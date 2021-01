Melhus-bonden Karl Magnus Holberg er opptatt av å kjøpe norsk. Da er det dumt å kjøpe "Folkets Karbonader" fra Norgesgruppen. På pakningen står det at storfekjøttet har opprinnelsesland "Norge og/eller Tyskland.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, synes det er synd. Altså, hun synes ikke det er synd at hun selger et forvirrende produkt. Hun beklager at forbruker opplever den som forvirrende.

Da er det bra at vi har folk som passer på. Som administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk), Nina Sundqvist.

– For forbrukere som er opptatt av hvor maten kommer fra, er ikke denne merkingen til mye hjelp. Det må være tydelig merket hvilket opprinnelsesland kjøttet har, kommenterer Sundqvist til Nationen.

– Det er forferdelig synd hver gang mat blir feilmerket. Dette er helt unødvendig slurv, sa Sundqvist til Nationen i Oktober.

Jeg er helt enig. Jeg kan bare tenke meg en ting som er enda mer synd og unødvendig. Det er at Sundqvist selv feilmerker mat helt bevisst.

Annonse

Tine mangler norsk skinke og bacon til å putte i smøreostene sine på tube, og må bruke utenlandsk kjøtt. Men Norsk Mat lar Tine få stemple tubene med "Nyt Norge" likevel.

– Tine kom i en skvis, forklarer Sundqvist til Nationen. Det er altså ikke oss forbrukere Norsk Mat er bekymret for, vi som havner i skvis mellom ørten matmerkeordninger i disken.

"Tine kom i en skvis, forklarer Sundqvist. Det er altså ikke oss forbrukere Norsk Mat er bekymret for."

– Jeg forstår forbrukerens sinne når det skrives et annet opprinnelsesland på emballasjen enn hva som er korrekt, sa Sundqvist i oktober. Tre måneder senere er det først og fremst Tines behov for falsk flagg som møter forståelse.

I 2019 gikk det 63 millioner kroner over jordbruksavtalen, også kalt "bondens inntektsramme", til stiftelsen Norsk Mat, som skryter av at "Vi får folk til å velge norsk mat". Det må heretter forstås som "norsk mat iblandet importmat i den grad matindustrien er tjent med det, uten at forbruker blir informert."

Hvis Fatland driver butikk, skriver de allerede på en søknad om å få merke kjøttdeig med 14 prosent importvare "Nyt Norge". Hvis norske bønder driver butikk, kaller de Norsk Mat inn på teppet og gir beskjed om at så lenge stiftelsen får 63 millioner fra norske bønders inntektsramme, så får de la være å feilmerke importmat.

Norsk Mat lar Tine feilmerke tubeostene sine fram til 1. juni. På Tines nettsider kan forbrukerne lese at skinkeosten og baconosten er "laget av ekte norsk ost og kjøtt". Hvis du liker ærlig mat, kan du heller velge Kavlis tubeoster. De har ikke Nyt Norge-merke, og hevder heller ikke at kjøttet på tuben er norsk.

Og så kan du slutte å tro at stiftelsen Norsk Mat først og fremst jobber for deg. Eller for norske bønder.