Oppblåst opposisjon

Før valget i 2017 sa 47 prosent at de foretrakk Jonas Gahr Støre som statsminister, foran 36 prosent til Erna Solberg. I februar i år ledet Støre såvidt. Nå leder Erna klart.

Det er ikke så rart. Vi flokker oss om ledere i krisetider. Rarere er det at Arbeiderpartiet faller i en tid med rekordmange ledige og permitterte arbeidstakere - under en blå regjering. I forrige uke ble Ap målt til 20,8 prosent, Høyre til 27,7. Ap er nå halvert fra nivået våren 2015.

Når Aps partileder ikke vet hvorfor velgerne flykter, er det ikke sikkert velgerne vet det heller. Det siste er nesten verre. Da vet verken Støre eller velgerne hva som skal til for å vinne dem tilbake.

Det kan være derfor Ap sier tja til olje ved iskanten, tja til strømkabler i Nordsjøen, tja til innvandring. Dette er ment å favne bredt. Men om politikken er bred, må den være tydelig. Når partiet prøver å balansere AUF-leiren med industriarbeider-leiren for å beholde begge, er resultatet velgerflukt fra begge grupper.

Men så lenge det er politisk pust i Trond Giske, sitter Støre trygt. Ap har ikke en gang en kronprins. Ingen andre kan ta partilederrollen uten en opprivende partistrid mellom dem som liker og ikke liker trønderen.

Det burde vært stemmer å hente for Ap denne krisevåren. Regjeringens første forsøk på økonomisk krisehåndtering i mars var så svakt, og ble så grundig ombygd av Stortinget, at det gir mer mening å snakke om Stortingets krisehåndtering.

Den første krisepakken fra regjeringen ble tidoblet - av Frp og de rødgrønne. Kilder i prosessen har senere fortalt til VG at opposisjonen fant regjeringspartienes representanter uerfarne, og forslagene fra regjeringen til krisepakke altfor puslete.

Men da det første kriseforliket ble presentert 16. mars sto samtlige partier sammen i Stortingets vandrehall. Det er fortsatt ikke ansett som god tone å slå kjapp politisk mynt på nasjonale kriser.

Etter hvert som nye krisepakker ble rutine, begynte opposisjonen å virke igjen. Den har kritisert den økonomiske krisepolitikken, men det later ikke til at kritikken har vært så effektiv at den fratar regjeringen særlig mye styringstillegg.

Høyres statsråder Bent Høie og Monica Mæland har fått skinne i det daglige rampelys, svøpt i den kappe av faglig trygghet som særlig fungerende helsedirektør Espen Nakstad har skapt omkring regjeringens pressekonferanser om koronaviruset.

Trolig er det bare Jonas Gahr Støre som konkurrerer med Siv Jensen i misunnelse over dette. Frp hadde fagstatsrådene for helse og justis - inntil like før krisen.

Takket være Aps tilbakegang er det gamle rødgrønne trekløver Ap, SV og Sp nå så langt unna å ha flertall at de risikerer å måtte ha støtte fra BÅDE Rødt og MDG for å danne regjering. Det er en støtte selv ikke Trygve Slagsvold Vedum vil klare å selge inn som etandes dugurd for sine velgere.

Ikke at støtten til en ny, rødgrønn regjering kan tas for gitt. Arild Hermstad (MDG) kaller Støre "en sammenhengende skuffelse" etter Arbeiderpartiets oljesmørepakker og Barentshav-kompromisser.

Et Ap med dagens oppslutning vil få store problemer med å diktere kursen for en ny regjering. I dag utgjør Ap over 60 prosent av opposisjonen på Stortinget. I den siste TV2-målingen utgjør Ap under 40 prosent.

Hvilket åpner for at selv Erna Solberg, godt inne i sin fjerde regjeringskonstellasjon, kan kalle alternativet til Erna-regjering (hva det enn måtte bli) for uklart.

Selvsagt kan Ap heve seg, og mye også. Men det betyr noe for Aps potensielle velgere om den gamle ørnen søker seg mot agrare sentrumsfjørfe, eller mot røde og grønne hauker til venstre.

For Ap-ledelsen er MDG viktigst. Rødt vil aldri danne parlamentarisk grunnlag for en tredje Solberg-periode. Det kan MDG godt finne på. Partiet har ennå ikke bestemt seg for om de er mest skuffet over Erna eller Jens. Etter valget kan de bli nødt til å bestemme seg.

– Det gjelder å ikke dytte MDG mot høyre, sier Aps suksessrike byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Hva gjelder retningen, kunne han sagt det samme om Sp. Et stort Senterparti vil neppe med i en rødgrønn mindretallsregjering som gjør seg ensidig avhengig av MDG og Rødt.

Da vil Sp heller søke støtte også hos KrF, Venstre - og Høyre. Og da vil SV - som Sp aldri snakker om som en partner lenger - forbli utenfor regjering.

Dagens opposisjon leder enormt på målingene. Men om den ikke får dyttet og knuffet et stort flertall om til et klart regjeringsalternativ i løpet av høsten, kan Erna gå et hestehode foran inn i valgåret 2021.