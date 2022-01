Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Jeg sitter ved hjemmekontorvinduet og ser på egenkapitalen min. Kufjøset fra 1952 står brakk på ellevte året. Den høstpløyde åkeren og den bortleide enga ligger under hvitt pudder, det er lite tele. I bakhodet leker en spire av en tanke på våronn, slik den alltid gjør når juletreet tørker inn. Hva blir avkastningen i år?

Samtlige av mine ni forfedre her på bruket var gode næringsdrivende, i den forstand at de jevnt over, og stadig jevnere, greide å skape avkastning nok til å holde seg og sine mette og under tak.

Men jeg tror ikke noen av dem visste hvilken avkastning de hadde på egenkapitalen sin. Eller hva de tjente på arbeidet. Ikke jeg heller.

Dette var ikke noe problem i hundreårene da kapitalen og arbeidet var skog og beite, gård og grunn, og alternative plasseringsmuligheter var nær ikke-eksisterende. Det er et problem i 2021, når den alternative avkastningen både fra kapital og arbeidstid er rimelig god.

For mange flere 2021-bønder enn meg er spørsmålet: Bør jeg HA kapitalen stående der jeg har den i dag? Finnes det andre steder å sette den? Bør jeg leie ut eller selge innmarka, og plassere penga i skogen? I et hyttefelt? Eller i et aksjefond?

Svaret avgjør vi sjøl. Det finnes bare én husbond på hvert bruk, bruker jeg å si. Men det er iallfall lettere å svare, om vi får vite hva kapitalen kaster av seg – i dag.

Men det vet jeg ikke. Det skyldes et 29 år gammelt begrep som systematisk tilslører bondens inntekt.

"Vederlag til arbeid og egenkapital" uttrykkes som én kronesum. Den sier dermed ingenting verken om arbeids- eller kapitalinntekt.

Som Harald Velsand påpeker i sitt 25-årsskrift om Norges Bondelag, har bøndene levd med et for dårlig inntektsbegrep i årtier. Så sent som i mars i fjor vedtok Bondelagets representantskap at "Diskusjonen om hvordan vi skal måle inntekta må … ikke komme i veien for arbeidet med at inntekta skal opp."

Først etter at Bondeopprøret traff Bondelaget midtskips i juni, kom erkjennelsen: Diskusjon om inntektsmålet er ikke i veien, det er selve veien til økt inntekt.



"Jobb nr. 1 … er å løfte bondeinntekta. Da er måten inntektene måles på også viktig …", meldte generalsekretær Sigrid Hjørnegård i september.

25 år med dårlige verktøy er lenge. De fem frustrerte bøndene som er Bondeopprøret vippses nå ned av bønder som heller sender pengene hit enn til Bondelagets medlemskontor.

Viktigere er det at opprørere og faglag er enig om å avklare: Hva skal regnes som egenkapital? Og hva er det rimelig at bonden skal ha i avkastning på den?

I det siste spørsmålet gjør Bondeopprøret en fiffig kobling til kraftmarkedet.

Eierne av norske kraftnett må, som eierne av gårdsbruk, tåle at kostnadene deres går opp og ned. Inntektssiden er imidlertid regulert av staten.

Staten legger til grunn at både gårdsbruk og nettselskap skal kunne tjene så mye at de drives med «rimelig avkastning». Og nå blir det interessant. For nettselskapene har staten nemlig bestemt at "rimelig avkastning" er inntil 8 prosent av egenkapitalen.

Overført til jordbruket: Har du satt en arvet million i fjøset, skal du trekke fra 80.000 kroner fra næringsinntekten din, FØR du (og partene i jordbruksoppgjøret) kan beregne hvilken arbeidsinntekt du har hatt.

Milliardene som i stor grad lekker ut av næringa gjennom jord- og melkekvoteleie til passive kapitaleiere er i dag usynlige i bøndenes regnskap. Disse må framgå som en kostnad, er opprørere og faglag enig om.

Til neste jul skal Ola Grytten og hans gjeng av fagfolk i Inntektsutvalget ha en ny beregningsmodell klar. En kyniker kan spørre: Har det noe å si? Det blir vel ikke flere tusenlapper til overs av å kalle noen av tusenlappene for "kapitalavkastning"? Kontorist-naboen skal vel ha leia for jordet sitt, uansett hvor den regnskapsføres?

Jeg tror det har noe å si, også ut over at bøndene får et nytt og bedre verktøy i inntektskampen. Jeg tror at alle på norske gårdsbruk, fra jordutleiere til heltidsbønder, gjerne vil lese svart på hvitt hvor mange kroner de får ut av kapitalen i gård og grunn. Og i en annen beregning, hva de får ut av egne arbeidstimer.

Jeg tror noen vil bli skuffet over den første, enda flere av den siste summen. Det vil bevisstgjøre oss på hva vi er, hva vi driver med - og hva vi VIL drive med.

Noen vil flytte kapitalen og arbeidstimene sine andre steder enn i matproduksjon. Det er skummelt for matproduksjonen, men bra for folk med gård. Vi trenger ikke flere bønder som setter arven i ny melkerobot og legger barnetrygden inn i gårdsregnskapet.