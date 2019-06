Problemet er ikke Ada Hegerberg

Her hjemme har jeg en 13-åring som lever og ånder for fotball. Hun spiller seint og tidlig, og har Ada Hegerberg - verdens beste fotballspiller - som sitt store idol.

Hegerberg spiller ikke på det norske landslaget. Det sluttet hun med etter det miserable EM-sluttspillet for to år siden, der Norge røk ut i gruppespillet uten å ha scoret et eneste mål.

I siste utgave av fotballtidsskriftet Josimar letter hun på sløret om hvorfor hun sluttet på landslaget. Det var ikke fordi hun ikke tålte motgang. Hun sluttet etter lang og vedvarende frustrasjon over at kvinnefotballen befinner seg nederst på rangstigen i Norges Fotballforbund (NFF).

I den norske fotballvirkeligheten får "guttungen" Martin Ødegaard hår på brystkassa av å kritisere en kvinnelig fotballkollega på sviktende grunnlag.

"Vi ble ikke tatt seriøst som kvinnelandslag. Det var ikke noen kultur for å trene med kvalitet, for å bli bedre, for å ville bli bedre", sa Hegerberg til Josimar, før hun la til følgende: "Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget".

Dette siste sitatet ble slått stort opp i de store sportsmediene, og deretter sterkt kritisert.

Det norske kvinnelandslaget befinner seg nå i Frankrike i VM. Lørdag vant de 3-0 over Nigeria, før de i dag - onsdag - skal møte vertsnasjonen Frankrike i en krevende kamp. Det er flere som har ment at Hegerbergs "utspill", kort til før VM, var et utidig spark til sine tidligere lagvenninner.

Det var blant annet Martin Ødegaards poeng, den unge juvelen på herrelandslaget, som skrev følgende på sin Instagram-konto: "Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM?" Videre karakteriserer han Hegerbergs timing som "skrekkelig".

Ødegaard er nok mer treffsikker med venstrefoten enn ved tastaturet. Intervjuet med Hegerberg ble gjort i februar, og kom på trykk i et 130 siders fotballmagasin som i sin helhet er viet norsk kvinnefotballs historie, og som dessuten skal publiseres som artikkelserie i Morgenbladet.

At Hegerberg medvirker i dette store journalistiske prosjektet om norsk kvinnefotball er både naturlig og nødvendig. Artiklene dokumenterer at utfordringene for norsk kvinnefotball ikke handler om en primadonna fra Sunndalsøra, men om helt andre ting.

Det er forståelig hvis Ødegaard ikke har hatt tid til å lese Josimar fra perm til perm, han har jo vært travelt opptatt med å delta i en langt på vei mislykket EM-kvalifisering for herrelandslaget. Men at sportskommentatorene heller ikke ser ut til å ha gjort det, er mer forunderlig.

"I innspurten til Norges skjebnekamp mot Romania viser Martin Ødegaard NFFs og fotballandslagenes samhold i praksis. Gutten er blitt mann", skriver Dagbladets fotballekspert Morten Pedersen om Ødegaards Instragram-post.

I den norske fotballvirkeligheten får "guttungen" Martin Ødegaard hår på brystkassa av å kritisere en kvinnelig fotballkollega på sviktende grunnlag. Det er i seg selv nokså beskrivende for hvor kort likestillingen har kommet på fotballbanen.

Hvis Ødegaard eller Pedersen virkelig vil engasjere seg for norsk kvinnefotball, bør de heller dvele ved det faktum at NFFs kommersielle direktør så sent som i 2017 takket nei til et tilbud om en sponsorsavtale med Obos på flere titalls millioner kroner, fordi "kvinnefotball ikke er kommersielt interessant".

Eller at daværende generalsekretær i NFF Kjetil Siem i 2015 nektet å flytte fem kamper i Tippeligaen selv om sendetiden kolliderte med kvinnelangslagets åpningskamp i VM i Canada, med denne begrunnelsen: "Det er så store penger i Tippeliga- og herrelandslagsavtalene. Det bør kvinnefotballen være takknemlig for, for det er det som gjør at vi kan satse på kvinnesiden også".

Eller at den gamle RBK-spilleren Mini Jakobsen nylig kritiserte den ferske avtalen om likelønn på herre- og kvinnelandslagene, fordi det er et "hav av forskjell på hvem som bringer inn pengene." Hvis Jakobsen tenker tilbake på tiden han herjet på Lerkedal, husker han kanskje at spillerne i toppserieklubben Trondheims-Ørn solgte kaffe og pølser i pausen for å finansiere laget sitt.

Og hvis Ødegaard leser hele Josimar, vil han oppdage at de reklamejobbene han får opptil 20.000 kroner for å stille opp på, fortsatt er gratisarbeid for de kvinnelige landslagsutøverne.

I går så jeg 13-åringen spille en nervepirrende 3-3-kamp mot Tiller. Disse jentene har like stor idrettsglede, er like seriøse, er like hardarbeidende som sine jevnaldrende gutter. Hvis NFF nå ikke tar jentene på alvor, får de med meg å gjøre!

