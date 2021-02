Mye har skjedd siden folk på og rundt Otta gikk i opphetet tog for slakteriet sitt høsten 2019. Jaggu skulle de starte lokalt slakteri dersom Nortura la ned på Otta og flyttet slaktingen til Rudshøgda!

Nortura la ned, og nytt slakteri er på gang. Men lokalt? Rogalandske Fatland og Jæder går inn med 60 millioner kroner i Gudbrandsdal Slakteri AS (pluss minus 50 prosent, vi vet ikke) i et prosjekt som skal erobre 6000 tonn dølaslakt fra Nortura.

Nortura tjener ikke nok til å holde oppe alle slakterier. Resultatet før skatt (og før utbetaling til eierne) var på 110 millioner kroner i 2019. Det er ikke mye, i et konsern som omsatte for nær 24 milliarder. Og markedsandelene faller.

Slakteristruktur koster. Visst kan det gi avkastning også, i form av leveranser fra bønder som liker at slaktene blir skåret ned i nærheten. Men det hjelper ikke med markedsandeler man knapt tjener på.

Nortura ga "en gavepakke" og "inviterte Fatland" gjennom sin slakterinedleggelse, kommenterer dølene. Med den logikken hadde vi fortsatt hatt bygdeslaktere i hver kommune. Men kanskje undervurderte Nortura de lokale reaksjonene på nedleggelse, og konkurrenten Fatlands vilje til å fiske i rørt Lågen-vann.

Samtidig kan dølene ha overvurdert sin egen posisjon. I 2019 snakket slakterigründer Terje Jonny Sveen om både villreinslakting og andre kortreiste vyer for et nytt slakteri. Jærbuene snakker varmt om kvaliteten på kjøttet til dølabøndene. Da er det veldig rart at Fatland-sjef Terje Wester åpner for at dølene kan få mindre betalt for slaktet enn bøndene i Rogaland får.

"Fatland-sjef Terje Wester åpner for at dølene kan få mindre betalt for slaktet enn bøndene i Rogaland får.

Annonse

Da må det volum til. Fatland kan ha forregnet seg da de la bøndene på Dovre og Lesja inn i den framtidige slaktevekta på Otta. I sjoggen fra Snøhetta lar de seg ikke rokke av innbydende fønvinder fra Jæren. "Prosessen .. har dessverre utviklet seg fra et spennende prosjekt ... til å ligne mer på en hevnaksjon som underveis blir brukt til å åpenlyst rakke ned på samvirket", melder Dovre Bondelag i et brev til kommunestyret sitt før jul.

Ikke et eneste lokalt bondelag støtter slakteriplanene. Om Fatland skal slakte 6000 tonn på Otta, kan mange dyr måtte kjøres langveisfra, ironisk nok til et slakteri som nettopp skulle sikre kortreiste slakt.

– Det er ikke så lett å være enig i Norturas nedleggelse når det kanskje er naboen som mister jobben, sier en Fb-debattant og døl. Det er mye samfunnsånd, mye engasjement i dette utsagnet. Så er spørsmålet hvilket samfunn engasjementet hjelper.

Landbrukssamvirkene var håndfaste verktøy for å bygge markedsmakt, i en tid der den grossererske oppkjøper kunne sette svake og fragmenterte leverandører opp mot hverandre. Med samvirkene ble det sams pris og selveiende industri for alle bønder mellom Lillesand og Lakselv. Det finnes ikke en gårdbruker her i landet som ikke skylder samvirket en takk for det.

Noen fallskjermer, utenlandseventyr og rettssaker senere er det lett både for bonden og samvirket å glemme at samvirkekua har vært kalv. I 2021 belønner også samvirket stordriverne som kan levere 20 og 30 storfeslakt på en bil. Også samvirket skviser saueprisen, og bruker penga på veganprodukter og appelsin-import. Også samvirket bruker designere og reklamefolk som er så fjernt fra bønda at de tror det er smart å tegne ulv på melkekartongene før jul. Også samvirket legger ned slakteriet og meieriet "ditt".

Da er det lett - og forståelig - å sende slakt (og i tilfellet Otta, kapital) til det millionær-eide frittstående alternativet som rykker inn og "ser deg" og lokalsamfunnet ditt. Selv om det altså skader samvirket ditt.

I landbrukssektoren er det noe av en dyd å kunne ri to hester. Det er for eksempel mulig å holde kraftfôrprisen lav og råvareimporten høy, og samtidig snakke uten å skamrødme om "Godt norsk" og "sjølforsyning".

Men hester kan ikke slaktes to ganger. Naboens arbeidsplass på Otta må settes opp mot interessene til bønder i Flåm og Alta. Lokal sysselsetting for noen mot nasjonale næringsmuligheter for mange. Bondeeid industri på Rudshøgda mot jærmillionær-industri på Otta.

Alle vil ha rasjonalisering, men ikke hos seg selv, melder en Fb-debattant. I år er det 1000 år siden Dale-Gudbrand og gutta (over)trodde at de kunne stanse kongens religionsrasjonalisering. Da sola rant, slo kongen tilbake og satte sin sentraliserte gud på alteret på Hundorp. Der har den stått siden.

Slakterisamvirket kan heller ikke godt tåle dyrking av jærske forretningsmodeller på Hundorp. Siste (dyre)blod er ikke spilt i Gudbrandsdalen.