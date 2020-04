Over ham sprang en stjerne

Fest- og kampdagen første mai synger mange av oss "De unge slekter", arbeidersangen som har fått størst utbredelse - også utenfor den tradisjonelle arbeiderbevegelsen. Med velkjent tekst av Kåre Holt, til en vakker melodi av Jolly Kramer-Johansen.

Hør gjerne Kirsten Bråten Bergs tolkning, gjengitt i FriFagbevegelse første mai for fire år siden.

Mange av oss som har vokst opp med plog, såmaskin, våronn og korn, har tatt "De unge slekter" til oss som vår egen. Kåre Holts symbolikk er konkret for oss.

Første verset lyder slik:

En gang i fjerne tider

trellet i andres jord

fedre som møtte sulten

uten et ord.

Midt på 1800-tallet kløyvde husmannsvesenet bondesamfunnet i to sosiale klasser. Husmennene trellet i andres jord - for en husbond som eide jorda og i stor grad rådde over husmannens arbeidskapasitet.

Da husmannsvesenet var på sitt mest omfattende i 1855, viste folketellinga at 75 prosent av husmennene disponerte jord til eget bruk, mens 25 prosent ikke hadde noe å høste av til egen familie. Det var "husbondsåk" og klassekamp.

Klassekampen i bondesamfunnet (kombinert med ny teknologi som traktor og slåmaskin som gjorde behovet for arbeidskraft mindre) førte til at mange husmenn etterhvert ble selveiende småbønder. Det var "sådd korn og frihet".

I 1928 ble husmennenes rett til å få plassen de drev og bodde på, matrikulert. Mange husmenn ble selveiere. Men mange storbønder holdt hardt på husbondmakta. I Nordmarka i Oslo, for eksempel, har rettstvistene om enkelte husmannsplasser pågått inntil ganske nylig.

Klassekampen i bondesamfunnet danner bakteppet for odels- og konsesjonslovgivningen for jord og skog Norge i dag. Hovedformålet er å sikre at den som driver jorda, også skal eie den. Aldri mer husmenn og leilendinger, aldri mer husbondsåk.

Bøndenes kamp for å beholde dette lovverket, som Høyre og Frp vil kvitte seg med, minner om husmannstidas klassekamp. Derfor ser så mange bønder rødt når høyre-forslagene fremmes. Flere av dagens bruk kan føres tilbake til en plass rundt forrige århundreskifte. Og siden kun en i ungeflokken hadde odelsrett og åsetesrett på hver gård, ble det også husmenn og leilendinger av mange yngre brødre på mange store bruk.

"Den storbonden som påstår at det ikke finnes husmenn i familien, juger", sa en nabo der jeg kommer fra. Ryktet fortalte at en annen nabo på en større gård hadde mistet interessen for slektsgransking da han kom til en husmann. Det fantes altså mange husmenn i husbond-familene også. Motviljen mot husbondsåket har mange røtter.

Dersom regelverket endres, og aksjeselskaper får eie matjorda, åpnes igjen døra for leilendinger og en ny type husbondsåk.

Solberg-regjeringas avvikling av priskontrollen på skog, utgjør et tilbakeskritt. Regjeringa har åpnet for at de med tykkest lommebok får kjøpt skogen. Prisene blir raskt for høye for mindre skogeiere og gårdbrukere som driver jord og skog i kombinasjon - til tross for at konsesjonsbestemmelsene skal ivareta denne gruppa. Skog blir i større grad et investeringsobjekt. Skogeierforbundet gikk inn for frisleppet og "dro opp stigen bak seg".

Få historiske seire varer evig. Resultatene av klassekampen i bondesamfunnet må altså ivaretas og kjempes for, slik som faglige rettigheter og rettferdig fordeling er en pågående kamp for fagbevegelsen. Hva og hvem "arbeiderbevegelsen" rommer i dag - utover fagbevegelsen - er mer uklart. Nye allianser i interesskampen etableres.

I kampen mot å avgi suverenitet til EUs overvåkingsorgan for fri flyt av energi, Acer, har bønder og industriarbeidere stått på samme side. Det samme gjelder kampen for å avslå konsesjonssøknaden til NorthConnect, og stoppe en eksportkabel til Skottland som vil øke strømprisene i Norge. Kampen står om å beholde flest mulig arbeidsplasser i Norge ved å utnytte vår fornybare kraft her framfor å eksportere den. Hvorfor Ap-ledelsen går imot LO og store deler av grasrota i eget parti i disse sakene, er ikke helt åpenbart.

Rolf Ringdal , lederen for Norsk Lokmotivmannsforbund, og hans kollegaer fra Norsk Jernbaneforbund, nådde fram da de i fjor løftet fanene "i tro og tross" mot innføring av EUs 4. jernbanepakke - og for "råderett over norsk jernbane". Også Ap-ledelsen sa nei, og sikret flertall i Stortinget.

Slik ble en lokmannslederen også en såmann.

Siste vers:

Landet ble ditt, og kornet

duver i sol og vind.

Nå skal de unge slekter

høste det inn.