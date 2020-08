Petter er parkert

Brå/Nå er det deg vi venter på/Nå eeer det Sverige vi må slå/Nå får du sjå å jaga på/Gå!

(Vazelina Bilopphøggers: Oddvar Brå)

Herbjørn Sørebø var aldri i Selbu. Det var derfor han kunne skrive "Bønder spelar ikkje tennis". Vi leste aldri boka, så vi spilte, på egen grusplass. Inspirert av Ivan Lendls sugende forehands, med stakhanovsk utholdenhet som fra en tsjekkisk traktorfabrikk.

Vi følte oss aldri spesielt norske når vi spilte. De nasjonale overtoner klinger best i den nedrimede og utholdende utendørsidrett.

Det finnes bare to rollemodeller for norske idrettshelter. Den ene ble født på Hølonda i 1951, i et skogbryn av typen norske utøvere skal komme tuslende ut av.

Oddvar Brå ble tidlig god, og kunne ha vunnet mange mesterskap på Fischer-skiene av glassfiber han skrev kontrakt på å gå på som 22-åring.

Men det fikk han ikke. Norske skiløpere skulle gå norske ski. Brå ble tatt opp i Stortinget som en trussel mot norske arbeidsplasser. Skiforbundet presset Brå til å vrake Fischer-skiene.

Norske ski var på denne tiden trege og av tre. Brå vant bare én individuell internasjonal tittel - i Holmenkollen i 1982.

I samme VM ble Brå igjen påført en materiell ulempe utenfra: Hans stavbrekk i stafetten er blitt til en norsk suksesshistorie selv om det trolig fratok Norge en ren seier (den ble delt med Sovjetunionen etter målfoto).

Ingen skiinteressert nordmann ville byttet bort stavbrekket i et rent gull. Britene ser heller ikke for seg at Robert F. Scott kunne ha overlevd kappløpet med Roald Amundsen. Da ville han jo ikke blitt "our glorious dead". Heller tape nobelt enn å vinne som hvem som helst.

Da Therese Johaug avla positiv dopingprøve i 2016 var det av mindre betydning at kremen hun hadde brukt, var foreskrevet av landslagslege Fredrik Bendiksen.

Ansvaret for doping er nemlig objektivt. «Hovedregelen er at du selv er ansvarlig for alt som befinner seg i kroppen din...», som det heter hos Antidoping Norge. Ansvaret er utøverens, ikke legens.

Forestillingen om idrettsutøveres iboende uskyld henger igjen. Johaug var verken en doper eller dopet. Hun var bare dømt for "brudd på dopingreglementet", insisterte Dagbladets sportsredaktør Esten O. Sæther. Det er jo forøvrig funnet opp av noen utlendinger. Johaug gråt da hun skulle, tok en tvungen pause, og er tilbake i rollen som uskyldsrent norsk idrettsoffer som overvant motgang.

Og så over til sommerens raskeste skiløper. Petter Northug er ikke lenger en idrettsutøver, han er rockestjerne slik George Best og John McEnroe var det, slik Diego Maradona og Matti Nykänen var det.

Men norsk idrett har ingen plass for slike. Erik "Myggen" Myklands bohemske tendenser gjorde ham aldri til noen paparazzi-favoritt, slik svenske Patrik Sjöberg og Björn Borg ble. Se&Hør-sakene om de fordums heltene/levemennene Torbjørn "Biri'n" Løkken og Jon Rønningen hadde sosialrealismens, ikke glamourens språk.

Northug har vært litt for stor i kjeften for Oddvar Brå-kategorien. Men han har holdt seg innafor. Dels fordi jappetiden og det brundtlandske postulat om de gode nordmenn har gjort oss mindre ydmyke.

Og dels fordi han herjer med svenskene - det egentlige målet for all skisport her i landet (se starten av teksten).

Sist gang Petter Northug havnet i grøfta med bil, skle han over i Johaug-kategorien: Naiv ung utøver blir offer for sin egen suksess, dårlige venner/rådgivere og stort ytre press.

Det går ikke denne gangen. Som bygdefolk vet, kan du ikke miste dyden i TO biler. Alko-rus i Audi er en ting, mistenkt kokain i Jaguar noe annet. Og når Olaf Tufte omtaler Northug som "gutten" ser det bare dumt ut. Om få måneder vil Northug være nærmere 40 enn 30 år.

Paul "Gazza" Gascoigne bæsjet en gang i keeperhanskene til lagkamerat Erik Thorstvedt. I dag får begge betalt for reklame- og mediejobber. Men i hvert sitt land. Norske sportsstudioer og sponsorer har stadig ikke plass til folk som bæsjer på leggen, eller andre steder.

Det er synd. Å kreve prikkfrihet av de briljante utøvere er et illusorisk og fordummende ideal, skriver forfatter og idrettsfilosof Steffen Borge i VG. Northug har råkjørt på E6, ikke på et barneskirenn. Om han har passert en kjemisk grense, skjedde det ikke, som i Johaugs tilfelle, på idrettsarenaen.

Den lutherske arbeidsmoral gjelder også våre skihelter. Luther ba oss også om å hate synden, men elske synderen. Jeg håper TV2 og resten av offentligheten beholder Northug som skihelt og rockestjerne av kjøtt og blod. Han som er skremmebilde såvel som forbilde, som underholder oss med begge sidene av sine medaljer.

Jeg håper han klarer det.