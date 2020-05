Politireform og politisk prestisje

Der det er makt, er det prestisje. Det er kanskje difor det har gått så mykje prestisje i nærpolitireforma.

Nærpolitireforma har vorte ei fjernpolitireform. I takt med at lensmannskontor er lagde ned, er politiet fjernare frå folk. Politiet kjem ofte sist til eit oppdrag, særleg i distrikta.

I brannrapporten for 2018 kjem det fram at ved brann og ulukker er politiet fyrst i 16 prosent av tilfella. Ambulansar risikerer å vente ein time på politiet. Brannvesenet må sikre åstader og ta bilete for politiet. At brannvesenet er desentralisert gjer at dei oftast er fyrst ute. Ein brann- og redningsetat over heile landet er nødvendig særleg for brannberedskapen, men det blir krevjande når det lokale brannvesenet også må ta hand om politioppgåver.

Tidlegare i mai kom ein rapport frå Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) som syner at politiet har fjerna seg frå folk. Politiets Fellesforbund har åtvara lenge om det same. Mykje er på rett veg med politiet, men noko har også gått gale, slik oversynet frå Senterpartiet om kor mange lensmannskontor som held ope, viser.

DFØ har også kome med ein medierapport for 2019, som også er interessant lesing. 31 prosent av oppslaga om politireforma i fjor handla om "geografi og nærhet". Den største delen av oppslaga er negative, og opposisjonspolitikarar og tilsette i politiet er premissleverandørar.

Politileiarane er, ikkje overraskande, langt meir positive: "Blant de positive oppslagene om geografi og nærhet finner vi leserinnlegg fra en rekke politimestre, -ledere og -inspektører. Disse forteller at politiet nå kan foreta avhør ute på patrulje istedenfor å kalle inn til avhør, og at den teknologiske utviklingen gjør at kriminaliteten foregår mer på nett, og derfor må politiet være tilstede også der."

Det er alltid fare på ferde når leiarane frå politimeistrar til justisministrar er insisterande nøgde med seg sjølve og reforma si, medan dei tilsette har dårleg samvit for at dei ikkje har tid til å gjera jobben godt nok, og meiner nærpolitireforma gjer dei mindre stolte av å vera politi.

Raudgrøne politikarar over heile landet håpar no kanskje det skal gå same vegen med nærpolitireforma som med domstolsreforma; rett i søplekassa. Nærpolitireforma er rett nok gjennomført, i motsetnad til domstolsreforma, men det trengst openbert nye rundar etter som konsekvensane blir tydelegare.

Dei mange og sentraliserande reformene frå regjeringa har vore ein gjengangar i Nationen sine spalter. Bak ord som "modernisering", "robuste einingar" og "utvikling" har regjeringa gøymd den kanskje største sentraliseringspolitikken for Noreg i moderne tid.

Eit Frp ute av regjering har gjeve nye moglegheiter for Ap og Sp. Brått er Frp med på laget i sak etter sak som er viktig for distrikta; rovdyrpolitikk, tingrettar og jordskifterettar, og langtidsplanen for Forsvaret er sendt attende til regjeringa. Problemet er berre at Frp har hatt justisministerposten frå hausten 2013 til partiet gjekk ut av regjering i vinter, frå Anders Anundsen til Jøran Kallmyr. Nærpolitireforma er såleis eit hjartebarn av ein politikk Frp no fortvila prøver å riste av seg.

At stortingsmeldinga om politiet er forsinka, er ikkje så rart med den store utskiftinga av justisministrar frå Frp. Meldinga skal no vera rett rundt svingen, kanskje alt bli lagt fram før sommaren. Då må Stortinget ta seg den nødvendige tida til å drøfte om meldinga svarar på dei negative sidene av nærpolitireforma. Beredskap er for viktig til at det kan bankast raskt gjennom i ein stortingssal som sjeldan er full.

Ap sikra fleirtal for nærpolitireforma, men ikkje utan krav. I fjor trakk partiet støtta til reforma, og i eit intervju med Politiforum seier partiets Lene Vågslid, som er leiar i justiskomiteen på Stortinget, at sentraliseringa er i strid med forliket som låg til grunn for reforma.

Justisminister Monica Mæland har sjølvsagt heilt rett i at dei kriminelle ikkje berre gjer lovbrot mellom 08 og 16.00. Men det har dei aldri gjort, utan at argumentet fekk mykje å seia for strukturen på lensmannskontora før med nærpolitireforma.

Mæland syner også til at kvart einaste politidistrikt har fått fleire tilsette. Men det hjelper ikkje heilt heim om dei 1) var kraftig underbemanna før reforma, 2) brukar meir tid på byråkrati, 3) har vorte sentraliserte til større, meir robuste einingar, og 4) heile reforma er underfinansiert.

Det heiter visst modernisering, utvikling og robust. Men nytale frå regjeringa bør ikkje stå i vegen for ei reform av reforma.