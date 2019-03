Om Sps framgang, lidelse og en intern opprører

Senterpartiet er tilbake på gamle høyder: Partiet er like stort som før folkeavstemninga om EU for 25 år siden. Sp banker Frp. Sp er Norges tredje største parti – og har vært det i rundt en måned. Trygve Slagsvold Vedum kåres til landets beste partileder i ei meningsmåling. Håpet om endring gror i distriktene. Andre steder tyter lidelsen fram, som i Venstre og KrF. Og i enkelte avisspalter. Fredag viste det seg jamen at det pipler fram litt lidelse internt i Sp også. Det skal vi komme til. Først til de siste dagers målingers himmel og helvete.

Helvete: Venstre står på avgrunnens rand. Denne uka sank partiet til nytt bunn-nivå: 1,8 prosent oppslutning i en måling i Vårt Land 28. februar. Om målinga hadde vært valg, ville Venstre vært ute av Stortinget. Venstre når bunnen etter å ha ligget på 2-tallet i fem målinger i februar. Venstres situasjon er «trøstesløs», sier valgforsker Bernt ­Aardal, professor ved Universitetet i Oslo.

KrF er også nærmere et helvete enn himmelen, kanskje mest fordi rundt halve partiet insisterte på å gå inn i den blåblå regjeringa. Mye av hensyn til abort-spørsmålet. Slik fikk vi en flertallsregjering som kunne sette fart på privatiserings- og sentraliseringspolitikken. KrF har befunnet seg i stabilt sideleie under sperregrensen siden oktober i fjor, viser snittet av meningsmålingene. Kan det halve, blå, KrF med Olaug Bollestad i spissen, reise en Jakobsstige og klatre på målingene?

Også avisa som står partiet nær, Vårt Land, lider kanskje. Denne uka gikk nemlig Vårt Land til angrep på Sp. Politisk redaktør Berit Aalborg skriver under overskriften Sentralisme på Sp-vis: «Både sentralt og lokalt sitter det folk som er fortvilet over at de ikke får bidra i strategidiskusjonene når partiet meisler ut sin profil. (...) De mener makten i for stor grad er konsentrert rundt Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad og Ola Borten Moe. Og det blir sagt av flere at Marit Arnstad gir denne linja sin aksept. Men Vedum kan stå i fare for å bli litt vel beruset på egen suksess og strategi. Alt tyder på at han har lyttet for lite til sine egne i strategiprosessen, slik kloke politiske ledere gjør.»

Salven i Vårt Land kan selvsagt være basert på kilder med sammensatte motiver, iblandet noen gamle feider eller tap etter å ha vært i mindretall for eksempel? Også i Sp kan det finnes folk med personlige/private agendaer. De bør holde seg i skinnet. Sp må ha lært av tida da personkonfliktene kom i veien for den jobben Sp lovet velgerne å gjøre.

Antydningen om at Vedum er uklok bør ses i forhold til partiets oppslutning. Det er ingen nærliggende konklusjon at partiet når nye høyder på meningsmålingene under en uklok leder. Det er som kjent oppslutning som gir et politisk parti mandat og gjennomslagskraft i politikken.

Vårt Lands forsøk på å diskreditere parlamentarisk leder Marit Arnstad, faller på sin egen formulering: «og det blir sagt av flere at Marit Arnstad …». Ikke realt når det ikke underbygges med svar på spørsmålene: Hvor mange sier det? Hvor mange av de 19 stortingsrepresentantene? En? Og hvor mange «lokalt fortvilte» Sp-folk har Vårt Land snakket med?

Når Aalborg skriver om «Sp-sentralisme», får det et komisk skjær. Få partiledere har skravlet så mye med folk på grasrota som Trygve Slagsvold Vedum. Bare i tida etter jul har han besøkt Bardufoss, Sogndal, Skei, Førde, Stjørdal, Notodden og Bø, Tønsberg og omegn, Bodø, Tromsø, Lakselv og andre steder i Finnmark, Enebakk, for å nevne noe. Denne måneden har Vedum foreløpig på blokka: Todagers besøk til Hordaland, Møre og Romsdal, Troms, Buskerud og Rogaland. I tillegg til landsmøtet på Hamar 22. til 24. mars. Vedum svarer avkreftende på spørsmålet om han har møtt mange «fortvilte lokalt».

Fredag piplet det også noen «dråper lidelse» fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen. Han vet å utnytte Vårt Lands Sp-kjør, og står fram som et slags sannhetsvitne på det avisa kaller «nasjonalt og lokalt klimaopprør i Sp». Samtidig som han avviser at det finnes et slikt opprør overfor Nationen.

Lundteigen lider tilsynelatende under en mangelfull miljøpolitikk: «Klart det også er politikken som er problemet. Vi har ikke vært tydelige nok. For å ha en profil må du være djerv i politikken», sier Lundteigen rundt og dobbeltmoralsk, vel vitende om at politikken i ethvert parti og enhver stortingsgruppe bygger på program og vedtak. Han utpeker også en syndebukk: «Jeg kunne ønske meg en langt mer offensiv Pollestad i den grønne næringspolitikken», sier Lundteigen om partifelle og leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad.

Per Olaf Lundteigen avviser at det er et klimaopprør «nasjonalt og lokalt» på gang i Sp, men kan selv by på en salve kritkk av partifeller.

I Vårt Land presiserer Lundteigen at han er opptatt av fordeling, og mener samtidig at Sp skal samarbeide med MDG - et parti som legger liten vekt på rettferdig fordeling av kostnadene av klimakutt. Og som vil ha langt mere ulv enn Sp.

Lundteigen har blitt kalt «the usual suspect» hver gang det har dukket opp intern, anonym kritikk av enhver Sp-ledelse i lengre tid. Det vi kan slå fast, er at det i kjølvannet av det «nasjonale og lokale klimaopprøret i Sp», et opprør som Lundteigen selv benekter finnes, er det lansert to forslag som ikke er så konkrete:

Lundteigen vil ha samarbeid med MDG, men ikke regjeringssamarbeid - som han presiserer overfor Nationen fredag kveld. Nestleder Anne Beathe Tvinnereim mener partiet må diskutere en sluttdato for norsk petroleumsutvinning. Det går Lundteigen kategorisk imot. Begge forslagene er kontroversielle og vil møte sterk motstand på partiets landsmøte senere i mars.

Solberg-regjeringa driver en effektiv privatiserings- og sentraliseringspolitikk. Sp må møte enhver tvangssammenslåing og ethvert sentraliserende tiltak høyt på banen. Det gir lite rom for å vise miljøprofilen, og det bekymrer i et grønt parti som Sp. Samtidig vet de fleste delegatene til Sps landsmøte at det som åpner for Sps klimapolitikk og grønne næringspolitikk, er oppslutning om partiet i valg.

