Partiet det er vanskelig å like

Denne helga reiser Venstre til Hell, for å gjennomføre sitt landsmøte. Dagbladets kommentator Ola Magnussen Rydje blir med på ferden, og pakker sort dress: "Dette blir mer begravelse enn landsmøte", spår han.

Ser man på meningsmålingene er det lett å tenke i de baner. Med en oppslutning på under to prosent på to av de siste målingene virker undergangen nær. Fortsetter dette, står partiet i fare for å rykke ned i den uspesifiserte "Andre"-kategorien sammen med aparte partier som Demokratene og De Kristne, uten sammenligning for øvrig.

Alt virker å ha gått skeis for Venstre siden partiet gikk i regjering for et drøyt år siden. I tillegg til stadig synkende oppslutning, er det reist intern misnøye med både partiets politikk og ledelse. Spørsmålet om Trine Skei Grande er den rette til å lede partiet har blitt reist, både dulgt og i åpent lende.

Problemene er så mange og omfattende at jeg bare nevner et utvalg i stikkordsform: Venstre går i regjering med Frp, tross valgløfter om det motsatte. Venstres største gjennomslag i regjering er å legge ned pelsdyrnæringen, et vondt slag for mange venstrefolk i distriktene. Venstre er pådriver for regionreform som vekker harme i tvangssammenslåtte regioner. Venstre deltar i regjering som strammer inn abortloven, og som sier ja til å dumpe gruveslam i Repparfjorden. Partileder skjeller ut en partifelle for åpen mikrofon, og omtaler andre partifeller som "psykopat" og "homo".

Med andre ord, det har vært ett års sammenhengende motvind for partiet og dets leder. Ikke rart det ulmer under overflata. Blant annet tok to partiveteraner i Nord-Norge til orde for et distriktsopprør.

Alle møter motgang på et eller annet tidspunkt. Motgang kan håndteres på ulike måter. Venstre ser ut til å håndtere den på en lite konstruktiv måte.

For det første tar det seg ikke ut å karakterisere kritikerne fra nord som "sinte, gamle menn" og "bygdepopulister", slik førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke gjorde.

Dernest virker det ikke som partiet tar problemene helt inn over seg. Ledelsen innrømmer for så vidt at partiet er i en "alvorlig situasjon", men ser ikke ut til å tenke at problemene har å gjøre med partiets politikk eller dets samarbeid med høyrepartiene, for å nevne to lavthengende forklaringsmodeller.

Annonse

Hovedbudskapet fra Venstre ser ut til å være det meste er på stell i partiet. Det har en god og inspirerende ledelse, det har en genial politikk og det har stort gjennomslag i regjering. Partiet har bare ikke lykkes med opplyse folket om dette. Ergo, Venstres problem er ikke Venstre, men kommunikasjon. Vi er perfekt, men verden er ikke det, som Cezinando synger så treffende.

Denne "Venstre er tipp topp det, folk har bare ikke skjønt det"-tilnærmingen peker mot noe som mange mener er et karaktertrekk for Venstre: En kombinasjon av mye selvgodhet og lite ydmykhet.

Det er vanskelig å like den sarkastiske besserwisseren i skolegården.

Jeg forventer ikke at politiske partier skal snakke ned seg selv straks det butter litt imot, men det bør likevel være rom for noe selvransakelse i en situasjon der partiet snart bikker ned i promillene. Men nei da, Venstre insisterer fortsatt på at partiet har det beste svarene på små og store spørsmål.

Mitt inntrykk, når jeg følger diskusjonene i sosiale medier, er at Venstre er et sterkt mislikt parti blant mange velgere. Noe av det skyldes kontroversielle standpunkt som nedleggelse av pelsdyrnæringa og tredeling av foreldrepermisjon. Det er saker som opplagt trigger eder og galle.

Disse sakene forklarer likevel ikke det store omfanget av Venstre-kritikk i den digitale samtalen. Jeg tror den gjengse uviljen mot partiet nettopp kan handle om hvordan partiets frontfigurer framstår. Det er vanskelig å like den sarkastiske besserwisseren i skolegården. Det samme gjelder trolig i politikken.

Partiet får mange råd fra sidelinjen i disse dager. Noen kommentatorer mener partiet vil tjene på å rendyrke seg som et parti for urbane og miljøbevisste velgere. Andre råder tvert om partiet til å gjenreise distriktspolitikken. Et annet innspill er å gjøre partiet til et smalt, hyperliberalistisk nisjeparti.

Alle disse rådene kan ikke være like gode. Venstre gjør nok likevel klokt i å definere hva som skal være partiets prosjekt. Sånn som det er i dag et det vanskelig å se hvem som egentlig trenger Venstres politikk.

Uansett veivalg bør det snart bli lettere å like Venstre. Ellers kan vi vel begynne på nekrologen.