Politidirektør på villspor

Det er 16 år siden Otto Jespersen satte fyr på det amerikanske flagget på norsk fjernsyn. Kritiske TV-seere reagerte innenfor rettssystemet, med anmeldelser. De ble henlagt. Fem år senere gjorde Stortinget flaggbrenning lovlig.

Denne uka satte SIAN-leder Lars Thorsen fyr på en koran på torget i Kristiansand. Kritiske tilskuere reagerte med barrikadestorming og spark. Politiet reagerte med... ja, hvordan reagerer politiet når dumskap møtes med vold?

I forkant av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin varslede nedrakking av islam i Kristiansand hadde politidirektør Benedicte Bjørnland sendt ut et selsomt og urovekkende notat til landets politidistrikter.

SIAN hadde truet med å sette fyr på en koran. Men politidirektørens notat sier at politiet kan gripe inn mot offentlig skjending av Koranen - før det skjer.

SIAN fikk beskjed av politiet om å la være. Da de fyrte opp allikevel, grep politiet inn. Det vil si, politiet brukte så lang tid på å gripe inn at motdemonstranter angrep fyrstikkarbeidere først.

En av motdemonstrantene skriver i den flerkulturelle avisen Utrop at jo, han reagerte med vold, men siden han gjorde det for å "beskytte det som er viktig for oss", erkjenner han ikke straffskyld.

– SIAN har satt ulovlig fyr på Koranen, sier Akmal Ali, leder for Muslimsk Union i Agder, til Fædrelandsvennen.

Men koranbrenning er lovlig. Det er fire år siden blasfemiparagrafen ble opphevet.

Politiet er selv de første til å kreve klar tale om hva som er lov og ulov. Da Unge Venstre dro opp hasjlegalisering (igjen) i år, fikk ungdomspartiet kritikk fra sentrale polititjenestemenn: Kampanjen for å gjøre hasj lovlig får unge til å tro at hasj ER lov.

Om dette er sant, er det jo ikke bra. Det er ikke bra at muslimsk ungdom tror koranbrenning er straffbart, heller. Og det er det altså politiet som har forvirret dem om.

Å brenne en koran er et lovlig angrep på en religion, understreker fagdirektør Anine Kierulf ved Norges institusjon for menneskerettigheter.

Politidirektør Bjørnland påpeker at en kontekst med sinte, spisse og krenkende verbale utfall mot islam og muslimer kan gjøre at en påfølgende brenning av koranen anses som hatefull ytring.

Det er neppe tvilsomt. Problemet er at Bjørnlands operasjonsordre er forhåndssensur. SIAN fikk beskjed om å droppe sin brennende ytring i Kristiansand lenge før noen hatefull kontekst var oppstått.

Bjørnland trekker også inn andre faktorer, som trusselvurderingen på stedet, og om det finnes motdemonstranter, som grunnlag for å vurdere om koranbrenning er lovlig.

Inntil videre må vi legge til grunn at politidirektørens ytringsfrihet stanser i det øyeblikk det er noen sinte unge menn i nærheten. Til våren kan vi risikere at forbudet mot bålbrenning blir brukt til å stanse bokbrenning.

Politidirektøren ønsket ikke å svare på oppfølgende spørsmål på Dagsnytt 18 fredag, blant annet hvilken lovhjemmel som lå til grunn for å gripe inn i Kristiansand.

Man tør håpe at politiet står på Grunnlovens og demokratiets grunn. Der er forhåndssensur ulovlig.

Politidirektøren peker på at når demonstrasjon bikker mot konfrontasjon, står politiet i krevende situasjoner. Desto viktigere er det å vite på hvilken grunn man står. Man tør håpe at politiet står på Grunnlovens og demokratiets grunn. På den grunnvollen er forhåndssensur forbudt, og blasfemi lovlig.

Da Otto Jespersen brente Det gamle testamente i 2006, beklaget Islamsk Råd Norge handlingen, og tok til orde for å beskytte folks hellige steder og skrifter gjennom holdningsarbeid. Så lovlig og anstendig er det mulig å reagere på blasfemi.

Det er alltid idiotisk å brenne bøker. Det er ikke alltid straffbart. Når idioti møtes med vold, er politiets jobb å stoppe volden.