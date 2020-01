Ny tidsregning for jordbruket?

Matsjokk og kjøttskam. Norsk landbruk har pådratt seg noen nye og krevende utfordringer de siste årene. Ett av dem er knyttet til overproduksjon. En annen er det stadig sterkere søkelyset på landbruket - og særlig kjøttproduksjonen - som et klimaproblem.

Disse to utfordringene henger sammen, og er til dels politisk skapt.

Vi går tilbake til våren 2014. Landets ferske landbruksminister Sylvi Listhaug presser gjennom endringer som har setter varige spor i norsk landbruk. Produksjonskvoter og konsesjonsgrenser økes og taket på både dyre- og arealtilskudd fjernes

Disse grepene stimulerte til større driftsenheter, og var derfor såkalt strukturdrivende. Regjeringen kunne lenge skryte av økt investeringslyst i næringa, men etter den søte kløe kommer som kjent ofte en sur svie. Innenfor flere av jordbrukets produksjoner oppstod det etterhvert overproduksjon, noe av det mest ødeleggende som finnes for bondens økonomi.

En kan vanskelig legge skylda for at kua har fått et stempel som klimaversting på klimaskeptikeren Listhaug, i alle fall ikke direkte. Indirekte har hun likevel spilt en viktig rolle, da det er vanskeligere å forsvare en norsk husdyrproduksjon som blir stadig mer avhengig av import av proteiner fra regnskogland i klimadebatten.

At vi i det hele tatt snakker om kjøttskam henger selvsagt sammen med at norsk kjøttproduksjon har blitt stadig mer løsrevet fra norske arealressurser. Det er en utvikling regjeringen må ta sin del av ansvaret for, etter å ha stimulert så kraftig til strodrift og økt ytelse per enhet.

Norsk landbruk anno 2020 står dermed i en krevende situasjon. Ubalansen i markedene ødelegger for bondeøkonomien samtidig som tidsånden og trendene jobber mot landbrukets hovedprodukter: Kjøtt og melk.

Likevel kan det komme et vendepunkt for norsk landbruk i løpet av dette nye tiåret. Et representantforslag fra Senterpartiet, med full tilslutning fra de gamle rødgrønne alliansepartnerne Arbeiderpartiet og SV, bærer bud om en radikal omlegging av landbrukspolitikken dersom de rødgrønne kommer til makta etter stortingsvalget i 2021.

De tre partiene går inn for å øke selvforsyningsgraden av jordbruksvarer til 50 prosent innen 2026, med mål om ytterligere opptrapping av selvforsyningen i årene som følger.

Når vi vet at selvforsyningsgraden, korrigert for import av fôrråvarer til husdyrene, i dag ligger rundt 40 prosent, forstår vi at det rødgrønne målet innebærer betydelige landbrukspolitiske endringer dersom det skal innfris.

Den norske kornproduksjonen må økes, det samme må bruken av grovfôr og utmarksbeite i husdyrproduksjonene. Det vil neppe kunne skje med mindre prisen på norsk korn øker, og at det i tillegg blir dyrere å importere proteiner fra utlandet.

Da representantforslaget ble behandlet i Stortinget, påpekte KrFs Steinar Reiten at endringer som innebærer begrensninger i proteinimporten vil redusere kuas ytelse, og samtidig melkebøndenes inntekter. Han viste videre til at den såkalte interne terrorbalansen i landbruket (forholdet mellom korn- og kraftfôrpris) vil bli forrykket.

Reitens innvendinger deles nok av flere i landbruksnæringen. Hvis det gjennomføres landbrukspolitiske endringer i retning av det de tre partiene skisserte i stortingssalen før jul, ligger det an til betydelig omfordeling av midlene som brukes over jordbruksavtalen.

I den rødgrønne enigheten, som vil være utgangspunktet for en eventuell rødgrønn regjering i 2021, heter det at det må være lønnsomt å produsere med en ytelse som er tilpasset norske naturressurser og arealer, og at en må unngå ubalanse, sentralisering og uønsket gjeldsvekst. "Tilskuddsfordeling og -tak, kvoter og konsesjoner må innrettes slik at det kan drives jordbruk i hele Norge", heter det i fellesmerknaden.

Slik 2014 ble et taktskifte for strukturrasjonalisering og stordrift, kan 2021 bli et nytt tidsskille - denne gangen i retning av et mer småskala landbruk med en matproduksjon som er tilpasset det lokale ressursgrunnlaget.

Det er en gladmelding til norsk landbruk at de rødgrønne forplikter seg til en rask og kraftig økning i selvforsyningsgraden. Men begeistringen er nok ikke like høy i alle deler av landbruket, når en ser hvordan partiene vil oppnå økningen.