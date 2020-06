Hvor begynner egentlig et partis historie? Når oppdraget er å se Senterpartiets forhold til nasjonalstaten og globaliseringen i historisk lys, så er det naturlig å gå tilbake til forhistorien. Den grønne tråden kan festes i tida før Bondepartiet ble stiftet 19. juni 1920.

Og den grønne tråden kan godt festes til Olav Senstad (1859-1928), som ble kalt «kornapostelen». Senstad ble ideolog for Norsk Landmandsforbund (1896) som Bondepartiet utgikk fra. Kornapostelen gikk til iherdige angrep på den fri flyt-politikken som landets mest innflytelsesrike politiker i sin tid, Anton Martin Schweigaard (1808-1870), hadde banet veien for.

Senstad skrev i en avhandling han kalte «Korn og krig»: For en selvstendig nation vil det altid være en sak av høieste betydning at sikre sig den nødvendige tilgang av brødkorn – saa vidt mulig av egen avl. I dyrtid kan ellers landet skatlægges paa en aldeles urimelig maate av utlandet, og i krig kan nationens selvstændighet staa paa spil.

En kornapostel, to diktere og en elitistisk markedsliberalist

Kornapostelen Olav Sendstad tok sin eksamen ved den høyere landbruksskole på Ås i 1884, samme år som regjeringa Selmer ble stilt for riksrett og landet rykket nærmere parlamentarisme. Samme år som Bjørnstjerne Bjørnson ga ut sin oppsiktsvekkende roman Det flager i byen og på havnen – noen få år før han ble politisk aktivist så å si på heltid. Da fikk dikteren og kornapostelen felles ærend: De talte varmt for landets selvstendighet og for folkestyret – to sider av samme sak, og mot det Schweigaard og resten av eliten sto for. De raste mot utviklingen i jordbruket.

Hvem var så Anton Martin Schweigaard? Han var stortingsrepresentant fra 1842 til 1869, og han dyrket markedsliberalismen og elitestyret. Han sørget for fri flyt av korn over grensene. Det kornet som kom sjøveien fra utlandet var billigere enn det som ble dyrket i langstrakte, karrige Norge. Mange bønder gikk konkurs.

En gruppe bønder i Hedmark grep inn for å hindre at gårdene gikk under hammeren på tvangsauksjon. Da anbefalte Anton Martin Schweigaard regjeringa å bruke «bly og jern» mot bondeaktivistene. Schweigaard hadde «folkefælske», mente dikteren og kommentatoren Aasmund Olavsson Vinje, som utla elitisten Schweigaards tenkning slik: Der kan koma eit Haar eller Sandkorn in i Klokka, og so stend det heile verk … Og difor måtte det vera Tugt og Skræmsla og Politi fraa fyrst til sidst.

I 1870 skrev Vinje om Schweigaard: Han var ein Fridomsmann for Skipseigarar og Rederier, men ikke for matroser. Kapitalen skulde vera fri, men ikke Mannen.

På Bjørnsons og Vinjes tid, talte altså kornapostel og bondeideolog Olav Sendstad markedsliberalismen imot. I 1912 skrev han: Landets kornforsyning skal bygges paa plogkjølen, ikke paa skipskjølen – paa egen jord og eget arbeide, ikke paa fremmed jord og fremmed arbeide.

Retfærd socialt og for landsfolk

Til tross for at det ble innført en viss beskyttelsestoll for korn i 1897, fortsatte kornprisen å synke. Bøndene slet hardt, mange ga opp og emigrerte til USA. 20 år før kriseforliket mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet, appellerte Olav Senstad til landets arbeidere i avhandlingen «Kornsaken og arbeiderne» (1915): Jeg vil straks særlig om arbeidernes forhold til saken sige: Den dag det gaar opp for arbeiderne hvad de taper på den kornpolitik landet nu fører, den dag vil det være ugjørlig at opretholde den.

Men det skulle ta tid før Ap brydde seg om bønder som mistet inntekt og kjøpekraft. Ap ville heller ha billig korn «på skipskjøl», enn å støtte tiltak som kunne sikre norsk kornproduksjon og bøndenes overlevelse og kjøpekraft. Det tok enda noen år før Ole «by og land, hand i hand» Colbjørnsen foredro John Maynard Keynes' motkonjunkturpolitikk for sine partifeller i Ap.

Kornapostelen Senstad var ikke helt overbevist om at bøndene burde stifte eget politiske parti, men det var en annen bondeideolog: Peder Kolstad (1878-1932).

Annonse

Kolstad, som senere ble statsminister for Bondepartiet, la fram følgende formulering da Bondepartiets første program skulle vedtas: I dette arbeidet for … økonomisk uavhengighet maa den nasjonale linje hævdes uavkortet i vort næringsliv med vern om arbeide og produktion … Samtidig som forbundet hævder landsfolks interesser, llægges arbeidet an under den erkjennelse at det som er maalet for os alle, bare kan naas når samfunnssynet kræver social retfærd og harmonisk utvikling av al byggende virksomhet.

Formuleringen ble vedtatt med 356 mot 9 stemmer – av det samme landsmøtet som 19. juni 1920 vedtok at «Norsk Landmandsforbund gaar over til eget politisk parti». Peder Kolstad koblet altså rettferdig fordeling, sosialt og geografisk («landsfolks interesser») til nasjonal selvstendighet og folkestyre.

Peder Kolstad var både statsminister og finansminister, og arbeidet seg rett og slett til døde (5. mars 1932). Han må ha høstet stor respekt. Et noe kuriøst eksempel: Justisminister Asbjørn Lindboe oppsøkte mediet Ingeborg Køber for å få kontakt med Kolstads ånd, da han sårt trengte politisk råd i Grønlandssaken fra den avdøde statsministeren. Vi er usikre på om Lindboe fikk kontakt, og hva rådet eventuelt gikk ut på.

En livredd partileder

Den 9. april 1940 var Jens Hunseid på randen av psykisk sammenbrudd. Da han fikk beskjed om Vidkun Quislings statskupp, planla han selvmord.

Bondepartileder Jens Hunseid overtok som statsminister da Peder Kolstad døde. Hunseid var en varm forsvarer av nasjonalstaten, folkestyret og sosial rettferdighet, og dermed en bitter fiende av Quisling. Han motarbeidet alle Quislings forsøk på å skaffe seg makt i Bondepartiet. «Jens Hunseid hadde siden 1932 oppfattet Quisling som sin bitreste personlige fiende, og han regnet hatet dem imellom for gjensidig», skriver historiker May-Brith Ohman Nielsen.

Så hamret også justisministeren fra Quislings krets, Sverre Riisnes, en dag på Jens Hunseids dør. Hunseid ble truet på livet til å si noe rosende om Vidkun Quisling, og til å melde seg inn i NS. Det var Quislings hevn over motstanden han møtte i Bondepartiet, som han var forsvarsminister for, før han brøt ut og dannet Nasjonal Samling. Quislings nasjonalisme var uforenlig med Bondepartiets nasjonalisme.

Etter andre verdenskrig endret bruken av begrepet nasjonalisme seg, i Norge og i andre vesteuropeiske land, og i Bondepartiet. Begrepet var kompromittert. «Det fikk en mer entydig klang av politisk aggresjon, fremmedhat og diskriminering av minoriteter», som Øyvind Østerud skriver.

Nå er nasjonalisme-begrepet så demonisert at det ikke kan brukes uten en rekke forbehold som det politiske ordskiftet ikke har rom for. Det går an å si at Sp grovt sett står for desentralisering av makt, folk og penger – det diametralt motsatte av et autoritært styresett.

Etter erfaringene under Hitler og nazistenes okkupasjon av Norge og Quislings landssvik, har altså ordbruken i Norge og i Senterpartiet endret seg. Bortsett fra det, så har nåværende partileder Trygve Slagsvold Vedum det samme budskapet som kornapostelen Olav Senstad og Bondepartileder og statsminister Peder Kolstad, når han sier at nasjonalstaten «er de svakestes vern».

Vedum utdypet det slik overfor Nationen i fjor: «Fordeling er alltid kjernen, og trøbler vi med kjernen av politikken vår, trøbler vi med alt. Vi må sikre norsk eierskap og styring for å sikre rettferdig sosial og geografisk fordeling i Norge. Nasjonalstaten er den svakestes vern. Omfordeling er avhengig av fellesskap.»

Vedum har altså ikke snudd kappa på 100 år.

*Kommentaren er et omarbeidet utdrag fra artikkelen «Kapitalen skulde vera fri, men ikke mannen», skrevet av Eva Nordlund, i Senterpartiets jubileumsbok «Nær folk i 100 år».