Om å bruke Putin til eget formål

Enkelte bruker nå Vladimir Putins avskyelige invasjon av Ukraina som et hovedargument for at Norge bør søke EU-medlemskap for tredje gang. Mens andre bruker den russiske presidenten som et argument for at fagbevegelsen skal godta Acer.

Tidligere leder i Venstre, Trine Skei Grande, vil sende ny EU-søknad. Det vitnet hun om over to sider i VG i mai: "Derfor står jeg frem som overbevist tilhenger av norsk EU-medlemskap". Hun skriver at hun ble EU-tilhenger da hun hørte at Putin hadde invadert Ukraina. Dermed, hevder Skei Grande, står valget mellom "samarbeid med demokratier mot diktatur og undertrykkelse", eller "å stå alene og håpe på det beste".

Skei Grandes argumentasjon kan føres inn i boka som et eksempel på stråargumentasjon. Det betyr å ikke angripe meningsmotstandere for det de faktisk står for, men skape et inntrykk av at de står for noe helt annet. Her: At motstanderne av norsk EU-medlemskap vil at Norge skal stå alene i verden og "håpe på det beste".

Putins invasjon av Ukraina er et grelt brudd på Folkeretten – som først og fremst FN forsvarer. Folkeretten skal ivareta alle land, uavhengig av størrelse, og er basert på suverenitetsprinsippet. Det innebærer blant annet at ingen stater har lov til å bruke makt mot andre stater. Og ingen har lov til å blande seg inn i andre lands interne anliggender. Men alle stater plikter å beskytte og oppfylle menneskerettighetene.

Noen av oss er Nato-tilhengere fordi vi stort sett tror forsvarsalliansen er best skikket til å forsvare folkeretten på vårt kontinent.

Samtidig bør vi ikke miste av syne FNs viktige rolle for å sikre fred, sikkerhet og menneskerettigheter. Verden er større enn Europa. Aggressivitet, folkerettsbrudd og overgrep kan som kjent krysse kontinenter. Det er også USAs sterke rolle i Nato (uavhengig av hva en måtte mene om den) ett eksempel på.

Mot denne bakgrunnen kan det virke pinlig provinsielt å bruke Putins aggresjon som et hovedargument for norsk EU-medlemskap.

For det første er Norge medlem av Nato, som er en forsvarsallianse. Derfor har også våre naboland Sverige og Finland (som er EU-medlemmer) funnet det nødvendig å gå inn i Nato. For det andre: Burde ikke spørsmålet om hvordan vi kan bistå ukrainerne være det sentrale? Sammen med spørsmålet om hvordan det kan oppnås fred i Ukraina? Fred er vel det eneste som kan sikre at ikke flere menneskeliv går tapt.

Så vidt jeg kjenner til, består norsk nei-side av både Nato-tilhengere og av Nato-tvilere, men ingen av dem er motstandere av samarbeid i Europa. Så hvem nærer noe ønske om at Norge skal isolere seg?

Det som ser ut til å forene nei-sida i Norge, er ønsket om å opprettholde folkestyret og ønsket om å bevare en velferdsstat som sikrer en noenlunde rettferdig fordeling, i tillegg til samarbeid om sikkerhet og fred i Europa og i verden.

Andre, som lederen i tankesmia Agenda, Trygve Svensson, bruker Putin som argument for at Norge skal være underlagt EUs kontrollorgan for fri flyt av energi, Acer.

"Folk bør være 1000 ganger mer bekymret for Putin enn for Acer", avfeier Svensson lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og lederen i Industri Energi, Frode Alfheim.

Forbundslederne ber statsministeren ta politisk grep om de skyhøye strømprisene for å sikre norske arbeidsplasser. Svensson mener det "ligger i forbundsledernes DNA" å protestere. Og ber dem altså bekymre seg "1000 ganger mer" for Putin enn "et kjedelig energireguleringsbyrå med hovedkontor i Slovenia som ennå ikke har påvirket norske strømpriser".

Det ene er at Svensson ikke ser ut til å skjønne hva Acer er, eller hvordan regelverket for EUs energiunion sikrer fri flyt av kraft - som gir skyhøye priser i deler av Norge. Acer har beviselig påvirket strømprisene i Norge siden eksportkapasiteten økte med de to siste utenlandskablene.

Samtidig som det selvsagt er vesensforskjell mellom et grovt brudd på Folkeretten – og å foretrekke politisk styring framfor markedsstyring av strømprisen. Svenssons sammenstilling bidrar til å banalisere en krig noen betaler med livet sitt for hver dag.

Det er nærliggende å tro at både Eggum og Alfheim er like bekymret for Putins invasjon i Ukraina som Agenda-lederen. Men de kan knapt la være å gjøre jobben sin som ledere for de LO-organiserte som har valgt dem, av den grunn.

Agenda-lederens hang til å sette Putin opp som et slags skremmebilde for Acer-skeptikere i LO, blir påfallende provinsielt. For det handler om å bruke Putin som argument i arbeiderbevegelsens interne EØS/EU-strid. Mens Putins grusomheter tilsier at søkelyset bør være på ukrainerne – og på fred.