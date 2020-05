Tross regjeringens iherdige innsats for å sentralisere Norge, bor nordmenn fortsatt spredt. Noen av oss mener at spredt bosetting er et gode. Under en pandemi er det i tillegg et komparativt fortrinn. Det gjør smittepresset i store deler av landet lavt.

Lokal smitte på små plasser er lett å spore. I grisgrendte strøk er forholdene - på godt og vondt - mer oversiktlige. Kontaktflatene er mer transparente. Like fullt er skolene fra 5. klasse og oppover stengt over hele Norge. Regjeringen har innført smitteverntiltak for alle, som om alt næringsliv drives og alle landets innbyggere bor og lever i de hardest rammede bydelene av Oslo.

Det gjør de heldigvis ikke. Ifølge Folkehelseinstituttets dagsrapport rett før helgen er det rapportert om fem eller færre smittede i hele 215 av landets 365 kommuner. I 92 av disse kommunene er ikke ett eneste smittetilfelle rapportert. Store bo- og arbeidsregioner i Norge er praktisk talt koronafrie, nær åtte uker etter “lock down” 12. mars.

Hvorfor utnytter vi ikke dette fortrinnet? I disse kommunene kunne trolig barn og unge gått på skole, frivilligheten blomstre, livet og næringslivet kunne gått tilnærmet normalt. Det ville ha påført befolkningen lavere menneskelige og økonomiske kostnader. Samtidig må man selvfølgelig jobbe på spreng, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med å teste flest mulig, overvåke smitte, skaffe beskyttelsesutstyr, forske og dele kunnskap.

Det er ikke vanskelig å finne motargumenter, som at ulike tiltak ville være vanskelig å kommunisere eller kan oppleves som urettferdig og vanskelig å få oppslutning om. Men med smittevernloven i hånd kan kommunene uansett innføre ulike tiltak.

Da Frosta kommune i Trøndelag i midten av mars hadde flest smittede i landet i forhold til innbyggertall, satte smittevernoverlegen kommunen i karantene. Én fra hver husstand fikk gå i butikken. Det var ulovlig å krysse kommunegrensa, unntatt helse- og vareleveranser. Frostas nabokommuner ble ikke underlagt samme regime. Det trengte de ikke. De hadde ikke samme smittesituasjon.

En gruppe i Helsedirektoratet utarbeidet tidlig i april en strategi for nettopp å kunne innføre ulike lokale tiltak. Men FHI-direktør Camilla Stoltenberg satte foten ned, skrev Dagens Næringsliv mandag. Tross påtrykk fra først Sp, og etter hvert Ap, holder også regjeringen fast på sine “one size fits all”-strategi.

Det er mye å si om regjeringens pressekonferanse før 1.mai-helga. Én ting er statsrådenes opptreden. En slags “Polyanna-leken” pågikk der oppe på podiet, der næringsminister Iselin Nybø (V) og kulturminister Abid Raja (V) kaptes med å fortelle oss hvor glade vi alle burde være. Mens helseminister Bent Høie (H) i VG svinger sin moralske pekefinger over Ap og kaller Trond Giske “en fotballbølle”. Det er jo også en måte å drive politisk debatt på.

Jeg bagatelliserer ikke covid-19. Viruset påfører oss sykdom og død. Det er lett å forstå hvorfor regjeringen stengte ned Norge 12. mars. Situasjonen var uoversiktlig. Ekspertenes scenarier var høyst usikre og rådene var sprikende.

Nå vet vi mer. Internasjonal forskning er intensivert. Kunnskap deles over landegrensene. Smittetallet i Norge er lavt. Regjeringen vil åpne opp igjen, skritt for skritt. “Barn og unge først. Selskaper, teater og konserter med opp til 50 tilhørere. Næringslivet kommer i neste rekke”, sa helseminister Bent Høie før helga. Man skulle tro han hadde forlest seg på sjefens bok, Erna Solbergs “Mennesker, ikke milliarder”.

Så la oss se på menneskene og FHIs fylkesoversikt. Insidens måler hyppigheten av sykdom og dødsfall i befolkningen. Det uttrykkes ved antall nye sykdomstilfeller eller dødsfall i løpet av en gitt periode, delt på antall personer. Her er det med andre ord om å gjøre å ha et lavest mulig tall. 30. april hadde Oslo 340. Møre og Romsdal hadde 46. Nordland hadde 47. Vestfold og Telemark 65. Men altså, like tiltak. For folk og fe og næringsliv og kulturliv. Det henger ikke på greip.

Jeg skal ikke dra dyrehelse-paralleller for langt når vi snakker om en svært smittsom sykdom mellom mennesker. Likevel: Bønder flest er svært godt kjent med smittevern og smitteverntiltak. God kontroll på smitte og strenge tiltak ved påvist smitte er blant årsakene til ekstremt god dyrehelse i Norge. Som ved påvist smitte av MRSA. En antibiotikaresistent bakterie som er svært vanlig i land rundt oss, Danmark feks. I Norge er MRSA et lite problem fordi vi går knallhardt til verks når smitten påvises i norske grisehus.

Det vi gjør i Norge nå, tilsvarer å sanere alle grisehus i hele Norge fordi det er funnet smitte i en tredel av dem. Røske ut og brenne alt inventar. Slakte ned alle besetninger. La husene stå tomme et år. Best å være på den sikre siden, liksom.

Det blir det kanskje mindre smitte av. Og helt sikkert enorme kostnader av. Økonomisk og menneskelig.

Jeg savner mer åpenhet om hvilke koronatiltak som gir størst mulig effekt med lavest mulige kostnader; økonomisk, kulturelt og sosialt. Disse vurderingene blir enda viktigere i månedene som kommer, all den stund en medisin eller vaksine kommer tidligst i 2020, kanskje ikke før langt ut i 2021.

Hvis vi noensinne skulle ha bruk for en distriktsminister, så er det nå. Linda Hofstad Helleland burde si fra til regjeringskollegene sine: Oslo er ikke Norge. Like koronatiltak over hele landet er dumt. Det er dyrt. Og det er unødvendig.