jeg har hørt en del) som ikke har snakket om nivåheving, om arbeidsinnsatsen til mine tre barn. Resultat og karakterer nevnes i bisetninger.

Min definisjon på å være flink er å gjøre sitt beste, skriver Benedicte Finneide. Det er riktig flott sagt, og det blir ikke mindre flott fordi noen andre får et vitnemål med bare seksere.

Kan ikke skolen anonymisere enere som Ella i Stjørdal? En debattant mener det får holde om media skriver at Ole Vig VGS "hadde i år en elev som gikk ut med toppkarakterer".

Stopp en hal. Skal elevene ved andre videregående skoler måtte holde ut å lese at det var ved Ole Vig VGS at toppvitnemålet ble utdelt? Hvor nedtrykt og demotivert vil de ikkes føle seg da?

Annonse

Og hva hvis ungdomsskoleelevene i distriktet søker seg til den videregående skolen der flest gode vitnemål utdeles? Det kan vi ikke ha noe av.

Flytting og spissing av enere er forbeholdt idretten. Halvparten av elevene ved landets VGS-skilinjer kan tas inn på grunn av hvor raskt de går på ski i en opptaksprøve. De som har gjort store framskritt på ski sist vinter, men fortsatt bruker lang tid, må stille bak i køen.

Idrettens enere er "forbilder". Når Therese Johaug vinner Tour de Ski, problematiserer ingen at VG overser Xin Li. Kineseren kom på medianplassen, altså 25. plass av de 49 som fullførte touren. Hun hadde vel trent hardt, hun og? Kanskje hevet seg med et par minutter på en tremil, mot Johaugs forbedring på noen sekunder?

Også Therese Johaug har følt seg anklaget for å være "for god".

– Jeg prøver hver eneste dag å bli en bedre skiløper og ta nye steg. Så blir man møtt med at man ødelegger sporten. Av og til blir man litt lei seg når man hele tiden må forsvare seg, sier Johaug til VG.

Johaug har livserfaring til å ta en trøkk. Ella i Stjørdal, som har prøvd å ta nye steg på skolen, har mindre. Jeg synes ikke Ella skal måtte lese at hennes vitnemål "trykker ned alle de svake elevene".

Slik en kritiker skriver. Han avviser at offentligheten har noe med fremragende skoleresultat å gjøre. Ella burde holdt tett om vitnemålet sitt. Idrettens enere er forbilder. Skolens enere er en trussel mot fellesskapet.

Det skal være en forskjell på å hylle enere i idrett og skole at idrett er frivillig, mens skolen er obligatorisk. Ja, det er innmari dumt at forventningen er at alle unge skal og må gjennom videregående skole med et bestått vitnemål.

Når jeg tenker meg om, kjenner jeg flere med manglende eller skrale vitnemål fra videregående. De tjener godt, de har hus og bil, familie og vennekrets. Og de har aldri hatt studiegjeld.

Ungdommen trenger å få høre om disse enerne også. De har heller ikke fått noe gratis, men jobbet hardt for sine resultater, akkurat som de skoleflinke.

Jeg skulle ønske veiledere, do-gooders og idealtidsnostalgikere kunne fortelle skoletrette ungdomsskoleelever at de ikke må sitte noenlunde stille og ta inn relativt store mengder teoretisk kunnskap i tre år for å få et godt liv.

Åge Aleksandersen har skjønt det: "Få av oss kan bli kaptein, men mang' kan bli noe stort." Uten seksere.