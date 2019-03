Pølser og politikk i andedammen

Tirsdag kveld, i et studio hos NRK. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit innrømmer at VG aldri skulle ha publisert saken om den famøse dansevideoen med Trond Giske. Den ga ikke det fulle bildet, erkjente hun.

Samtidig, på et utested i Oslo: VGs journalister, som hadde skrevet saken som ikke skulle vært på trykk, var gjester på en øl- og pølsefest iscenesatt av kjæresteparet Hadia Tajik (rivalen til Trond Giske i den av Giske-leiren påståtte maktkampen i Ap) og Kristian Skard - den tidligere journalisten i Dagens Næringsliv som skrev de første sakene som endte med Giskes metoo-fall i fjor.

På den samme festen deltok prominente politikere, redaktører og kommentatorer. Blant dem Dagbladets Marie Simonsen, som vel er den kommentatoren som var hardest i klypa etter at dansevideoen ble kjent: "Kan ikke noen bare si at Trond Giske er en kødd?"

Det var VG som først omtalte den nye vendingen i "Giske-Gate", altså videoen som viser politikeren i tett dans med en ung kvinne. I VG ble innholdet i videoen malerisk beskrevet: "Den viser at Giske henger over ryggen på en kvinne i 20-årene og holder hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danser. Kvinnen bøyer seg deretter unna Giske.»

Avisen intervjuet også kvinnen i videoen: "Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra", sa hun. Ordene henger i luften. Ble det for mye Trond Giske?

Det tok ikke NRK mange kontrollspørsmål å snu fortellingen på hodet. Statskanalen intervjuet også kvinnen. Det kom fram at det var hun som oppsøkte Giske, at det var hun som spurte om han ville være med på en selfie. Og ser en på selve videoen, kommer det fram at det er Giske som trekker seg unna. Til NRK forklarer hun at hun opplevde det hele som helt uproblematisk, og at det dessuten var Giske som forlot utestedet først.

Med andre ord var VGs framstilling av dansevideoen helt misvisende.

Det fikk konsekvenser for Trond Giske. Han ble likevel ikke innstilt til et styreverv i Trøndelag Ap. Når det er sagt, kan det tenkes at også en korrekt framstilling av saken ville fått samme konsekvens. Det var uansett uklokt av en politiker med hans forhistorie å stille opp på dansevideo en sen nattetime på bar.

Annonse

I de delene av Ap som fortsatt anser Giske som en en framtidig politisk lederskikkelse, blir ikke følelsen av at Giske er utsatt for en Oslo-basert politisk forfølgelse noe mindre etter VGs dekning. Disse er antakelig mer oppatt av konturene av en politisk konspirasjon enn den beviselig dårlige oppførselen Giske felte seg selv på.

Ble det ikke litt mye samrør?

I denne fortellingen passer festen til Tajik og Skard som pølse i lompe. Framskutte politikere, journalister og profilerte kommentatorer på ett brett. Her var Dagbladets, Dagsavisens og VGs kommentatorkorps - hvorav alle hadde filleristet Giske på bakgrunn av en feilaktig framstilt dansevideo - tilstede. Kveldens samtaleemne? Formodentlig Giske, den kødden.

På samme vis som kjendispressen dekker premierefester, knipset Nettavisen bilder av festdeltakere på tur inn på utestedet. Det er bilder som nok gjør inntrykk, sett fra for eksempel Trøndelag. Ble det ikke litt mye samrør?

Skartveit og VG beklaget avisens dekning. Samme selvransakelse er foreløpig ikke registrert fra kommentatriatets side. Tvert om, de kommentatorene som tok til motmæle mot framstillingen, slik som Bjørgulv Braanen i Klassekampen og Skjalg Fjellheim i Nordlys, har fått mye pepper i sosiale medier. De er begge godt voksne menn, og skjønner lite av metoo, ble det påpekt.

Hvor mye de to skjønner av metoo skal være usagt, men de har god greie på journalistikk. VGs sak holdt ikke mål, og bidrar til å reise spørsmål om pressens rolle i politikken.

Er det noe i teorien om samrøre mellom politikere og oss som skal være vaktbikkjer i samfunnet? Kjæresteparene Tajik og Skard, samt tidligere VG-kommentator Fritjhof Jacobsen og Ap-politiker Jette Christensen (også på pølsefesten) er en slags fysisk manifestasjon av teorien.

Politikere og journalister går oppå hverandre i vandrehallen i Stortinget. De livnærer seg på hverandres profesjon. Det er klart det oppstår kjennskap og vennskap i et så lite miljø. Det bør alle være klar over.

Samtidig skal vi ikke overdrive. På gjestelisten til pølsefesten sto også journalister i NRK som korrigerte bildet som VG hadde skapt. Det hører også med i den fulle historien.