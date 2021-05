Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det var enkelt å sitte i regjering og bli støttet av KrF og Venstre. Det ble fælt å sitte utenfor regjering og støtte KrF og Venstre.

Slik lyder Fremskrittspartiets nære historie. Partiet av vaktbikkjer og bygdeoriginaler, slips som sier skattekutt og pins som sier Norge, ansvarlige maktfolk og arrige underdogs, må riste av seg den todelingen som ble utviklet gjennom år i regjering.

Ett eksempel: Det tidligere partiet til sterk nedsettelse av skatter og avgifter vurderer å ØKE avgiftstrykket på norske privatbiler, gjennom avgiftspåplussing for elbiler. Istedenfor å kutte avgiften for folk flest (som kjører fossilbil), skal de få elbilistene betale mer. Dette kan minne litt om janteloven, den som Siv Jensen hater. Men ansvarlige Siv har slutta.

Sylvi Listhaug har tatt over en ganske liten skute med ganske lite mannskap. Det lever hun godt med. Slik blir det lettere å ta tilbake Frps hegemoni som ren og enkel budskapsmaskin til massene .

Trygve Slagsvold Vedum har i dag den ubestridte førsteplassen i å snakke til folk flest. Eller "vanlige folk", som det nå heter. Som Frithjof Jacobsen skriver i Dagens Næringsliv, er "vanlige folk" å betrakte som minoriteten på rundt 200.000 velgerne som har gått fra andre partier til Sp siden 2017-valget. Ifølge Poll of polls har 45.000 av dem forlatt Frp.

Mange av disse velgerne liker ikke "sosialistane", som Sylvi Listhaug gjentok og gjentok i sin første tale som partileder. Problemet for Sylvi er at de ønsker ikke Venstres liberalisme heller. De er lei av KrFs snillisme og Høyres kremmer-ansvarlighet. Og hvem er det som holder dagens regjering i live? Jo, det er Frp.

Da kan det være mer fristende for de 45.000 gamle Frp-velgerne å holde seg til Sp. Vedum har iallfall fått Ap med på å si nei til kraftige avgiftsøkninger på diesel, ja til dyrere elbil, hardere tak mot rovdyr og ja til nydyrking på myr.

Det er for å stjele Sp-velgere at Listhaug tvang Frp til å snu om ACER nylig. Hun vil trigge instinktet om at den rikeste befolkningen med den laveste strømprisen og de fleste utenlandskablene er truet av elektrisk konkurs gjennom EUs energibyrå.

Men hvem er det Sylvi deler sak med her? Jo, med SV og Rødt. "Sosialistane", altså.

Den røkende Listhaug greide å bli et friskt pust i et Frp som ganske kjapt ble regjeringsflinkt og finansdepartementalt under Siv Jensen. Som partileder må også Sylvi være litt kjedelig.

Overfor NRK trekker Listhaug opp sine fem hovedsaker, hvorav fire er ren høyrepolitikk: Helse, valgfrihet i eldreomsorgen, reduserte skatter og avgifter, billigere bileierskap og -bruk, og verdiskapning og jobber.

Partiet må la andre rabulister få skinne. Det står ikke på kandidater. FpU-leder Andreas Brännström angriper Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) for identitetspolitikk, og vil bekjempe krenkelseshysteriet med ytringsfrihet.

Her driver ungdomspartiet fremskritt i praksis. Det er bare seks år siden Frps daværende nestleder Per Sandberg ble så hysterisk krenket av en artikkel i et SAS-magasin at han klaget til flyselskapet - som fjernet hele den frie ytringen.

Som KrF seiler Frp i samfunnsutviklingens motvind. Det blir færre kirkegjengere, og det blir færre rullings-onkler som kjører dieselbil til Strømstad og kikker etter mørkhudede.

Sylvi Listhaugs nyvalgt-tale tyder på at kamp mot skatter, avgifter og byråkrati blir et satsingsområde for partiet. Disse irritasjonsmomentene er jo ikke blitt mindre etter sju års Frp-regjering.

Siv Jensen kom aldri så nær å gi sin etterfølger råd som da hun avskjeds-talte om ansvar:

– Vil man bevege samfunnet og utgjøre en forskjell for folk, må egne primærstandpunkter til tider vike, ellers blir man bare en god retoriker.

Sylvis nestleder og moderator, Ketil Solvik-Olsen, fulgte opp i samme gate:

– Vi må ha en retorikk som gjør at folk har lyst til å være med på laget vårt. Vi skal ikke bare peke på problemer, vi skal ha løsningene.

Jeg tror Sylvi vil leve godt med å peke på problemer. Det er i opposisjon hun kan ha et vinnerlag. I regjering ble det bare mer av de avgiftene Frp sier de hater. Frps eks-justisministre kan fylle ei hel svartemarje, men samfunnsberedskap på pandemi klarte de ikke å levere. Ros måtte de kjøpe, som da Anders Anundsen laget departemental skrytevideo på skattebetalernes regning.

Hos NRK på fredag var Listhaug lite opptatt av om regjeringen Solberg overlever valget. Hennes mulighet kommer i 2025. Da kan KrF og Venstre være mikropartier, og Høyre kan igjen komme til Frp og be om godt vær.

I mellomtiden skal det bli godt, så godt å peke på problemer fra Stortingets opposisjonsseter.