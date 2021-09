Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Den forrige rødgrønne regjeringen varte i åtte år. Den hadde alltid en landbruks- og matminister fra Sp, og alltid en miljøvernminister fra SV. Denne arbeidsfordelingen synes naturgitt. Det er den ikke.

I det siste har jeg hørt nye toner. Jeg har hørt dem både fra Sps ledersjikt og fra det agrare omland. At SV kan få Landbruks- og matdepartementet i en ny, rødgrønn regjering. Og at Sp kan ta Klima- og miljødepartementet isteden.

Dette avslører tre ting. For det første hvor stor Sps selvtillit er blitt. Partiet er over dobbelt så stort som SV. Da partiene gikk i regjering i 2005, var SV større enn Sp.

For det andre har SV opparbeidet seg større troverdighet i landbruksspørsmål. Det illustreres best av at både Bondelaget og Småbrukarlaget vil ha med SV i den nye regjeringen.

SV brukte kortere tid enn Sp på å forstå Bondeopprøret og tidfeste tetting av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Småbrukarlaget kåret i sommer SV som det beste partiet for norsk jordbruk. Bondelagsfolk og hedmarkinger murret, og pekte på SVs rovdyr- og naturpolitikk. Men noen titall rovdyr fra eller til ER mindre viktig for norsk jordbruk enn bøndenes inntekt.

Og utmarksbeitingen klarte vi fint å redusere også under Senterpartiets landbruksministre. Beitedyrene forlater utmarka også uten ulv, fordi kraftfôr og innefôring er gjort billig. Av Sp.

For det tredje er SV på vei i pragmatisk retning i rovdyrpolitikken. Partiets naturfotografiske minne Arne Nævra er ute av Stortinget. Da nestleder Torbjørn Knag Fylkesnes ble spurt av NRK om rovdyrpolitikk i en ny regjering, svarte han at "det skal være bærekraftige rovdyrstammer". Han sa ikke "...i Norge". Dermed kan også Sp stille seg bak utsagnet. Rovdyrbestandene våre er skandinaviske.

Fylkesnes er en mulig landbruks- og matminister fra Nord-Norge, en landsdel som rammes hardt når husdyrbruket sentraliseres på utenlandsk fôr, og kua flyttes til Østlandets kornjord.

Sp erkjenner nok, iallfall internt, at en ny kurs i landbrukspolitikken må bety noe annet enn bare mer penger til dagens system. Det må bety reverseringer og politisk styring som ikke alle i sektoren vil like. Det kan være formålstjenlig å la SV få den ansvarlige statsråden.

Rovviltforliket vil binde en miljøminister fra Sp, som det har bundet Venstres Sveinung Rotevatn. Han har administrert økte uttak av rovdyr, og regelendringer som bidrar til i samme retning. Venstre gikk likevel frem i valget. En miljøstatsråd fra Senterpartiet vil måtte avslå noen fellingssøknader, uten at det vil utradere partiet.

"Den rekordhøye nedbyggingen av natur i dag er en stor trussel mot kloden. Men det må finnes et handlingsrom der vi kan diskutere med innestemme hvor balansen mellom bruk og vern skal gå". Ordene tilhører Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

Klima- og miljøfylkesråden Tvinnereim er aktuell for Klima- og miljødepartementet. Hun tilhører venstresiden i partiet og kjenner Oslo-byråkratiet og det internasjonale miljøarbeidet bedre enn de fleste Sp-ere. Om Sp skal flytte miljøpolitikken, må det skje i små skritt. Da trenger partiet noen som kan stokke bena, ikke tråkke i salaten.

Samtidig kan SV være trygge på klimakutt. Her er Sp bundet opp - av et tverrpolitisk mål om å kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2050. Sp vil nå dette målet gjennom skogplanting heller enn avgiftsøkninger, karbonbinding i jord og kull i tillegg til nede i Nordsjøen, gulrot heller enn pisk.

Det er viktig for mange, bra for distriktene og kontroversielt for en del. For klimaet er det ett fett. Ett tonn mindre CO2 i atmosfæren påvirker klimaet like mye, uavhengig av om det er skogverneren eller skogeieren som liker tiltaket.

Det var nybrottsarbeid da Sp i 2005 skrev seg inn i regjering med SV. Det vil være nybrottsarbeid for partiene å sjonglere med statsrådspostene for mat og miljø.

Et alternativ til å "bytte" departement kan være at landbruksstatsråden får styre med all viltforvaltning - også rovdyr. Stortinget har som intensjon at forvaltningen av rovdyr skal skje gjennom ordinær jakt, akkurat som for annet vilt. Dagens skille (vilt i landbruk, rovdyr i miljødepartementet) er kunstig.

Det kan også være aktuelt å opprette et nytt departement for klima og fornybar energi, melder DN. Isåfall blir det tre statsråder innen klima, miljø og landbruk å konkurrere om for Sp og SV.

Jordbruket må omstille seg fra forsvar til angrep etter åtte blå regjeringsår, skriver redaktør og eks-bondelagstopp Jon Trøite i Landbruk24. Matprisene, overføringene, tollmurene og korndyrkingen må opp.

Tiden er moden for å tenke nytt, også i statsrådskabalen.