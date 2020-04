Nye spor, ny skog

Den som søker gårsdagens vinterlandskap, vil bli skuffet. Skog og skisport er ikke som før.

Årets isolerte påske var atypisk trist og isolert, med typisk møkkavær. En usikker og uprøvd tilværelse får oss til å søke det stabile og trygge. Jeg kastet skiene i bilen og dro til skogs.

På parkeringsplassen står en neonkledt ungdom ved bilen og ser skeptisk etter skisporet som ikke er der. Bare nullføre-nysnø av den kjipe typen som verken gir gli eller feste. Uten riktig smøring og trikkespor duger skihelten ikke.

Jeg labber til skogs isteden. I knedyp snø er ikke feste noe problem. Jeg føler meg i slekt med kvernfjellkarene, som gikk tre mil på tre meter lange treski inn til steinbruddene sine på snaufjellet. Men slektskapet er fjernt. De gikk aldri på tur, de gikk på jobbreise.

Ved Botnåm er terrenget hengebratt. Rundt 1960 lå far min og Martin her i koie hele uka og hogg. Tømmeret ble sendt utover ura, ned mot elva og vårfløtingen.

En morgen hektet en stokk i buksa til Martin og dro ham med utover. Tilbake sto min far og fryktet det verste. Etter et kvarter kom Martin krabbende opp igjen, stavret rett i koia og la seg. Det ble ikke mer hogst på ham den dagen, men neste morgen var han ute igjen.

Før skisport ble høydehus, Birken-krus og Audi-sus og dus var ski arbeidsfolks idrett. Skogsarbeiderne hogg uka ut, gikk 12 mil på ski for å komme til start, og la ivei ut i skogen igjen langs et nødtørftig oppgått spor.

Kalorier var alltid kjærkomne. "Skal noen ha mer fleskefett", spurte Hermann i tømmerkoia. Deretter satte han stekepanna for munnen og drakk den tom for fett. Det var bare tømmerlunna som la på seg, ikke mannen.

Dagens skitalenter spiser müsli og skogsbæryoghurt i joggebukse i sofaen mellom treningsøktene. Renndagen går de på raske karbohydrater som hurtigtog i noen minutter, og passerer mål snørrete og halvt i koma, med en framtoning bare en øst-europeisk dopingmamma kan elske.

I mellomkrigstidens skirenn satt slipsknuten stramt, og holdningen var rak. Det virket. Under et skirenn i Orkdal, på en seter som tjente som matstasjon, havnet en løper i sengehalmen med en lokal taus - underveis i løpet, forteller skihistoriker Thor Gotaas.

Det ble barn av det. Lensmannen oppklarte farskapet: Piken hadde ikke fått med seg navnet på løperen - men hun husket startnummeret.

Ved Hoemskjølen ligger ferske tømmerlunner rette og maskinlagt. En t-skjortet mann i 20-åra skifter hydraulikkslange på hogstmaskinen så rørleggersprekken vises i sola. Inne i kahytten er det 22 grader og P4.

– Det ble vel et par tusen kubikkmeter, sier han om tømmerlunnene som han og en til har kjørt fram på et par uker, med hver sin maskin. For 50 år siden ville jobben krevd 50 mann og 10 hester.

Tømmeret er sortert i tre. Det skal enten brennes til varme, kokes til papir eller sages til plank.

For 100 år siden plukket gubbene tømmer til husbehov, og behovene var mange. Tørrgran til ved, furustokker til laft, gran fra nordvente lier til vinduer og værvegger, topper til staur, kvisttrær til stallgulv, einer til rivetinder, bjørk til meier og drag, vier til bånd og rep.

Tilbake sto en glissen skog med råteflekker, etter hestesko og slepeskader. Tømmerkapitalen ga elendig avkastning, men det var ikke poenget. Om trønderlåna brant eller fjøset måtte renoveres, måtte man ha bygningsmaterialer i egen skog. Skog var forsikring.

Bestandsskogbruket holdt skogskarene magre, men fetet opp skogen. I etterkrigstiden hadde gårdsskogene tømmer til 10-15 fjøs hver. Å flatehogge overskuddsskog for salg satt likevel langt inne for gubbene.

Det var dumt. Skog råtner. Og i dag er real-tømmerprisen under det halve av hva den var på 60-tallet. I økonomiske termer kan vi snakke om negativ rente på stående gammelskog.

I dag er strategien omvendt. Entreprenørene hogger 50-60 år gamle trær som har den kraftigste tilveksten foran seg, for å fylle produksjonsmål og kontrakter, og skaffe skogeier kortsiktig likviditet til fjøs eller sydentur.

I gammelskogen i Kråssådalen er det stille. Her står det fortsatt en og annen mosegrodd stubbe med spor etter sag, innimellom sentvokst, kvistsmal gran. Før krigen var det naturlig å hogge her. Elva fraktet tømmeret til bygds.

I dag må jeg tråkle rundt nedblåst, prima tømmer. Det er ikke lenger elva, men skogsbilveien som er skogens blodåre, og veifjern skog blir ikke hogd. Tømmer er så lite verd at en drøy kilometers avstand til vei gjør hogst ulønnsomt.

Slik går turen, på neongule ski i nytt landskap. Heldigvis er noe som det alltid har vært: Svetten og murringen i leggene i glipptakene opp mot Vorfjellet. Og lukten av en kvaefrisk tømmerlunne i vårsola.