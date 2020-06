Nyttig om Ap klarner før valget

Arbeidsløsheten er rekordhøy. Landet trenger investeringer, ny virksomhet og flere arbeidsplasser. Det bør ligge til rette for å bygge hele landet. Det bør ligge til rette for å prioritere fellesskapet og legge gode, strategiske planer.

Det er tid for å bygge Nord-Norgebanen. Som med alle store, strategiske fellesskapsprosjekt må den selvsagt planlegges og kalkuleres, men et prinsippvedtak om at banen skal utvides fra Fauske til Tromsø burde vært fattet.

Nord-Norgebanen løser på langt nær infrastruktur-utfordringene i nord. For det første stopper som kjent ikke Nord-Norge ved Tromsø. Hele Finnmark gjenstår. For det andre bor folk stort sett langs kyst og fjorder – og på øyer. Det som er igjen av fiskeindustri ligger langs kysten. Det er god bruk for både flere hurtigbåter og veier i tillegg.

Likevel bør argumentene for binde landet sammen med CO2-fri transport, tog, være åpenbare. Vår hjemlige turistindustri vil nok kunne føye til et argument eller to.

Aps Cecilie Myrseth sa til avisa Nordlys at "vi aldri får bygget Nord-Norgebanen uten at vi får et regjeringsskifte". Det har nok Myrseth helt rett i.

Myrseth representerer Troms Ap i Stortinget, og sitter i næringskomiteen. Hun stemte for en drøy uke siden mot SV og Frps prinsippforslag om at Nord-Norgebanen skal bygges. Det samme gjorde resten av Ap, og sørget dermed for at Stortinget ikke fattet noe prinsippvedtak om at Nord-Norgebanen skal bygges.

Samtidig understreket Myrseth i Nordlys at "hun alltid har støttet Nord-Norgebanen, selv om hun stemte nei til SV og Frps forslag". Det hører til historien at Sp stemte for. Ap kunne ha sikret et prinsippvedtak, men gjorde det altså ikke. Hvorfor ikke?

Ap-representanten fra Troms fortsetter: "Dette handler ikke om et ja eller nei til Nord-Norgebanen. Dette er et stort samfunnsprosjekt som vil koste veldig mye, og da må det behandles på lik linje med andre store prosjekter." (Nordlys 27. mai)

Aps transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli, mener SV og Frp "gjør Nord-Norgebanen en bjørnetjeneste" ved å fremme et prinsippforlag om at Nord-Norgebanen skal bygges. Saken "hører først og fremst hjemme i Nasjonal transportplan, hvor vi hvert fjerde år foretar de overordnede prioriteringene i transportsektoren", sa Myrli i Stortinget.

Formalisme kan defineres som "å legge overdreven vekt på det formelle, på detaljene på bekostning av det som har virkelig betydning". Spørsmålet er om landet kan bygges med formalisme – og en dæsj moralisme (være tante Sofie overfor andre framfor seg selv).

Moralismen ligger i vendinger som "vil koste veldig mye, og da må …". Det antydes til tider at uklare holdninger er mer "ansvarlige" enn klare standpunkt. Det er som regel feil, og dessuten lite sjarmerende: Forutsetningen er ofte at det ikke er grenser for hva velgere ikke forstår. Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, kalte det "lett belærende arroganse". Det er vel usikkert om et parti kan vinne valg med slikt.

Velgernes kontrollspørsmål blir: Hvorfor kunne ikke Ap stemme for at Nord-Norgebanen skal bygges, og samtidig sørge for at "en konseptvalgutredning" er klar til NTP skal behandles? Hvorfor lage slike motsetninger når Stortinget hadde anledning til å slå fast at Nord-Norgebanen er viktig for Norge, og skal bygges?

For å sette det på den historiske spissen: I 1898 vedtok Stortinget at den spektakulære Ofotbanen skulle bygges som statsbane mellom Narvik og Kiruna. Helt uten "konseptvalgutredning til NTP først". Det var to forutsetninger den gangen: Banen måtte bli ferdig på svensk side samtidig og den skulle sørge for transport av 1, 2 millioner tonn jernmalm årlig. Kort og godt.

En skal selvsagt ikke dra Ofotbane-parallellen for langt. Poenget er at om et parti har et ærend og er klar til å prioritere det, er det ikke noe i veien for å være klare, tydelige og prinsipielle. Det er uavhengig av "konseptvalgutredninger og NTP".

Kan det være at Ap burde være noe mer tydelige? Kan det være at Ap taper terreng i nord og andre steder fordi velgerne ikke får tak i hva Ap vil? Ikke får tak i hvilket ærend Ap er ute i. For vi må gå ut fra at Ap har viktige ærend i norsk politikk.

Dermed er vi tilbake ved Myrseths "vi får aldri bygget Nord-Norgebanen uten at vi får et regjeringsskifte". Nettopp.

Hele opposisjonen er avhengige av at Ap vil noe, og står for det. Det er umulig å stable på beina et alternativ til Solberg-regjeringas høyrepolitikk uten et noenlunde sterkt Ap. Så vi kan snu på det: "Vi får aldri Nord-Norgebanen dersom ikke Ap klarner".

Det bør ligge Ap nær å bruke koronakrisen til å investere i å bygge hele landet. Nord-Norge har vært stemoderlig behandlet lenge nok. Så stemoderlig at Aps stortingsrepresentant Ingalill Olsen fra Finnmark i et avisinnlegg i vinter spurte: "Hvor kommer forakten for Nord-Norge fra?"