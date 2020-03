NorthConnect på is, enn så lenge...

Solberg-regjeringa har lagt den omstridte NorthConnect-søknaden på is mens det "høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging", som Olje- og energidepartementet skriver i pressemeldingen.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at "endringer i kraftsystemene i Norge og Europa gjør at regjeringen verken kan si ja eller nei til kraftkabelen NorthConnect nå." Videre uttaler energiministeren: "Kraftutveksling med landene rundt oss er både bra og nødvendig. Det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. I dette bildet er NorthConnect et interessant prosjekt."

Interessen for å bygge private utenlandskabler, eller eventuelt flere offentlige kabler som kraftselskapene kan disponere, er naturlig nok langt større hos kraftselskaper som er tjent med høyere strømpriser enn hos industrien og folk flest.

Motstanden mot NorthConnect-kabelen – som altså vil gi både norske privatpersoner og norsk industri høyere strømpriser – er naturlig nok stor, både i LO og i Stortinget.

Kraftselskapene bak søknaden er kraftgiganten Svenske Vattenfall AB, Lyse, Agder Energi og E-CO Energi. Selskapene har søkt om å få bygge en kraftkabel fra Simadalen i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland.

Under innspurten av debatten om NorthConnect, har Energi Norge, kraftselskapenes interesseorganisasjon i NHO, brukt departementets myndighet til å avgjøre konsesjonen som et hovedargument: Energi Norge-direktør Toini Løvseth understreket under et NorthConnect-seminar i LO-regi nylig at det er "prinsipielt viktig at departementet behandler søknaden", og ikke Stortinget, fordi kraftbransjen "må ha forutsigbarhet".

Om rimelig fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk, grønn industri – eller først og fremst en eksportvare, er et viktig politisk spørsmål. Det samme er strømprisen til norske forbrukere. Derfor hører NorthConnect-saken hjemme på Stortinget, og saken bør behandles i Stortinget som planlagt.

For å sende et klart signal til alle kraftselskaper, vindkraft-utbyggere inkludert, bør Stortinget si nei til NorthConnect.

Dersom framtida skulle vise at Norge trenger enda en utenlandskabel for utveksling av strøm, bør kabelen tilhøre og brukes av fellesskapet, og ikke av enkelte kraftselskap fra Norge eller andre land.