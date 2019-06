Protestene lister seg

De etablerte, store, ansvarlige norske styringspartiene blør. Er det ikke miljøpartister og kommunister, så er det bomlister som årelater dem. I overført betydning, selvsagt. Vi er da i Norge.

I de franske gater er de medisinske termene ofte bokstavelige. Mellom brosteinen i Paris flyter det jevnlig blod, melk, tåregass eller hva annet som flyte kan når den franske mann og kvinne skal protestere mot ... ett eller annet.

Også i Norge reiser vi oss: Opp, alle villabydelenes bundne trelle, I som bompengene knuget har! Men vi tar ikke til gatene. Knapt en minibuss med folk møter til veloppdragen bompenge-demo i Oslos gater, klarert med politiet og i respekt for trafikkreglene.

I Drammen ble en politiker bortvist fra et kommunestyremøte forleden. For håndgripeligheter? Uparlamentarisk språkbruk? Neida. Han ville sprette en champagneflaske i tilfelle nei til bompenger. Den ble for drøy. Rabulisten ble sendt på dør.

I det kjølige nord stiller protestene til valg. Byvelgerne flokker seg om bompengelister, i byer så store at de måles til seks prosents oppslutning nasjonalt. Det er mer enn SV og MDG har.

Utenfor bomringen er ikke dette så veldig nytt. Ved lokalvalget i 2015 fikk kategorien "andre" 4,6 prosent av stemmene. Både MDG, Rødt og SV scoret lavere enn dette.

Gran bygdeliste ble stiftet i affekt vinteren 2007, som resultat av en opphetet skolestruktur-debatt. Lista har hatt ordførermakta i kommunen i 12 år. Ved siste valg stemte hver tredje velger på bygdelista, selv om den ikke har klart å forhindre skolenedleggelser. Bygdelista tapte saken, men vant valget.

Noen irriterer seg over at protestlistene stikker av med dagsorden, på bekostning av viktigere saker. Har vi ikke annet å holde på med i 2019 enn å diskutere noen tusenlapper ekstra i kostnader for bilister som påviselig har fått ganske store samlede avgiftsreduksjoner de siste årene?

Det er godt mulig. Da er det dumt at etablerte partier, som har partiorganisasjon og mulighet til å sette dagsorden 365 dager i året, heller snakker om streng, men rettferdig asylpolitikk, tja til olje i Lofoten og ellers god jul og godt nyttår.

Hva slags helhetlig politikk får folk egentlig når de stemmer på bompartier og andre ensakslister? Er det ikke et demokratisk problem at ensakspolitikere settes til å styre skole, eldreomsorg og andre sektorer de ikke snakker om?

Jeg har lest litt for mange lokale valgprogram til å svare ja. Det er ikke slik at etablerte partier slår opp i sitt program hva de skal stemme når de konkrete sakene kommer på bordet.

"Opprettholde et godt kommunalt tjenestetilbud" kan bety både ja og nei til å slå sammen to kontor til ett. En gründer kan ikke stole mer på en politiker som har lovet å "sikre god oppfølging til nyetablerere" enn hun kan stole på en bompengepolitiker som ikke har lovet noe som helst.

Når de håndfaste, vanskelige sakene kommer til kommunestyret, er det værsågod å lese et par hundre sider saksdokumenter, snakke om saken og bruke godt skjønn, ofte på tvers av partigrenser, til å lande et standpunkt.

Dette er uforutsigbart for velgerne. Det er vanskelig å holde partier ansvarlig når flertall går på kryss og tvers både mellom og i partiene. Men sånn har det altså vært lenge før bompengelistene.

Oppsummert Sett det før 1 Bompengelistene vil gjøre det godt ved høstens valg. I distriktene er alternative lister gammelt nytt. Gradsforskjell 2 Det er ikke så lett å vite hva bomlistene mener om eldreomsorg og skole. De gamle partiene er ikke alltid så klare de heller. Sikkerhetsventil 3 I Norge blir folkelig protest domestisert, ikke radikalisert. Det skal vi være glade for.

Slik velgere modnes, modnes partier. I sitt 13. år har Gran Bygdeliste vedtatt et program som vil "sikre god barnehagedekning" og "styrke nærværet i kommunen". Om et par tiår kan bygdelista kanskje være moden for å legge ned en skole eller to. Om du tviler, tenk på at Frp lar offentlig sektor ta en stadig større andel av BNP.

Også bompengepolitikere har barn i skolen og foreldre i eldreomsorgen. De stiller til valg for noe. Det bør holde for å kunne bli lokalpolitiker her i landet.

Lister teller, men det er personene som avgjør lokalpolitikken. Også bompengepolitikere har barn i skolen og foreldre i eldreomsorgen. De har en arbeidsplass eller bedrift. De har engasjement nok til å eksponere seg offentlig og stille til valg for noe. Det har holdt, og bør fortsatt holde for å kunne bli lokalpolitiker her i landet.

Manglende politisk erfaring kjennetegner listekandidatene som snart skal ri protestbølgen inn i et kommunestyre nær deg. Det er til å leve med. Også de etablerte partiene har høy turnover på sine lister. Og er det ikke levd livserfaring vi mener at stortingsrepresentantene har for lite av?

Franskmenn elsker revolusjon, men hater forandring, sies det. Nordmanns vis er protest via ved håndsopprekning og ikke håndgemeng. Om kommunestyremøtene i din kommune sklir ut i ordgyteri, så vær glad for at verken blod eller champagne blir utgytt. Folkestyret er stadig best, selv med listeprotest.