Om folket ikkje har brød kan dei jo berre eta fisk

Desse to spørsmåla er essensen av det sosialantropolog Runar Døving, med mat som eit av spesialfelta, har presentert i Morgenbladet siste tida. Terje Vigen – Henrik Ibsen sitt dikt om fattigmannen som rodde over Skagerak etter korn under Napoleons-krigane – har vorte sentrum for ein debatt om sjølvberging og import av mat frå utlandet. Eller "matpakkeberedskap" som det heiter i Døvings ordforråd.

Avtroppande Venstre-leiar Trine Skei Grande starta ballet under partileiardebatten i august. Påstanden hennar var at me har handla med mat sidan Terje Vigen si tid. Sidan Vigen rodde til Danmark, treng me ikkje matberedskap i Noreg.

Døving trekkjer det heile endå litt lenger. Han skjønar ikkje kvifor Terje Vigen rodde over matfatet for å koma seg til Danmark for å kjøpe korn, eller kvifor Vigen ikkje berre plukka østers i fjøra, sidan Noreg var storeksportør i den tida diktet om Terje Vigen er sett inn i. "Av alle merkelige reflekser i koronaens tidsalder er selvforsyning. Hovedstaden har alltid vært navlebeskuende nærsynt, og i krise tydeligvis innlandsblind", skriv Døving og lanserer teorien om at me er "innlandsblinde".

Dette synet skal ha ført til at me i dag ikkje tel med sjømaten i matvareberedskapen. Kva skal me no med kornlager og mat i eit beredskapsperspektiv, når me har så mykje fisk i merdane og i havet?

Temaet sjølvforsyning, beredskap og sjømat har vore ein stadig attendevendane debatt i Nationen, på nyheitsplass og i debattspaltene. Ofte er den for enkel. Som til dømes å sjå vekk frå at fisken i merdane treng mat for å gjera seg feite (dei kan ikkje reise til seters), og at denne maten i større og større grad både er importert og landbasert. Det er like lite berekraftig å kjøpe menneskemat frå Brasil for å fôre opp fisk til menneskemat, som det er å putte den gjennom kua.

Gud véd, hans føring var ikke stor:

tre tønder byg, det var alt;

men Terje kom fra en fattig jord, -

nu havde han livsens frelse ombord;

det var hustru og barn det gjaldt.

Eit dikt om ein manns kamp for at familien skal overleva er ikkje eit godt døme på kor lite respekt nordmenn har for sjømatnæringa. "En sulten mann, som bor ytterst på en øde ø, ror ikke langt av sted for korn når han kan stikke fiskeredskapet rett i vannet, om han er aldri så underlig", skriv Døving, og blir fyrst og fremst eit godt døme på kor vanskeleg det er for velfødde nordmenn å setje seg inn i korleis ein handelsblokade, stor fattigdom, krig og uår verkar inn på folk. Og korleis sjømatnæringa og matekspertar ikkje klarar å sjå forbi dei nett no velfødde merdane, fulle av både laks og lus.

Sjølv om ein million irar svelt i hel midt på 1800-talet, tyder det ikkje at dei var dustar som ikkje segla ut på havet for å fiske. Me veit heller ikkje om ein røyndomens Terje Vigen faktisk var forhindra frå å plukke østers i fjøra, av eigarskapstilhøve eller makttilhøve.

Eg har ikkje inngåande kunnskap om den sørlandske østersplukkinga og -eksporten på 1800-talet. Men det er ikkje gitt at ein som Terje Vigen ville hatt rettigheiter til å plukke og eta østersen i fjæra, like lite som dei irske småbrukarane og arbeidsfolka kunne bestemme over maten som vart produsert i Irland.

Fattigfolk sin tilgang på mat og moglegheit til matauk har gjennom historia vore kontrollert og påverka av andre, mellom anna grunneigarar, rettigheitshavarar, krig, blokade, uår. Under den irske sveltekatastrofen heldt mellom anna store jordeigarar i Irland fram med å eksportere mat ut av Irland, fordi makta i London meinte det var best for imperiet totalt sett. Tilgangen på poteter og korn har vore essensielt i eit kosthald, der fisk og kjøtt også har inngått. Havet har også vore ein ustabil kjelde til mat, der overfiske og klimaendringar i dag vil påverke matressursane i framtida. Svarte hav i krisetider tyder tomme fat.

"Sultne bønder spiser ikke fisk", ifylgje Døving. Eg vil nok heller hevde at "mette nordmenn spiser ikke fisk". Å ikkje eta fisk er ei nymotens greie. Me åt sju kilo mindre fisk per person per år i 2018 enn i 2008. Billige jordbruksprodukt, som svin og kylling, er éi hovudårsak. At oppdrettsnæringa har eit dårleg rykte når det kjem til dyrevelferd og miljøpåverknad skal me heller ikkje sjå vekk frå.

Fiksjonen Terje Vigen kan han vera ein representant for korleis det var for fattige menn å brødfø familien under krig, blokade og matmangel. Men fyrst og fremst som eit symbol på kvifor matberedskap er viktig i det lange løp.