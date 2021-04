Norsk landbruk er i spill

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Innspurten i Norges forhandlinger om en handelsavtale med Storbritannia kan ende med at norsk landbruk ofres for sjømatnæringens vekst. Det er alvorlig.

I et lite, karrig land langt mot nord, der under tre prosent av arealet kan dyrkes, er selvsagt tollvernet en betingelse for landbruksproduksjonen. Norsk landbruk kan ikke konkurrere med industrilandbruket i andre deler av Europa. Derfor ble også landbruk holdt utenfor EØS-avtalen i 1992.

Solberg-regjeringa har derimot vist liten interesse for å sikre forutsetningene for norsk landbruk. Ut fra artikkel 19 i EØS-avtalen, som i utgangspunktet åpner for økt handel med landbruksvarer på "gjensidig fordelaktig basis", har regjeringa åpnet for rekordstor import fra EU. Uten gjensidighet. Handelen går stort sett én vei. Handelsunderskuddet med EU på landbruksprodukter er, som Nationen har påvist, rekordstort.

Norge kan for eksempel bli selvforsynt med både poteter, jordbær og epler, men regjeringa har forhandlet bort muligheten ved å øke importkvotene til Norge. Slik eksporteres landbruksproduksjon og arbeidsplasser. Snakket fra regjeringshold om "kortreist mat" og "bærekraftig landbruk" lyder skjærende falskt.

Mye tyder nå på at Solberg-regjeringa vil legge sten til byrden ved å åpne for britisk eksport av landbruksvarer i bytte for økt markedsadgang for norsk sjømat.

Sjømat Norge er pådrivere. "Bondelaget er opptatt av å holde et høyt tollvern, mens vi ønsker å bedre markedsadgangen for sjømat. Det er legitime posisjoner. Men vi kan ikke alltid lande på at sjømatnæringen skal vike", sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, til Nationen.

Sjømat Norges argumentasjon er ugrei og ikke så lite vulgær. For det første så handler det som sagt om betingelsene for norsk landbruksproduksjon. Det er Stortinget som legger føringene for landbruksproduksjonen i Norge. Det har så langt vært et solid flertall for at norske bønder skal produsere sunn og kortreist mat.

For det andre så argumenteres det som om sjømatnæringen er et slags offer for norsk landbruk. Vil Sjømat Norge ha offentligheten til å tro at næringen er avhengig av at norsk landbruk ofres for at eksporten av fisk og fiskeprodukter skal være liv laga?

I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 27,7 milliarder kroner. "Historisk sett er det kun i oktober 2019 at eksportverdien har vært høyere i en enkeltmåned. Det er videre lakseeksporten til Asia som øker mest", skriver High North News.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark kan altså koste på seg en smule nøkternhet. Det er tøvete å snakke om at "sjømatnæringen alltid må vike" for norsk landbruk. Ystmark hevder også at interessekonflikten mellom landbruk og fiskeri i forhandlingene med Storbritannia er en "innbyrdes målkonflikt" mellom Bondelaget og Sjømat Norge. Det er feil.

Det handler som sagt om selve grunnlaget for norsk landbruksproduksjon. En produksjon Norge så langt har hegnet om, ut fra behovet for matvaresikkerhet og beredskap. FN oppfordrer alle land til å produsere mer mat, for å sikre sitt eget – og dermed verdens – matvarebehov.

Når Sjømat Norge bruker en slik argumentasjon, bør det ikke overraske at bøndene føler seg dolket i ryggen. De er dolket i ryggen. Det er også de 45.000 industriarbeiderne i matvareindustrien.

Nå er spørsmålet om KrF kan hindre at tollvernet rakner. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) mener ifølge våre kilder at målet med avtalen med britene primært er å skaffe bedre markedsadgang for norske sjømatprodukter enn det EØS-avtalen opprinnelig ga. En fullstendig historieløs tilnærming.

Dragkampen foregår på regjeringskammerset, og beskjeden fra KrFs egne tillitsvalgte er tydelig. "Det er uaktuelt å ofre landbruksnæringen til fordel for fiskefilet i forhandlingene med Storbritannia", sier bonde og gruppeleder for KrF i Troms og Finnmark, Nils Einar Samuelsen til Nationen.

Samuelsen sier diskusjonen i forhandlingene ikke minst handler om at Norge skal åpne for mer lam- og saueimport fra Storbritannia. "Vårt syn ifra KrF i nord er at vi ikke bør legge til rette for mer import som kan gjøre de beitebaserte næringene mer sårbare", sier gruppelederen for KrF i Troms og Finnmark til Nationen.

Dette bør også være synet til alle som hevder de er opptatt av matvareberedskap, bærekraft, klima og miljø.

Fisk og landbruk ble holdt utenom EØS ut fra nasjonale interesser i 1992. For å sikre norske fiskeressurser på norske hender, og for å sikre landbruksproduksjon i Norge. (Det var også en av grunnene til at oppslutningen om EØS ble såpass stor i 1992.)

Det er liten tvil om at dersom regjeringa åpner for økt britisk eksport av landbruksvarer til Norge, så vil også EU legge press på Norge, ut fra EØS-avtalens artikkel 19, for å få den samme eksporten av landbruksvarer til Norge. Skulle EU lykkes, så har Solberg-regjeringa også lykkes i å eksportere norsk landbruk til Storbritannia og EU.

Årsak? For å øke markedsadgangen for en sjømatnæring som klarer seg utmerket uten at norsk landbruk ofres. Det er absurd.