… og der var Venstre ute

Sp går fram 1,1 til 18,8 prosent, Ap tilbake 1,8 til 22,5 og Høyre fram 0,3 til 24,3. Det er relativt små utslag på toppen i aprilmålinga Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen. Alt dette er også innenfor feilmarginen.

Det kan derimot ikke bortforklares med feilmargin at Venstre gjør et svalestup fra 3,9 prosents oppslutning ned til usle 1,9. Bare én gang tidligere, siden vi startet målinger i januar 2008, har Venstre vært under to prosent, med 1,5 i juni 2019.

1,9 gir ingen stortingsrepresentanter. Velgerne har rømt fra Venstre, til tross for - eller på grunn av - at statsrådene Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Abid Raja og Guri Melby har hatt masse taletid det siste koronaåret.

Når partileder og kunnskapsminister Melby rett før påske fossrodde fra egne uttalelser om hva som er relevante, framtidsrettede fag i videregående skole, var det skadelig for det gamle skolepartiet.

Regjeringas forslag til fullføringsreform, inkludert å fjerne historie, naturfag og samfunnsfag som felles for alle elever, er med rette kalt parodisk og en nachspiel-idé. Velgere både i og utenfor Venstre reagerte kraftig, og partiets troverdighet får store skrammer. Det tåler de ikke i kampen mot sperregrensa.

Samtidig har Miljøpartiet De Grønne nylig hatt landsmøte, med stor oppmerksomhet om hjertesakene klima og miljø. Det har dyttet MDG opp fra 3,5 til 4,1 prosents oppslutning, trolig ved å stjele stemmer fra Venstre.

Med KrF nede på 2,4 prosents oppslutning står Erna Solbergs regjeringsprosjekt neppe til å redde. Etter et slikt valgresultat ville dagens regjeringspartier fått skarve 44 mandater. Med Frp på 10,5 (opp 0,5 fra forrige måned) kan høyresida skrape sammen totalt 62 mandater.

Alle piler peker mot regjeringsskifte. Den som virkelig melder seg på, er Audun Lysbakken og SV. De gjør et kraftig hopp fra 7,5 til hele 9,8 prosent - en rekordsterk måling i Nationen - og skaffer seg gode forhandlingskort overfor Ap og Sp.

Legger man SVs 17 mandater til Aps 41 og Sps 35, snakker vi flertallsregjering med hele 93 mandater. Hvis de klarer å bli enige om å samarbeide. Totalt ligger de fem rødgrønne partiene an til 107 mandater, hvis dette resultatet står seg i september.

SVs framgang rimer godt med svarene folk ga da Aftenposten spurte om velgernes viktigste valgkampsaker: miljø, skatter/avgifter og helse, men aller øverst sosiale og økonomiske forskjeller. Alle saks- og samfunnsområder der SV tradisjonelt har stor troverdighet. Rødt får også noe oppdrift av dette og går opp 0,2 prosentpoeng til fire blank.

Køen til Fattighuset før påske strakk seg rundt hele kvartalet. Det minner folk om at koronapandemien har rammet hardt, men også skjevt, og at Erna Solbergs regjering ikke har maktet å utjevne forskjellene folk føler på kroppen. Det hjelper ikke at partiet Høyre står påfallende støtt - velgerne tror ikke lenger på prosjektet.