Nye Veier bygger ned matjorda

Nye Veier AS tilslører interessekamper og tilsidesetter viktige samfunnshensyn. Som for eksempel jordvern. Det er udemokratisk.

Så ble også selskapet etablert av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) for å holde veibyggingen "på armlengdes avstand fra politikerne" og for "å bygge mest mulig vei for pengene".

Slik definerer Nye Veier det: "De viktigste prissatte konsekvensene er byggekostnader på den ene siden og nytten av veien på den andre. Nytten av veien er det samfunnet tjener på at trafikantene sparer tid. I veiøkonomien er tid penger. Når mange sparer tid, sparer samfunnet penger."

Hvem sin tid som skal spares, hvem veien bygges for og hvorfor, på hvilken måte veien skaper vekst i kommunene den går igjennom – og for hvem, ser ikke Nye Veier det som sin oppgave å redegjøre for.

Folkevalgte settes på tribunen mens Nye Veier legger premissene ut fra sin "veiøkonomi". De "ikke-prissatte" verdiene, som vern av matjorda, naturmangfoldet og kulturminner, kommer i skvis. Det er talende at så viktige samfunnshensyn bokstavelig talt ikke settes pris på av Nye Veier.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forsvarer selskapet: "Selv om Nye Veier er opprettet "med en armlengdes avstand fra oss politikere" kan de ikke gjøre som de vil. De må forholde seg til en rekke lover og reguleringer, som plan- og bygningsloven og jordloven. I den siste står det at dyrket mark skal brukes til jordbruksformål. Det er bakgrunnen for at vi forsøker å ta minst mulig matjord til å bygge ut veier og jernbane i Norge."

Samferdselsministerens forsikringer høres betryggende ut. Problemet er at Nye Veier legger liten vekt på jordloven, og turer fram uten å ta nevneverdig hensyn til dyrket mark.

Byggingen av ny E16 fra Kongsvinger til E6 er et tydelig eksempel. En av de fire berørte kommunene er jordbrukskommunen Nes.

I sin anbefaling av veikorridor gjennom Nes skriver Nye Veier: "Jobben er å finne det området hvor dette store inngrepet blir så skånsomt som mulig for natur, kultur og samfunn, for alle og alt som bor og lever der." Fint.

Selskapet har også gitt inntrykk av å ta hensyn til matjord, natur og kulturminner, de ikke-prissatte verdiene, ved å leie inn konsulentselskapet Sweco til å lage en verdianalyse.

Sweco advarer mot betydelige tap av dyrket mark ved å velge en veikorridor som kalles C: "I tillegg gir korridor C store inngrep i jordbruksarealer øst for Glomma og vest for Glomma. Det er spesielt arealbeslaget av dyrket mark over den ca. 10 km lange strekningen mellom Åmot og Algarheim som i denne sammenhengen virker samfunnsøkonomisk svært negativt (...)" Korridoren har "større, sammenhengende jordbruksarealer av høy verdi".

Nye Veier anbefaler kommunestyret å vedta nettopp korridor C.

Begrunnelsen er at "de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene peker i samme retning. Det gjør at C (...) kommer samlet sett best ut av den samfunnsøkonomiske analysen". Underlig.

Folkevalgte som skal ned fra tribunen for å fatte vedtak i kommunestyret på Nye Veiers premisser, kommer dermed under et enormt press. Det er de som til syvende og sist blir ansvarlige overfor innbyggerne i kommunen, og overfor Stortinget.

Stortingets jordvernkrav er at maksimalt 4.000 mål kan bygges ned hvert år. Nå tyder kommuneplaner på at over det dobbelte, 8.345 mål i året, blir bygd ned fram til 2030, totalt 91.800 mål, ifølge SSB.

FN ber alle land om å øke sin egen matproduksjon, for å bidra til å øke verdens matproduksjon. Lederen av etikkutvalget i KS, Tora Aasland, refser kommunene i Nationen: "Det er etisk problematisk å bygge ned matjord i eit globalt perspektiv."

Kan jordvernets vaktbikkjer i kommunestyret stoppe nedbyggingen av dyrket mark med jordloven i hånd? "Dyrket mark skal brukes til jordbruksformål". Hva om et flertall i kommunestyret heller vil ha vei framfor matjord? De vil ha Nye Veier i ryggen. Hva er jordloven og statsrådens forsikringer verdt da? Og hvordan skal nasjonale og internasjonale mål for vern av matjorda kunne innfris?

Det handler selvsagt om langt mer enn E16-eksemplet. Nye Veier er konstruert for å overkjøre andre viktige hensyn med sin "veiøkonomi". Om en mener alvor med å ta vare på matjorda, så må veiene gå utenom jordene. Veien blir litt lenger, turen tar litt mer tid.

Hensynet til de viktige ikke-prissatte verdiene, matjord, kulturminner, vernede landskap og naturmangfold, må ivaretas. Frp-konstruksjonen Nye Veier AS gjør oppgaven ekstremt vanskelig - for de folkevalgte i kommunene, for samferdselsministeren og for Stortinget.

Derfor må det statlig eide selskapet få nye politiske føringer. En eventuell ny rødgrønn regjering bør vurdere å avvikle Nye Veier og tilbakeføre ressurser til et politisk styrt Statens vegvesen. Først og fremst for å sikre at viktige hensyn, som jordvern, blir ivaretatt når nye veier bygges.

Det haster.